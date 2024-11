Thời tiết mát mẻ hội chị em rủ nhau về nhà tụ tập ăn uống, có ngay những "trợ thủ" trong căn bếp giúp mang đến bữa ăn ngon lành

Thời tiết mát mẻ là dịp lý tưởng để các chị em tụ tập, quây quần bên nhau trong những bữa ăn ấm cúng tại nhà. Để chuẩn bị cho những bữa tiệc ấy, không thể thiếu các "trợ thủ" đắc lực trong bếp, giúp việc nấu nướng trở nên dễ dàng, nhanh chóng và chất lượng hơn bao giờ hết. Những thiết bị hiện đại như nồi chiên không dầu, máy xay nấu đa năng... sẽ giúp chị em sáng tạo những món ăn ngon lành.

Các sản phẩm bếp giúp mang đến những bữa ăn ngon

Bếp điện từ cảm ứng SUNHOUSE SHD6803

Để tổ chức một bữa lẩu thì nhất định phải có một chiếc bếp từ. Bếp điện từ cảm ứng SUNHOUSE SHD6803 là sản phẩm lý tưởng cho gia đình hiện đại với thiết kế nhỏ gọn, tinh tế và nhiều tính năng an toàn, tiện ích. Bếp sở hữu mặt kính ceramic chịu nhiệt cao, dễ dàng vệ sinh và có khả năng chịu lực tốt, đảm bảo độ bền lâu dài. Bảng điều khiển cảm ứng nhạy bén kết hợp với màn hình LED giúp người dùng dễ dàng chọn nhiệt độ và chế độ nấu phù hợp.

Bếp sử dụng công nghệ làm nóng từ trường, nấu chín thức ăn nhanh chóng mà không làm nóng mặt bếp, giúp tiết kiệm điện năng và giữ cho không gian bếp thoáng mát. Với 8 chế độ nấu như lẩu, hấp, xào, giữ ấm, sản phẩm linh hoạt đáp ứng mọi nhu cầu nấu nướng trong gia đình. Các tính năng an toàn như khóa trẻ em, tự ngắt khi quá tải nhiệt mang lại sự an tâm khi sử dụng, đặc biệt với gia đình có trẻ nhỏ.

Nồi áp suất Elmich PCE-1805

Nồi áp suất điện Elmich PCE-1805 là sản phẩm với dung tích 2,5 lít, thích hợp cho các bữa ăn từ 2-4 người. Phần lòng nồi làm từ nhôm nguyên chất dày 2mm, phủ lớp chống dính Whitford cao cấp, giúp nấu ăn không bám dính và dễ dàng vệ sinh sau khi sử dụng. Sản phẩm ứng dụng công nghệ nấu áp suất cao và công suất 650W, giúp món ăn chín mềm nhanh chóng, bảo toàn hương vị và dưỡng chất. Nồi có van áp suất kép giữ ổn định áp suất bên trong, giúp nấu ăn an toàn và hiệu quả. Sản phẩm được trang bị nhiều chế độ nấu tự động như nấu cơm, nấu súp, nấu cháo, hầm gà... phù hợp cho các món ăn đa dạng. Với núm xoay điều khiển tiện lợi, người dùng dễ dàng chọn chế độ nấu mong muốn. Van xả áp suất cao tự động đảm bảo an toàn, giảm nguy cơ trào nổ.

Nồi chiên không dầu Philips HD9280/90

Nồi chiên không dầu Philips HD9280/90 với dung tích 6,2 lít cũng là một món đồ không thể thiếu trong căn bếp của các chị em. Philips HD9280/90 trang bị công nghệ Rapid Air với thiết kế hình sao xoáy không khí nóng, giúp thực phẩm giòn bên ngoài, mềm bên trong mà không cần dùng nhiều dầu mỡ, giảm lượng chất béo lên đến 90% so với phương pháp chiên truyền thống. Bảng điều khiển cảm ứng cùng màn hình hiển thị dễ sử dụng, cho phép người dùng tùy chỉnh nhiệt độ từ 80 đến 200°C và hẹn giờ lên đến 60 phút với công suất 2000W, giúp tiết kiệm điện năng.

Sản phẩm hỗ trợ kết nối ứng dụng NutriU trên iOS để người dùng truy cập các công thức nấu ăn, cài đặt chương trình tự động và theo dõi từ xa. Bên cạnh đó, nồi có thể điều khiển qua giọng nói với Amazon Alexa và tích hợp 7 chương trình nấu sẵn, giúp tiết kiệm thời gian tối ưu cho người dùng bận rộn.

Máy xay nấu đa năng Tefal Happy Cook Mix BL511868

Máy xay nấu đa năng Tefal Happy Cook Mix BL511868 với dung tích 1,75 lít và công suất mạnh mẽ 1000W là một món đồ bếp đem đến sự tiện lợi trong nấu ăn. Sản phẩm hỗ trợ hai chế độ xay nóng và xay lạnh, cho phép người dùng linh hoạt chế biến nhiều món ăn khác nhau chỉ với một thiết bị. Cối xay làm từ chất liệu chịu nhiệt cao cấp, bền bỉ, có khả năng chịu nhiệt độ từ 0 đến 100 độ C. Thiết kế lưỡi dao 2 tầng xoay 360 độ giúp xay nhuyễn thực phẩm nhanh chóng mà không cần rây lọc, tiết kiệm thời gian chuẩn bị.

Máy tích hợp 10 chức năng đa nhiệm với 5 menu nóng, 3 menu lạnh, cùng 2 chế độ làm sạch sâu, đáp ứng mọi nhu cầu từ xay sinh tố, súp, nước sốt đến tự động làm sạch. Ngoài ra, thiết kế an toàn của Tefal Happy Cook Mix BL511868 với nắp tháo rời, hệ thống nắp an toàn và chân đế chống trượt mang lại sự an tâm khi sử dụng.

Chảo inox Elmich Trimax EL 3846MOL/LOL

Nếu các chị em đang tìm mua một chiếc chảo mới thì chảo inox Elmich Trimax EL 3846MOL/LOL là lựa chọn lý tưởng. Sản phẩm được làm từ inox 304 cao cấp, một loại hợp kim chống oxy hóa tốt, an toàn cho sức khỏe và không thôi nhiễm chất độc hại vào thức ăn. Bề mặt chống bám bẩn tối ưu, dễ dàng vệ sinh sau khi sử dụng.

Elmich Trimax EL 3846MOL/LOL sử dụng công nghệ 3 lớp liền thân, giúp chảo lên nhiệt nhanh và đều, lý tưởng cho việc xào, chiên hay rán. Chảo có thể sử dụng trên mọi loại bếp, kể cả bếp từ kén nồi nhất, nhờ khả năng bắt từ nhanh và mạnh. Thành chảo cao 9,2 cm giúp hạn chế dầu mỡ bắn ra ngoài, đảm bảo an toàn khi nấu ăn.

