Bên cạnh yếu tố di truyền hay tuổi tác, chế độ ăn hiện đại với nhiều thực phẩm chế biến sẵn đang trở thành "mảnh ghép thầm lặng" làm gia tăng nguy cơ tổn thương mạch máu não ngay từ sớm.

Thực phẩm tiện lợi và "cái giá" sức khỏe tim mạch bị bỏ quên

Trong nhịp sống đô thị hiện đại, các sản phẩm chế biến sẵn như đồ ăn nhanh, snack, xúc xích, mì ăn liền hay đồ uống đóng gói ngày càng xuất hiện dày đặc trong giỏ hàng của người tiêu dùng. Sự tiện lợi, giá thành hợp lý và khả năng bảo quản lâu khiến nhóm thực phẩm này trở thành lựa chọn thường xuyên của nhiều gia đình.

Tuy nhiên, theo nhiều nghiên cứu y khoa quốc tế, nhóm thực phẩm siêu chế biến thường chứa hàm lượng natri, đường bổ sung và chất béo bão hòa cao hơn mức khuyến nghị, trong khi lại thiếu chất xơ và vi chất cần thiết cho hệ tim mạch. Việc tiêu thụ kéo dài có thể dẫn đến tăng huyết áp, rối loạn lipid máu (mỡ máu) và thúc đẩy quá trình hình thành mảng xơ vữa động mạch – yếu tố nền của đột quỵ.

Ăn uống, sinh hoạt không lành mạnh là yếu tố hàng đầu đe dọa tim mạch của người trẻ

ThS.BS Nguyễn Danh Quý – Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) cho biết, nhiều người thường chỉ lo ngại bệnh tim mạch khi đã có triệu chứng rõ ràng, trong khi các yếu tố nguy cơ thực sự đã âm thầm tích lũy từ rất sớm.

"Không ít trường hợp tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu ở người trẻ xuất phát từ chính thói quen ăn uống hằng ngày. Điều đáng nói là các tổn thương mạch máu diễn ra âm thầm trong nhiều năm trước khi biểu hiện thành biến cố như đột quỵ hay nhồi máu cơ tim," bác sĩ Quý chia sẻ.

Đột quỵ gia tăng và vai trò của tầm soát sớm nguy cơ

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đột quỵ hiện là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ hai và là nguyên nhân hàng đầu gây tàn phế lâu dài trên toàn cầu. Tại Việt Nam, Bộ Y tế thống kê mỗi năm ghi nhận khoảng 200.000 ca đột quỵ mới, trong đó tỷ lệ người dưới 45 tuổi đang có xu hướng gia tăng đáng lo ngại. Điều đáng chú ý là phần lớn trường hợp không có dấu hiệu cảnh báo rõ ràng trước khi xảy ra biến cố.

Từ góc nhìn chuyên môn, ThS.BS Nguyễn Danh Quý nhấn mạnh: phòng ngừa đột quỵ không chỉ dừng lại ở việc kiểm soát bệnh khi đã xuất hiện, mà cần chủ động nhận diện nguy cơ từ giai đoạn chưa có triệu chứng thông qua các chương trình tầm soát toàn diện.

Gói tầm soát nguy cơ đột quỵ PhenikaaMec ưu đãi 20% chi phí

Tại PhenikaaMec, Gói khám tầm soát nguy cơ đột quỵ được xây dựng nhằm đánh giá đồng thời các yếu tố tim mạch – chuyển hóa và hệ mạch máu não, giúp phát hiện những bất thường tiềm ẩn ngay cả khi người bệnh chưa có triệu chứng.

Gói khám bao gồm hệ thống xét nghiệm chuyên sâu, thăm dò chức năng tim mạch, siêu âm mạch máu và đặc biệt là chụp cộng hưởng từ não – mạch máu não (MRI), kỹ thuật giúp khảo sát chi tiết cấu trúc não và hệ mạch, hỗ trợ phát hiện các bất thường ngay từ giai đoạn chưa có triệu chứng, như hẹp mạch, phình mạch hay tổn thương não thầm lặng.

