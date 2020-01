Thời tiết ngày đầu tiên sau kì nghỉ Tết Nguyên đán: Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, Thủ đô Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 10 độ

Sau thời gian dài nghỉ Tết Nguyên đán 2020, hôm nay 30/1, người dân cả nước chính thức đi làm trở lại. Thời tiết các vùng khá thuận lợi cho ngày đầu tiên đi làm tại các vùng trung tâm. Bắc Bộ vẫn tiếp tục duy trì rét đậm nhưng mưa giảm, trong đó có thủ đô Hà Nội. Trong khi khi đó khu vực Bắc Trung Bộ, trời hửng nắng, chỉ còn mưa rải rác một vài nơi. Nam Bộ và Tây Nguyên trời nắng ráo.

Dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước ngày 30/1:

Phía Tây Bắc Bộ: nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, có nơi dưới 10 độ C; cao nhất từ 15-18 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi từ 20-22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét , có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, vùng núi 8-10 độ C, có nơi dưới 7 độ C; cao nhất từ 17-20 độ C.

Thủ đô Hà Nội: nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét, có nơi rét đậm . Nhiệt độ thấp nhất từ 10-15 độ C; cao nhất từ 16-19 độ C.

Ảnh minh họa.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: nhiều mây, phía Bắc có mưa nhỏ vài nơi; phía Nam ngày có mưa rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, phía Nam có nơi trên 16 độ C; cao nhất từ 16-19 độ C, phía Nam có nơi trên 19 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C; cao nhất từ 24-27 độ C, phía Nam từ 28-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ: có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C.