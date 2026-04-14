Thỏa mãn mọi giác quan với diện mạo mới của du lịch Đài Loan tại hội chợ du lịch quốc tế VITM Hà Nội 2026

Mang tinh thần "Taiwan - Waves of Wonder" (Sức hút Đài Loan - Bất ngờ vô tận) đến sự kiện du lịch thường niên lớn nhất miền Bắc, gian hàng Đài Loan nhanh chóng trở thành tọa độ "nóng" nhất từ ngày 9 đến 12/4. Không đơn thuần là một không gian triển lãm thông tin, nơi đây được thiết kế như một hệ sinh thái trải nghiệm thu nhỏ, truyền tải trọn vẹn thông điệp "Đài Loan không ngủ" - một Đài Loan rực rỡ, an toàn và đầy ắp sự sống động suốt 24 giờ.

Tại gian hàng Đài Loan, khách tham quan được thỏa mãn cả phần nghe và phần nhìn bởi không gian đậm chất bản địa và những màn trình diễn nghệ thuật đường phố đầy năng lượng. Sự xuất hiện của đoàn nghệ thuật W.H.O Theatre với tiết mục biểu diễn trống kết hợp Diabolo và yo-yo đã tạo nên một điểm neo mạnh mẽ về cả thị giác lẫn thính giác.

Bên cạnh đó, du khách có thể trực tiếp tự tay nhào nặn tò he, làm vòng tay, lồng đèn đậm chất văn hóa bản địa. Điểm đặc biệt ở hội chợ lần này nằm ở sự giao thoa giữa truyền thống và công nghệ khi giữa những ẩm thực, hoạt động truyền thống là khu vực AI Photobooth. Chỉ với vài cú chạm, người tham gia đã có ngay những bức ảnh check-in ấn tượng đặt trong các bối cảnh đặc trưng của Đài Loan, từ thiên nhiên hùng vĩ đến phố thị phồn hoa.

Ca sĩ nổi tiếng ISAAC cũng góp mặt giao lưu trực tiếp với khán giả tại hội chợ với vai trò là đại sứ du lịch Đài Loan tại thị trường Việt Nam vào ngày 11/4. Từng chọn cảnh sắc xứ Đài làm bối cảnh cho MV nổi tiếng nhất của mình, nam ca sĩ không chỉ mang đến các tiết mục biểu diễn bùng nổ mà còn thoải mái chia sẻ những kỷ niệm du lịch và góc nhìn cá nhân về một điểm đến an toàn, tiện lợi. Chiến lược "marketing người nổi tiếng" này đã tạo nên một sức nóng thực sự tại gian hàng, giúp lan tỏa tự nhiên hình ảnh một "Đài Loan đa sắc màu" đến cộng đồng người hâm mộ.

Bên cạnh đó, tại VITM Hà Nội 2026, Đài Loan khẳng định tầm nhìn chiến lược thông qua phái đoàn xúc tiến quy mô lớn, quy tụ 40 đại diện từ 16 đơn vị đầu ngành. Sự đầu tư này dựa trên những tín hiệu lạc quan từ thị trường Việt Nam khi năm 2025 vừa qua ghi nhận cột mốc 426.000 lượt khách (tăng 15%). Thông qua hội chợ lần này, Cục Du lịch Đài Loan không chỉ hướng tới việc kết nối đối tác cung ứng mà còn quảng bá hình ảnh một điểm đến đầy sức sống "bất kể ngày đêm" tới cộng đồng du lịch Việt.

Việc kết hợp nhịp nhàng giữa mở rộng mạng lưới đối tác doanh nghiệp và thiết kế các điểm chạm văn hóa trực quan cho thấy sự đầu tư bài bản của Cục Du lịch Đài Loan tại thị trường Việt Nam. Khép lại chuỗi ngày sôi động tại VITM Hà Nội 2026, những dư âm chân thực về một "Đài Loan không ngủ" rực rỡ, thân thiện chắc chắn sẽ trở thành chất xúc tác mạnh mẽ, thôi thúc du khách Việt sớm tự tay lên kế hoạch cho hành trình khám phá xứ Đài của riêng mình.