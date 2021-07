Thịt nạc giàu dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe

Chứa 9 loại acid amin thiết yếu

Thịt lợn chiếm tỷ trọng lớn từ 60-70% nguồn protein từ động vật trong bữa ăn người Việt Nam. Ngoài ra, thịt lợn còn là đầu vào chế biến và ẩm thực của rất nhiều món ăn và thực phẩm chế biến, từ giò lụa cho đến bún mì miến…và đồ hộp.

Về mặt dinh dưỡng, thịt nạc chứa nhiều protein, ít chất béo giúp mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Hàm lượng protein trong thịt lợn nạc có thể cao tới 89% - khiến nó trở thành một trong những nguồn thực phẩm giàu chất đạm nhất. Cụ thể, hàm lượng vitamin B6, B12, sắt ở thịt nạc cao hơn so với thịt mỡ. 9 loại acid amin trong thịt nạc lợn là thành phần dinh dưỡng phù hợp với mọi lứa tuổi.

Giải nhiệt với món gỏi cuốn mùa hè từ thịt lợn sạch MEATDeli

Ước tính, trong 100g thịt lợn có chứa khoảng 290 calo, 25.7g chất đạm, 20.8g chất béo (gồm: 7.72g chất béo bão hòa, 9.25g chất béo không bão hòa đơn, 1.87g chất béo không bão hòa đa, 0.07g Omega 3, 1.64g Omega 6). Thịt lợn cũng chứa nhiều vitamin và khoáng chất như: vitamin A, C, D, E, B1 (thiamin), B2 (riboflavin), B3 (niacin), B5 (axit panthothenic), B6 (pyridoxine), B12, folate và choline. Vì lý do này, ăn thịt nạc đặc biệt có lợi cho những người tập thể hình, người cần tăng cường sức khỏe và sức đề kháng của cơ thể.

Lựa chọn thịt ngon, an toàn cho sức khỏe

Theo chia sẻ của chuyên gia, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay đang rất nhức nhối, đặc biệt là tại các đô thị lớn. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, người tiêu dùng cần hết sức lưu ý khi lựa chọn thực phẩm cho gia đình. Lựa chọn các thực phẩm có thương hiệu, truy xuất nguồn gốc rõ ràng để vừa đảm bảo an toàn, vừa bổ sung dinh dưỡng giúp tăng cường đề kháng trong mùa dịch.

Người tiêu dùng mua thịt mát MEATDeli tại siêu thị VinMart

Thịt heo sạch MEATDeli được sản xuất trong quy trình khép kín: lợn khoẻ được nuôi theo tiêu chuẩn Global GAP và áp dụng hệ thống kiểm soát 3 tuyến kiểm dịch theo hướng dẫn của bộ NN-PTNT và Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y Tế. Chế biến theo công nghệ thịt sạch từ Châu Âu có mặt tại Việt Nam. Lợn được treo móc không chạm đất trong suốt quá trình giết mổ, sau đó được đưa vào làm mát đảm bảo nhiệt độ thân thịt đạt 0 – 4 độ C.

Đại tiệc buffet phục vụ các món ngon từ thịt nạc MEATDeli

Với công nghệ đóng gói kín Oxy-Fresh 9, quá trình vận chuyển và phân phối tới tay người tiêu dùng đều ở 0-4 độ C. Đây là nhiệt độ lý tưởng giúp ngăn chặn vi khuẩn, miếng thịt MEATDeli được cách ly hoàn toàn với môi trường rủi ro bên ngoài, bảo đảm Vệ sinh An toàn Thực phẩm và giảm thiểu khả năng bị lây nhiễm vi khuẩn. Do đó, người tiêu dùng dễ dàng chọn được miếng thịt tươi ngon an toàn mà không cần chạm. Khách hàng có thể mua thịt sạch tại hệ thống siêu thị VinMart, cửa hàng VinMart+ và các cửa hàng MEATDeli. Ngoài ra, người tiêu dùng còn có thể mua hàng online hay đặt hàng qua điện thoại và được giao hàng tận nơi.

Nhiều món ngon từ thịt nạc lợn

Nhiều người không thích ăn thịt nạc vì cho rằng bị khô nhưng nếu biết cách chế biến, thịt nạc lợn có thể làm thành nhiều món ăn với thớ thịt mềm ngon, ngọt thịt hấp dẫn. Hiện nay, tại các siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch có bán các nhiều loại thịt nạc đã pha lóc sẵn, đóng gói kín rất vệ sinh. Người tiêu dùng có thể dễ dàng lựa chọn để chế biến các món ăn cho gia đình. Ví dụ như thịt sạch MEATDeli có các phần thịt như nạc nọng, nạc dăm, nạc thăn, nạc vai, nạc đùi…được sản xuất theo công nghệ thịt mát Châu Âu nên bảo toàn được dinh dưỡng, thịt cũng rất mềm ngon, không hề bị khô.

Nạc nọng MEATDeli sốt mắm cay

Thịt xiên nướng trứ danh với nước sốt đặc biệt MEATDeli

Với các ưu điểm trên, người tiêu dùng nên lựa chọn thịt lợn nạc để gia tăng sức khỏe, tăng cường sức đề kháng của cơ thể, đặc biệt là trong mùa dịch bệnh.