Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 25/6, khu vực vùng núi Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong khi đó, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk ghi nhận nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ phổ biến từ 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến từ 45-55%.

Dự báo trong hai ngày 26-27/6, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ C; riêng khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi dao động từ 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%, thời gian nắng nóng kéo dài từ 9h đến 19h hằng ngày.

Cơ quan khí tượng nhận định nắng nóng tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng được đánh giá ở cấp 1.

Đáng chú ý, trong khi nhiều khu vực tiếp tục chịu ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt, từ chiều tối 25/6 đến sáng 26/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ được dự báo có mưa, mưa vừa và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 130mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 70mm.

Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và tối 25/6 cũng xuất hiện mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực đồi núi và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Ngoài ra, các hiện tượng thời tiết cực đoan này còn có nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm thấp, nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư cũng như cháy rừng gia tăng, nhất là trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Bên cạnh đó, thời tiết nắng nóng kéo dài có thể gây mất nước, kiệt sức và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân khi phải hoạt động hoặc tiếp xúc lâu ngoài trời.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin có thể thấp hơn nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời từ 2-4 độ C, thậm chí chênh lệch cao hơn tùy thuộc vào điều kiện bề mặt như bê tông, đường nhựa hoặc khu vực có mật độ xây dựng lớn.