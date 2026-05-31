Thợ điện lạnh nhắc: Điều hòa có dấu hiệu này nên tắt ngay kẻo tốn tiền sửa

Mùa nắng nóng là thời điểm điều hòa hoạt động gần như liên tục ở nhiều gia đình. Tuy nhiên, không ít người có thói quen thấy máy vẫn chạy là tiếp tục sử dụng, kể cả khi điều hòa bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu bất thường. Theo nhiều thợ điện lạnh, đây cũng là nguyên nhân khiến các lỗi nhỏ ban đầu nhanh chóng trở nên nghiêm trọng hơn, thậm chí khiến người dùng tốn thêm nhiều chi phí sửa chữa.

Dưới đây là những dấu hiệu phổ biến cho thấy điều hòa nên được tắt và kiểm tra sớm thay vì cố dùng tiếp.

1. Điều hòa phát ra tiếng kêu lạ

Nếu điều hòa xuất hiện tiếng ù mạnh, tiếng lạch cạch hoặc rung bất thường khi hoạt động, người dùng không nên chủ quan. Đây có thể là dấu hiệu quạt gió gặp vấn đề, linh kiện bên trong bị lỏng hoặc máy nén hoạt động không ổn định. Nhiều người thường cố dùng thêm vài ngày vì máy vẫn còn mát, nhưng theo thợ điện lạnh, việc tiếp tục vận hành khi máy phát tiếng động lạ dễ khiến hỏng hóc lan sang các bộ phận khác và chi phí sửa chữa cũng tăng lên đáng kể.

2. Điều hòa chảy nước liên tục

Hiện tượng nước nhỏ giọt hoặc chảy thành dòng từ dàn lạnh là lỗi khá phổ biến. Nguyên nhân có thể đến từ đường ống thoát nước bị tắc, dàn lạnh bám bẩn hoặc máy hoạt động quá tải trong thời gian dài. Nếu thấy điều hòa chảy nước nhiều, người dùng nên tắt máy để kiểm tra thay vì tiếp tục sử dụng vì nước có thể ảnh hưởng đến tường, sàn nhà hoặc các thiết bị điện bên dưới.

3. Máy lạnh có mùi khét hoặc mùi lạ

Đây là dấu hiệu được nhiều thợ điện lạnh đánh giá là không nên bỏ qua. Mùi khét có thể liên quan đến chập điện, dây điện nóng bất thường hoặc linh kiện bên trong gặp sự cố. Trong khi đó, mùi ẩm mốc kéo dài thường xuất hiện khi điều hòa quá bẩn hoặc tồn đọng vi khuẩn, nấm mốc trong dàn lạnh. Khi gặp tình trạng này, tốt nhất nên tắt máy và kiểm tra sớm để tránh ảnh hưởng đến cả thiết bị lẫn chất lượng không khí trong phòng.

4. Điều hòa bật lâu nhưng không mát

Nhiều gia đình nghĩ rằng điều hòa không đủ lạnh chỉ vì thời tiết quá nóng, nhưng thực tế đây cũng có thể là dấu hiệu máy thiếu gas, bám bẩn nặng hoặc hoạt động quá tải. Nếu máy chạy liên tục nhưng nhiệt độ phòng gần như không thay đổi, người dùng nên cho điều hòa nghỉ và kiểm tra thay vì cố hạ nhiệt độ thấp hơn. Việc này không chỉ khiến tiền điện tăng mạnh mà còn dễ làm máy xuống cấp nhanh hơn.

Đừng đợi điều hòa hỏng hẳn mới gọi thợ

Theo những người làm nghề điện lạnh lâu năm, nhiều lỗi ở điều hòa ban đầu khá đơn giản và chi phí xử lý không quá cao. Tuy nhiên, tâm lý “máy vẫn chạy được thì cứ dùng tiếp” lại khiến tình trạng hỏng hóc nghiêm trọng hơn theo thời gian. Vì vậy, khi điều hòa xuất hiện các dấu hiệu bất thường như tiếng kêu lạ, chảy nước, có mùi khét hoặc làm lạnh kém, người dùng nên tắt máy để kiểm tra sớm. Việc bảo dưỡng định kỳ và vệ sinh điều hòa thường xuyên cũng giúp thiết bị hoạt động ổn định hơn trong mùa nóng.