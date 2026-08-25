Thoát cảnh ngập sâu, người dân Lạng Sơn hối hả dọn dẹp sau lũ dữ Minh Đức/VTC News, 21:14 25/08/2026 Chia sẻ Sáng 25/8, nước sông Kỳ Cùng bắt đầu rút, người dân xã Thất Khê (Lạng Sơn) khẩn trương dọn bùn đất, vệ sinh nhà cửa sau nhiều ngày ngập sâu, mất điện. Lội nước ngang người, tiểu thương ở Lạng Sơn xót xa vớt vát tài sản Trường học ở Lạng Sơn sạt lở, vết trượt cách dãy lớp học hơn 6m Đường phố Lạng Sơn chìm trong biển nước, người dân chèo bè trên phố Nước lũ lên cuồn cuộn, người dân Lạng Sơn leo mái nhà nhận đồ tiếp tế Mưa lớn nhấn chìm chợ đầu mối ở Lạng Sơn, gần 1.000 người xuyên đêm ứng cứu Video: Đường phố Lạng Sơn chìm trong biển nước, người dân chèo bè trên phố Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 kết hợp mưa lớn kéo dài ở thượng nguồn, mực nước sông Kỳ Cùng dâng cao đột ngột trong những ngày qua, gây ngập nhiều khu dân cư tại xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn. Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News sáng 25/8, khi nước sông Kỳ Cùng bắt đầu rút, nhiều tuyến đường chính dần lộ ra. Người dân trung tâm xã Thất Khê khẩn trương dọn dẹp nhà cửa, rửa bùn đất, thu gom rác thải và sắp xếp lại đồ đạc sau nhiều ngày bị ngập. Không khí dọn dẹp diễn ra khẩn trương. Người dân tranh thủ từng giờ để vệ sinh nhà cửa, khôi phục sinh hoạt và sớm ổn định cuộc sống. Đồ đạc, vật dụng hư hỏng sau lũ được người dân đưa ra ngoài để phân loại, thu dọn. Những vật dụng còn sử dụng được cũng được làm sạch, phơi khô và sắp xếp lại. Sau nhiều ngày tránh lũ trên tầng cao, một số hộ dân bắt đầu chuyển đồ đạc xuống tầng dưới khi nước đã rút. Đang chỉ vào vết nước lũ còn in rõ trên tường, anh Lăng Ngọc Tân, người dân xã Thất Khê, cho biết gia đình kinh doanh nhiều mặt hàng như đồ gia dụng, đồ gia công và quần áo. Những vật dụng không thể di chuyển kịp thời phải để lại trong nước, trong khi quần áo chịu thiệt hại không đáng kể. “Thất Khê đã ngập ba năm liên tiếp. Năm 2024 là lần đầu tiên sau khoảng 10 năm, kể từ năm 2014, xảy ra ngập lớn. Năm ngoái nước chỉ dâng đến đây, đợt ảnh hưởng bởi bão Yagi thì đến vị trí này, còn năm nay nước dâng cao nhất, lên đến đúng mực tôi đang chỉ đây, khoảng gần 3 m”, anh Tân nói. Rác thải, bùn đất và đồ đạc hư hỏng sau lũ chất thành từng đống trước cửa nhà, chờ được thu gom, xử lý. Nhiều vật dụng, tài sản của người dân bị hư hỏng sau nhiều ngày ngâm trong nước. Người dân phải tranh thủ vệ sinh, phơi phóng hoặc loại bỏ những đồ dùng không còn khả năng sử dụng. Tại một số khu vực, chỉ vài ngày trước nước lũ còn dâng đến tầng 2 của nhiều căn nhà. Đến sáng 25/8, nước đã rút đáng kể, người dân có thể đi lại và bắt tay vào dọn dẹp. Ông Vương Hồng, người dân xã Thất Khê, cho biết gia đình nằm trong khu vực trũng, nước vẫn chưa rút hoàn toàn. Lũ gây thiệt hại toàn bộ hoa màu và lò sấy nông sản của gia đình. “Gia đình tôi thiệt hại toàn bộ hoa màu và lò sấy nông sản. Không ai lường trước được nước lũ năm nay lại dâng cao như vậy”, ông Hồng nói. Ngay khi nước rút, lực lượng công an, quân đội, dân quân cùng người dân địa phương được huy động để khẩn trương vệ sinh môi trường, thu gom rác thải và bùn đất. Ông Chu Tuấn Doanh, Chủ tịch UBND xã Thất Khê, cho biết hoàn lưu bão số 4 gây thiệt hại nặng trên địa bàn, làm ngập khoảng 1.250 hộ dân và ảnh hưởng khoảng 300 ha đất lúa. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 21 tỷ đồng. Ngay khi nước bắt đầu rút, cấp ủy, chính quyền xã Thất Khê khẩn trương triển khai các phương án khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân vệ sinh môi trường, khôi phục nhà cửa và ổn định đời sống. Với sự hỗ trợ của UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng, cùng lực lượng dân quân và khoảng 2.000 người dân từ các thôn không bị ảnh hưởng, địa phương đồng loạt ra quân dọn dẹp sau lũ. Sau khi thu gom bùn đất, rác thải và vệ sinh nhà cửa, các lực lượng sẽ tiếp tục rửa đường, phun thuốc tiêu độc, khử trùng tại những khu vực bị ngập nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Trong những ngày 22 và 23/8, chính quyền xã cũng phối hợp với các nhà hảo tâm cung cấp khoảng 500-700 suất cơm mỗi ngày cho các gia đình khó khăn, hộ dân bị ảnh hưởng và những khu vực còn bị cô lập. Theo lãnh đạo UBND xã Thất Khê, hiện mực nước trên địa bàn đã rút xuống vài mét, không còn hộ dân bị cô lập. Người dân đang khẩn trương dọn dẹp, sửa sang nhà cửa và khôi phục sinh hoạt. Dự kiến đến 18h ngày 25/8, nước sẽ rút hoàn toàn tại các khu vực bị ảnh hưởng. Chính quyền địa phương tiếp tục tập trung lực lượng xử lý bùn đất, vệ sinh môi trường và phòng ngừa dịch bệnh sau lũ. Theo VTC News Copy link 25/08/2026 16:45 (GMT +7) Link bài gốc Lấy link https://vtcnews.vn/thoat-canh-ngap-sau-nguoi-dan-lang-son-hoi-ha-don-dep-sau-lu-du-ar1036288.html Đơn vị quản lý Khu đô thị Louis thông tin gì về vụ bảo vệ đánh shipper Chia sẻ sông Kỳ Cùng bão số 4 dọn dẹp sau lũ lũ lụt ở lạng sơn