Thời trang của con gái ông Kim Jong-un: Từ chiếc áo phao trắng đến "bản sao" quyền lực của cha

2022: Chiếc áo phao trắng và hình ảnh cô bé quốc dân

Tháng 11/2022, Kim Ju-ae lần đầu xuất hiện trước truyền thông, cô bé cùng cha thị sát một vụ phóng tên lửa liên lục địa. Khi đó, con gái ông Kim Jong-un mặc một chiếc áo phao trắng, kiểu dáng hiện đại. Truyền thông nhận định phong cách ăn mặc của cô mang tính "gia đình hóa" hình ảnh lãnh đạo, tạo cảm giác gần gũi và "mềm hóa" hình tượng quân sự vốn gắn với sự cứng rắn của Bình Nhưỡng.

Kim Ju-ae mặc chiếc áo phao trắng trong lần đầu tiên xuất hiện cùng cha trước truyền thông.

Ngay trong lần xuất hiện đầu tiên, giới quan sát nhận đã đưa ra nhận định Kim Ju-ae có phong cách tương đồng với mẹ mình - Đệ nhất phu nhân Ri Sol-ju, người từng tạo ra làn sóng thời trang hiện đại tại Triều Tiên.

2023: Áo khoác Dior và sự xuất hiện của trang phục da

Xuất hiện trong đoạn video do hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) công bố ngày 17/3/2023, Kim Ju-ae cùng cha theo dõi vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-17 diễn ra một ngày trước đó. Con gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được nhìn thấy mặc chiếc áo khoác mùa đông có mũ trùm đầu được cho là thiết kế dành cho trẻ em của thương hiệu Dior, có giá khoảng 1.900 USD.

Trong một video được truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố, Kim Ju-ae được nhìn thấy mặc chiếc áo Dior.

Kể từ lần đầu năm 2022, Kim Ju-ae thường xuyên xuất hiện cùng cha tại các sự kiện quan trọng.

Ju-ae mặc áo da, đeo kính đen, cùng bố thị sát triển lãm không quân tại một địa điểm không xác định hồi tháng 11/2023.

Kể từ lần đầu xuất hiện năm 2022, Kim Ju-ae thường xuyên xuất hiện cùng cha mình trong các sự kiện quan trọng. Cô bé cũng được cho đã xuất hiện trong mẫu thiết kế tem mới của Triều Tiên.

2024-2025: Thiếu nữ Paektu mang phong cách "legacy fashion"

Năm 2024 đánh dấu bước ngoặt lớn trong phong cách thời trang của Kim Ju-ae.

Tháng 3/2024, truyền thông Triều Tiên gọi Ju-ae là "người dẫn dắt vĩ đại", thuật ngữ thường dành cho lãnh đạo cấp cao hàng đầu. Đây là lần đầu tiên Ju-ae được truyền thông Triền Tiên dùng cách gọi trang trọng như vậy. Giới quan sát nhận định đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Ju-ae được nâng lên hàng lãnh đạo.

Tháng 5/2024, tại lễ khánh thành một khu phố mới ở Bình nhưỡng, con gái ông Kim Jong-un xuất hiện trong trang phục có phần tay xuyên thấu - điều cực hiếm thấy ở Triều Tiên. Lúc này, hình ảnh "cô bé quốc gia" đã được thay thế bằng phong cách thiếu nữ, người lớn hơn.

Kim Ju-ae trong trang phục có phần tay xuyên thấu bên cạnh người cha quyền lực.

Một số chuyên gia về Triều Tiên nhận định phong cách thời trang của Kim Ju-ae phản ánh địa vị đặc biệt của "huyết thống Paektu" - gia tộc cầm quyền. Từ đây, truyền thông quốc tế bắt đầu gọi phong cách của cô là "legacy fashion" - thời trang kế vị.

Trong giai đoạn 2024-2025, giới quan sát nhận thấy sự chuyển dịch rõ ràng trong phong cách thời trang của con gái ông Kim Jong-un.

Ông Kim và Ju-ae thăm khu resort hạng sang mới xây ở Wonsan, tháng 12/2024.

Ông Kim cùng Ju-ae dự lễ hạ thủy tàu khu trục mới tại Nampo, ngày 26/4/2025. Truyền thông nhận xét sau ba năm kể từ lần đầu xuất hiện, Ju-ae đã trở nên chững chạc, trưởng thành hơn, thậm chí cao hơn bố mẹ.

Kim Ju-ae thường sử dụng áo da dài màu tối, suit trẻ em mang phom dáng người lớn, kính râm đồng bộ với Nhà lãnh đạo cùng đồng hồ và một số phụ kiện. Trang phục của Kim Ju-ae được nhận định giúp cân bằng 2 hình tượng, vừa tgrer trung vừa toát ra uy quyền tương lai. Các thiết kế này khiến cô trônng không nhỏ bé khi xuất hiện chung khung hình đứng ngang hàng với các tướng lĩnh Triều Tiên ở các sự kiện quân sự.

Kim Ju-ae (thứ ba từ phải sang) đứng sau ông Kim Jong-un khi lãnh đạo Triều Tiên xuống tàu bọc thép tại nhà ga ở Bắc Kinh (Trung Quốc) chiều 2/9/2025.

2026: Áo trench coat da - "Bản sao" quyền lực của cha

Lần xuất hiện gần đây nhất trong một cuộc duyệt binh hôm 25/2/2026, con gái ông Kim Jong-un một lần nữa khiến truyền thông phải nói tới mình. Trong những hình ảnh được truyền thông Triều Tiên công bố ngày 26/2, Kim Ju-ae mặc áo khoác da giống cha, điều này tiếp tục củng cố suy đoán của giới quan sát, rằng cô bé sẽ là người kế nhiệm Nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Triều Tiên Kim Jong-un và con gái Kim Ju-ae tại buổi duyệt binh ở Bình Nhưỡng hôm 25/2/2026.

Thời trang luôn mang nhiều ý nghĩa hơn là những món đồ khoác lên người. Trang phục tương đồng với cha và mẹ trong buổi duyệt binh nhân dịp Đại hội đảng Lao động Triều Tiên lần IX khiến Kim Ju-ae toát lên dáng vẻ một "bản sao" quyền lực của cha.

Những chiếc áo khoác vốn là trang phục quen thuộc của ông Kim Jong-un trong các sự kiện quan trọng, nó không đơn thuần là lựa chọn thời trang. VNExpress dẫn lời Nhà phân tích Lim Eul-chul, cho rằng, trong hệ thống biểu tượng chính trị của Triều Tiên, phong cách này mang ý nghĩa đặc biệt, nó gắn với hình lãnh đạo như người bảo đảm tối thượng cho an ninh quốc gia và tương lai thịnh vượng. Vì vậy việc Kim Ju-ae khoác lên mình trang phục mang tính biểu tượng đó khó có thể xem là trùng hợp. Lần xuất hiện mới nhất này cho thấy vị thế cao của cô bé.