Thỏa sức săn voucher, lắc siêu xu và mua sắm dịp 11.11 cùng chuỗi chương trình trên Shopee

‏Săn voucher giảm đến 50% và cháy hết mình cùng Sao Live Đỉnh Chóp‏

‏Phát sóng trực tiếp trên Shopee Live vào lúc 19h30 ngày 10.11, Sao Live Đỉnh Chóp sẽ đem đến một đêm nhạc với setlist lên tới 22 tiết mục, từ những bản hit gắn liền với tên tuổi của từng nghệ sĩ đến các màn kết hợp đầy bất ngờ. ‏

‏Người dùng theo dõi Sao Live Đỉnh Chóp cũng có cơ hội săn loạt ưu đãi hấp dẫn với các đợt tung voucher diễn ra từ lúc mở đầu cho đến cuối chương trình. Đặc biệt, voucher ShopeeVIP giảm đến 50%, tối đa 1,1 triệu đồng cho đơn từ 2 triệu đồng sẽ lần đầu tiên xuất hiện trong Sao Live Đỉnh Chóp với số lượng có hạn.‏

‏Sao Live Đỉnh Chóp sẽ phát sóng lúc 19h30 ngày 10.11 trên Shopee Live với vô vàn ưu đãi và các tiết mục âm nhạc ấn tượng.

‏‏Một điểm đáng chú ý khác của Sao Live Đỉnh Chóp là sân khấu với thiết kế 360 độ, tạo điều kiện để nghệ sĩ tương tác gần hơn với khán giả. Đồng thời, người xem livestream cũng có thể theo dõi trọn vẹn từng khoảnh khắc trên sân khấu.‏

‏Hãy đón xem Sao Live Đỉnh Chóp bắt đầu từ 19h30 ngày 10.11 trên Shopee Live để không bỏ lỡ ưu đãi và các tiết mục đặc sắc.‏

‏Theo dõi Sao Thì Sao 2 trưa 11.11 để tham gia lắc siêu xu 30 triệu đồng‏

‏Xem Sao Thì Sao 2, khán giả có thể tham gia lắc siêu xu với quỹ xu lên đến 30 triệu đồng, đồng thời săn voucher giảm đến 25% tối đa 40.000 đồng cho đơn từ 120.000 đồng và voucher giảm đến 25% tối đa 30.000 đồng cho đơn từ 88.000 đồng cho toàn bộ sản phẩm trong giỏ hàng của livestream. ‏

‏Ngoài ra, livestream còn có voucher ShopeeVIP giảm đến 35% tối đa 500.000 đồng cho đơn từ 200.000 đồng và voucher giảm đến 30% tối đa 50.000 đồng cho đơn tối thiểu 100.000 đồng đến từ các thương hiệu, số lượng có hạn. Qua đó, người xem có thể vừa giải trí, vừa mua sắm tiết kiệm, tích lũy thêm Shopee Xu ngay trong khung giờ phát sóng.‏

‏Đón xem Sao Thì Sao 2 để cùng chia quỹ xu 30 triệu đồng, săn voucher và khám phá "công viên giải trí Shopee" với các nghệ sĩ.

‏‏Sao Thì Sao 2 phát sóng lúc 12h30 ngày 11.11 trên ứng dụng Shopee giúp người dùng có thể tiếp tục theo dõi các nội dung giải trí và tận hưởng ưu đãi. Chương trình tháng 11 này cũng chính là cuộc tái ngộ giữa UPRIZE và Hồ Đông Quan, Thái Lê Minh Hiếu - những gương mặt từng đồng hành trong một chương trình truyền hình thực tế, cùng với đó là sự xuất hiện của Ngọc Phước và Tuấn Kiệt. ‏

‏"Hàng Thiết Yếu - Giá Siêu Yêu" với nhiều ưu đãi hấp dẫn ‏

‏Từ ngày 9.11, chương trình "Hàng Thiết Yếu - Giá Siêu Yêu" trên Shopee bắt đầu triển khai livestream chuyên biệt, mang đến cơ hội mua sắm các mặt hàng phục vụ nhu cầu hằng ngày với nhiều ưu đãi. Trong đó phải kể đến voucher giảm đến 50% dành cho một số sản phẩm nhất định sẽ được tung vào lúc 12h trưa trong các phiên live của chương trình.‏

‏Cùng với đó, người dùng còn có thể săn voucher livestream giảm đến 30% và các deal dưới 99.000 đồng. Khám phá thêm các sản phẩm và ưu đãi của chương trình "Hàng Thiết Yếu - Giá Siêu Yêu" tại ‏‏đây‏‏. ‏

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‏Truy cập trang của chương trình "Hàng Thiết Yếu - Giá Siêu Yêu" để khám phá thêm các ưu đãi. ‏

‏Với chuỗi hoạt động và chương trình, Shopee mang đến thêm nhiều lựa chọn cho người dùng mua sắm tiết kiệm và trải nghiệm các nội dung giải trí trong dịp sale 11.11. Truy cập ứng dụng Shopee ngay hôm nay để lưu lịch Sao Live Đỉnh Chóp, Sao Thì Sao và các ưu đãi của chương trình "Hàng Thiết Yếu - Giá Siêu Yêu"!

‏Sự kiện "Sale Khủng Của Năm" của Shopee đã chính thức bắt đầu. Từ nay đến ngày 13.11, mua sắm ngay trên Shopee để không bỏ lỡ những chương trình hấp dẫn, Voucher SPayLater giảm đến 11 triệu đồng (**) và Freeship 0 đồng (*). Khám phá ngay tại: ‏‏https://shopee.vn/m/11-11‏‏ ‏ ‏(*) Chi tiết chương trình (bao gồm các trường hợp loại trừ) xem tại trang Miễn Phí Vận Chuyển trên Ứng dụng Shopee‏ ‏(**) Xem chi tiết tại trang chương trình

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