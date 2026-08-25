Thoát cảnh ngập sâu, người dân Lạng Sơn hối hả dọn dẹp sau lũ dữ

Đang chỉ vào vết nước lũ còn in rõ trên tường, anh Lăng Ngọc Tân, người dân xã Thất Khê, cho biết gia đình kinh doanh nhiều mặt hàng như đồ gia dụng, đồ gia công và quần áo. Những vật dụng không thể di chuyển kịp thời phải để lại trong nước, trong khi quần áo chịu thiệt hại không đáng kể. “Thất Khê đã ngập ba năm liên tiếp. Năm 2024 là lần đầu tiên sau khoảng 10 năm, kể từ năm 2014, xảy ra ngập lớn. Năm ngoái nước chỉ dâng đến đây, đợt ảnh hưởng bởi bão Yagi thì đến vị trí này, còn năm nay nước dâng cao nhất, lên đến đúng mực tôi đang chỉ đây, khoảng gần 3 m”, anh Tân nói.