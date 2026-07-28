Thôi nhũ sư, nghề "hái ra tiền" dành cho các chị em trung niên: Thù lao gần 100 triệu/tháng, càng có kinh nghiệm thì thu nhập càng cao

Thôi nhũ sư, tiếng Trung là 催乳师, còn được gọi là thôi nãi sư hay nhu nãi sư, là người chuyên xử lý các vấn đề tiết sữa sau sinh: Gọi sữa về trong những ngày đầu, thông tia khi mẹ bị tắc, làm tan các cục cứng do tích sữa, xử lý sớm khi mẹ chớm viêm tuyến vú, và hướng dẫn mẹ cho con bú đúng cách.

Nghề này nổi lên cùng làn sóng nuôi con bằng sữa mẹ và tư duy nuôi con khoa học ở Trung Quốc, đến mức được truyền thông trong nước gọi thẳng là một trong những nghề chăm sóc "hái ra tiền" của phụ nữ.

Cùng với bồi chẩn sư hay nguyệt tẩu, thôi nhũ sư là một mắt xích trong cái mà Trung Quốc gọi là "kinh tế bầu bạn", làn sóng những nghề mọc lên từ nhu cầu được một người khác chăm sóc và đồng hành. Điểm khiến nó gây chú ý cũng giống nguyệt tẩu: Không phải bản thân công việc, mà là mức tiền công.

Một buổi vài trăm tệ, và một thị trường thiếu người

Theo tổng hợp từ các công ty gia chính và trung tâm đào tạo Trung Quốc trong năm 2026, thôi nhũ sư chủ yếu tính công theo buổi. Mỗi lần phục vụ kéo dài khoảng 2 đến 3 giờ, giá dao động từ 300 đến 800 tệ tùy thành phố, tức khoảng 1,1 đến 2,9 triệu đồng cho một buổi, riêng ở Bắc Kinh phổ biến 400 đến 800 tệ, có nơi lên tới 1.000 tệ, còn người tay nghề cao có thể lấy 800 đến 1.500 tệ mỗi lượt.

Một sản phụ thường cần 2 đến 4 buổi mới xử lý xong một đợt tắc sữa hoặc gọi sữa về, và ngoài tính lẻ theo buổi, nhiều người còn bán gói theo tháng giá 1.500 đến 5.000 tệ. Tính ra, một thôi nhũ sư thạo việc ở Bắc Kinh nhận 20 đến 30 đơn mỗi tháng có thể thu về 8.000 đến 20.000 tệ, tức khoảng 29 đến 72 triệu đồng; làm bán thời gian cũng kiếm được 4.000 đến 10.000 tệ.

Ở Quảng Châu, theo các đơn vị này, người có chứng chỉ và thâm niên lâu năm có thể vượt 30.000 tệ mỗi tháng.

Điều giữ cho mặt bằng thu nhập ấy đứng vững là tình trạng cầu vượt cung ở nhóm người làm nghề bài bản. Nhu cầu tăng đều theo quan niệm nuôi con bằng sữa mẹ, nhưng số thôi nhũ sư qua đào tạo chính quy và có chứng chỉ lại có hạn, nên người giỏi gần như kín lịch, được khách quen giới thiệu liên tục.

Trên mạng xã hội Tiểu Hồng Thư, không hiếm lời kể của các bà mẹ về chuyện phải chờ đến lượt vì người mình muốn đặt "lịch kín cả ngày", có người bị viêm tuyến vú phải năn nỉ mới được thu xếp cho một khung giờ sáng sớm. Đặc điểm này lý giải vì sao nghề thường được mô tả là "càng làm lâu càng có giá", giống hệt mạch của nghề nguyệt tẩu: Kinh nghiệm và uy tín tích lũy theo năm tháng chính là thứ đẩy thù lao lên cao.

Cũng vì cùng tệp khách mẹ và bé, rất nhiều người làm hai nghề song song, ban ngày đi ca nguyệt tẩu, lúc rảnh nhận thêm buổi thông tia sữa, hai việc không giẫm chân nhau mà mỗi tháng cộng thêm một khoản không nhỏ.

Không chỉ là gọi sữa về: Gói kỹ năng phía sau mức thù lao

Mức giá vài trăm tệ cho hai tiếng đồng hồ nghe qua có vẻ cao, cho đến khi hiểu người ta thực sự làm những gì. Công việc của một thôi nhũ sư lành nghề rộng hơn nhiều so với hình dung "gọi sữa về": Kừ khai sữa những ngày đầu sau sinh, thông tia và làm tan các cục cứng do tích sữa, can thiệp sớm khi mẹ chớm viêm tuyến vú, xử lý các tình huống khó như đầu ti tụt vào trong hay nứt cổ gà, cho đến hướng dẫn tư thế bú đúng, cách kích phản xạ xuống sữa và vắt sữa.

Thậm chí có cả dịch vụ ngược lại là làm tiêu sữa khi mẹ muốn cai, cùng những phần mở rộng sang chăm sóc phục hồi sau sinh và tư vấn ăn uống lợi sữa. Qua lời kể của các bà mẹ trên Tiểu Hồng Thư, một người giỏi là người vừa xử lý được cục cứng và cơn đau, vừa phân tích cho mẹ hiểu vì sao bị tắc để lần sau tự phòng tránh, chứ không chỉ làm cho xong một buổi.