"Việc tầm soát sớm không chỉ phát hiện bệnh, mà quan trọng hơn là nhận diện nguy cơ để can thiệp kịp thời, từ đó giảm thiểu tối đa khả năng xảy ra đột quỵ," ThS.BS Nguyễn Danh Quý nhấn mạnh.

Công nghệ chẩn đoán hiện đại – Lợi ích thiết thực cho người bệnh

Quá trình tầm soát tại PhenikaaMec được hỗ trợ bởi hệ thống trang thiết bị chẩn đoán tiên tiến, giúp người bệnh nhận được kết quả chính xác mà không cần trải qua các thủ thuật xâm lấn phức tạp:

- Máy cộng hưởng từ (MRI) 3.0 Tesla cho phép khảo sát chi tiết não bộ và hệ mạch máu não với độ phân giải cao, hỗ trợ nhận diện sớm các tổn thương vi mạch (mạch máu nhỏ trong não), phình mạch hoặc dị dạng mạch máu ngay từ giai đoạn chưa có triệu chứng.

- Hệ thống CT đa dãy hiện đại đánh giá mức độ vôi hóa động mạch vành và nguy cơ xơ vữa mạch máu – một trong những yếu tố nền quan trọng dẫn đến đột quỵ và nhồi máu cơ tim – mà không cần phẫu thuật hay gây mê.

- Máy điện tim 12 kênh ghi nhận chính xác các rối loạn nhịp tim, thiếu máu cơ tim hoặc bất thường dẫn truyền điện tim – những yếu tố thường bị bỏ sót khi chỉ đo huyết áp thông thường.

- Siêu âm Doppler màu tim và mạch máu đánh giá cấu trúc, chức năng tim và dòng chảy mạch máu, giúp phát hiện sớm xơ vữa, hẹp hoặc huyết khối tại các mạch máu lớn và động mạch cảnh – nguyên nhân trực tiếp của nhiều ca đột quỵ ở người trẻ.

Máy siêu âm hiện đại giúp phát hiện bất thường về mạch máu và cấu trúc tim mạch

Ai nên tầm soát đột quỵ sớm?

Gói tầm soát tại PhenikaaMec được thiết kế phù hợp cho nhiều nhóm đối tượng có nguy cơ: người tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, người có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch - đột quỵ, người thường xuyên căng thẳng, mất ngủ, ít vận động hoặc xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo sớm như đau đầu kéo dài, chóng mặt, tê yếu thoáng qua, rối loạn thị giác hoặc suy giảm trí nhớ.

Nhờ sự phối hợp giữa công nghệ chẩn đoán hình ảnh tiên tiến và đội ngũ chuyên gia tim mạch - thần kinh giàu kinh nghiệm, người bệnh không chỉ được nhận diện nguy cơ mà còn được tư vấn cá thể hóa về chế độ theo dõi, điều trị và điều chỉnh lối sống phù hợp với từng tình trạng sức khỏe.

Trong bối cảnh bệnh tim mạch và đột quỵ ngày càng gia tăng và trẻ hóa, các chuyên gia nhấn mạnh rằng tầm soát định kỳ chính là bước chuyển quan trọng từ tư duy "chữa bệnh khi có triệu chứng" sang "phòng ngừa chủ động từ sớm" – góp phần bảo vệ sức khỏe não bộ và tim mạch một cách bền vững.

Không chỉ tập trung vào điều trị, PhenikaaMec cùng hệ sinh thái y tế thuộc Tập đoàn Phenikaa đang từng bước xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe chủ động - tiếp nối tinh thần "Đổi mới - Kiến tạo - Bền vững" - lấy phòng ngừa làm trọng tâm, hướng đến một cộng đồng khỏe mạnh.

Để được tư vấn và đặt lịch tầm soát sớm, vui lòng liên hệ:

Trung tâm Tim mạch PhenikaaMec

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa C, Bệnh viện Đại học Phenikaa, Tổ 5 Hòe Thị, Phường Xuân Phương, Hà Nội

Hotline: 1900 886 648

Website: https://phenikaamec.com/