Đằng sau những thao tác đó là một nỗi khổ rất thật mà chỉ người từng sinh con mới thấm. Nhiều bà mẹ mô tả căng tức sữa sinh lý và tắc tia là cực hình còn đáng sợ hơn cả lúc vượt cạn: Ngực căng cứng như đá, sốt, đau đến bật khóc, có người bảy tháng ròng vẫn ám ảnh. Trong bối cảnh ấy, một đôi tay biết việc giúp thông được dòng sữa gần như tức thì trở thành sự giải thoát, và điều khiến các bà mẹ biết ơn không chỉ là hết đau mà là cảm giác được một người hiểu và đứng về phía mình đúng lúc chông chênh nhất.

Chính những người trong nghề cũng tự định nghĩa vai trò của mình theo hướng đó: Một thôi nhũ sư giỏi không phải người giải quyết được mọi vấn đề, mà là người dù trong tình huống nào cũng nói cho bà mẹ biết nên làm gì tiếp theo, giúp việc nuôi con bằng sữa mẹ diễn ra nhẹ nhàng thay vì trở thành gánh nặng. Phần giá trị tinh thần này, giống như ở nghề nguyệt tẩu, là thứ không hiện lên trong bảng giá nhưng lại giữ chân khách và tạo nên uy tín truyền miệng.

Cũng chính vì đụng đến cơ thể và sức khỏe, thông tia sữa mang tính chất gần y tế chứ không phải mát xa thư giãn. Nó đòi hỏi kiến thức về kinh lạc và huyệt vị theo Đông y, giải phẫu tuyến vú, cùng cách xử lý riêng cho từng dạng vấn đề, nên các khóa đào tạo chuẩn thường dành phần lớn thời lượng cho thực hành thủ pháp trên mô hình.

Mặt trái là khi làm sai, hậu quả rất thật. Truyền thông Trung Quốc từng dẫn lại nhiều trường hợp mẹ sau sinh tin vào người tự xưng "thôi nhũ sư cao cấp" tìm qua các nhóm mạng, bị thao tác thô bạo đến mức tổn thương mô tuyến vú, sốt cao, áp xe vú, thậm chí phải nhập viện rạch dẫn lưu và chấm dứt luôn việc cho con bú.

Người tiêu dùng Trung Quốc được các nền tảng dịch vụ dẫn lại, trong số khiếu nại về thao tác không đúng gây tổn thương tuyến vú hoặc làm chậm trễ điều trị, hơn 60% đến từ những người cung cấp dịch vụ không có nền tảng y tế. Giới chuyên môn nhấn mạnh một nguyên tắc mà bà mẹ nào cũng nên biết: Thông tia đúng cách chỉ gây cảm giác hơi tức nhẹ, nếu đau dữ dội nghĩa là thủ pháp sai hoặc lực quá mạnh, cần dừng ngay. Nói cách khác, chính mức độ rủi ro khi làm sai là thứ khiến một đôi tay làm đúng trở nên đáng tiền.

Thôi nhũ sư, nghề hái ra tiền cho phụ nữ trung niên

Với phụ nữ bước vào tuổi trung niên, thôi nhũ là một lựa chọn hấp dẫn vì nó tận dụng đúng vốn kinh nghiệm của người từng làm mẹ, lại linh hoạt về thời gian vì tính công theo buổi, không phải trực 24 giờ như nguyệt tẩu.

Đây cũng là điểm chung của cả kinh tế bầu bạn, những kỹ năng chăm sóc mà xã hội lâu nay mặc định là "việc của phụ nữ" đang được định giá lại thành nghề nghiệp có thu nhập thật, với không ít câu chuyện đổi đời được lan truyền như động lực.

Nhưng chính sức hút đó kéo theo cả một ngành đào tạo ăn theo, nơi xuất hiện những "đại sư" xây đế chế lớp học, dạy học viên không chỉ kỹ thuật thông tia mà cả "thoại thuật chốt đơn", tức kịch bản ăn nói để bán dịch vụ và sản phẩm. Ranh giới giữa nghề chăm sóc và bán hàng vì thế dễ bị xóa nhòa, đến mức những người hành nghề tử tế thường phải chủ động tuyên bố mình "thu phí sau khi phục vụ, không bán kèm sản phẩm".

Tại Trung Quốc, chứng chỉ thôi nhũ sư không cho cá nhân tự đăng ký thi mà phải qua cơ sở đào tạo được cấp phép, và quan trọng là phải tra cứu được trên hệ thống của cơ quan nhân lực xã hội; mọi quảng cáo kiểu học vài ngày lấy bằng, bao đậu, mua chứng chỉ đều là giấy tờ không có giá trị.

Ở nấc cao hơn là chứng chỉ tư vấn viên sữa mẹ quốc tế IBCLC, đòi hỏi số giờ thực hành lâm sàng và kỳ thi khắt khe được công nhận toàn cầu, thứ mà người hành nghề lâu năm dùng để định vị ở phân khúc cao cấp. Sự phân tầng đó nói lên bản chất của cả nghề: Cùng danh xưng thôi nhũ sư, nhưng khoảng cách giữa một người học cấp tốc vài ngày và một chuyên gia bài bản là rất xa, và chính khoảng cách ấy quyết định ai kiếm vài trăm tệ một buổi, ai kiếm gấp nhiều lần.