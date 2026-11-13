Thiếu tá Lương Nguyệt Anh tái xuất sau sinh đôi, xúc động trong vai giảng viên áo lính bên học trò dịp 20/11

Nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026), Thiếu tá, Quán quân Sao Mai dòng nhạc dân gian 2011 Lương Nguyệt Anh chính thức phát hành MV "Bài ca người giáo viên nhân dân". Đây là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của nữ ca sĩ sau thời gian sinh con và dành trọn thời gian chăm sóc cặp song sinh Cherry và Happy.

Lương Nguyệt Anh trong vai giảng viên thanh nhạc mặc áo lính, tận tụy uốn nắn học trò trong MV mới. Ảnh: Hòa Nguyễn

Trong sự nghiệp ca hát, Lương Nguyệt Anh ghi dấu ấn với nhiều giải thưởng âm nhạc lớn trong và ngoài nước, cùng những ca khúc gắn liền với tên tuổi. "Bài ca người giáo viên nhân dân" của nhạc sĩ Hoàng Vân là một trong số đó. Từ lâu, cô đã ấp ủ làm MV cho ca khúc này để tri ân Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, nơi cô đang công tác, đồng thời tôn vinh những người thầy, người cô đang ngày ngày ươm mầm tài năng nghệ thuật nói riêng và theo đuổi sự nghiệp "trồng người" nói chung. Ngày Nhà giáo năm nay, cô quyết định hiện thực hóa dự định ấy như một dấu ấn trong cả hành trình âm nhạc lẫn sự nghiệp giảng dạy.

"Tôi mong các con sẽ tự hào vì mẹ là cô giáo"

Chia sẻ về MV mới, Lương Nguyệt Anh cho biết: "Năm nay là một năm vô cùng đặc biệt và ý nghĩa đối với tôi, bởi tôi được đón hai con đến với cuộc đời mình. Sự xuất hiện của các con mang đến cho tôi một hành trình mới, với nhiều niềm vui, hạnh phúc nhưng cũng không ít bận rộn và vất vả. Đôi khi, việc cân bằng thời gian và trách nhiệm giữa gia đình với công việc khiến tôi gặp không ít khó khăn. Nhưng thật kỳ diệu, chính các con lại mang đến cho tôi một nguồn năng lượng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, một động lực để tôi muốn làm nhiều hơn, cống hiến nhiều hơn".

Năm 2026, Lương Nguyệt Anh được thăng quân hàm trước niên hạn, lên cấp bậc Thiếu tá. Ảnh: Hòa Nguyễn

Với nữ ca sĩ, đây không đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc mà còn là tác phẩm mang ý nghĩa đặc biệt trong hành trình nghề nghiệp và cuộc sống. "Mỗi lần cất lên giai điệu ca khúc này, tôi lại cảm nhận sâu sắc hơn niềm tự hào khi được đứng trong hàng ngũ những người làm nghề giáo. Ca khúc như nhắc nhở tôi về tình yêu nghề, về trách nhiệm của người thầy và về những giá trị tốt đẹp mà mình cần tiếp tục gìn giữ, lan tỏa", cô nói.

Lương Nguyệt Anh mong rằng khi lớn lên, các con sẽ không chỉ tự hào vì mẹ là một nghệ sĩ có đóng góp nhất định cho âm nhạc, mà còn tự hào vì mẹ đã chọn và luôn hết lòng với nghề giáo, đã đào tạo nhiều thế hệ học trò tài năng. "Được sống với âm nhạc là một niềm hạnh phúc, được đứng trên sân khấu là một niềm tự hào, nhưng được dìu dắt, nâng đỡ và nhìn thấy học trò trưởng thành cũng là một niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao. Có lẽ, đó chính là điều tôi muốn các con nhớ về mẹ: một người phụ nữ đã luôn sống hết mình với đam mê, với nghề nghiệp", cô bày tỏ.

MV đánh dấu sự trở lại của nữ ca sĩ sau thời gian sinh và chăm sóc cặp song sinh. Ảnh: Hòa Nguyễn

Người giảng viên áo lính vừa là thầy, vừa là bạn của học trò

MV "Bài ca người giáo viên nhân dân" khắc họa hình ảnh người nghệ sĩ, giảng viên thanh nhạc mặc áo lính tận tụy dìu dắt học trò. Đó là người thầy dạy các em những điều trong cuộc sống, uốn nắn từng nốt nhạc, từng hơi thở để các em phát huy tài năng, dùng lời ca tiếng hát làm đẹp hơn cho cuộc đời. Trong vai trò ấy, người giảng viên giống như người mẹ bên đàn con thơ.

Hình ảnh người giảng viên áo lính hướng dẫn học trò từng nốt nhạc, từng hơi thở. Ảnh: Hòa Nguyễn

Tuy nhiên, qua MV, Lương Nguyệt Anh cũng mang đến một góc nhìn khác về mối quan hệ cô trò: sự gắn bó khăng khít, vừa là thầy, vừa là bạn. Trên hành trình làm nghề, học trò không chỉ là những người được thầy cô dìu dắt mà còn đồng hành, tiếp thêm cho người giáo viên nguồn năng lượng trẻ trung và nhiệt huyết cống hiến.

Trong MV, người giảng viên vừa là thầy, vừa là bạn của học trò. Ảnh: Hòa Nguyễn

MV có sự kết hợp hài hòa giữa hình ảnh người giáo viên trong đời thường và trong màu áo quân đội. Bối cảnh được đạo diễn Anh Quân lựa chọn với ý tưởng hòa quyện thiên nhiên tươi đẹp, sinh động với những không gian mang đậm tinh thần quân đội. Qua đó, MV góp phần bồi đắp niềm tự hào, tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ đang học tập tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, để tiếng hát của các em không chỉ chuyển tải vẻ đẹp cuộc sống, tình yêu mà còn thấm đẫm thông điệp về trách nhiệm dựng xây và bảo vệ Tổ quốc.

Bối cảnh MV hòa quyện thiên nhiên và những không gian mang đậm tinh thần quân đội. Ảnh: Hòa Nguyễn

Lương Nguyệt Anh cho biết cô muốn dành tặng MV cho chính mình, hai thiên thần nhỏ và gia đình, những người luôn yêu thương, ủng hộ cô trên con đường sự nghiệp. Đây cũng là món quà cô gửi tới các đồng nghiệp tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, với mong muốn khán giả có dịp nhìn thấy nhiều hơn hình ảnh những giảng viên thanh nhạc mặc áo lính.

"Chúng tôi cũng như tất cả những người làm nghề giáo, luôn mang trong mình niềm tự hào và tâm huyết với sứ mệnh chăm lo, dạy dỗ học trò nên người. Với những giảng viên thanh nhạc, sứ mệnh ấy còn là trách nhiệm phát hiện, bồi dưỡng những tài năng, truyền lửa đam mê và đồng hành cùng các em trên con đường âm nhạc. Đặc biệt, với chúng tôi - những giảng viên, nghệ sĩ khoác trên mình màu áo lính, trách nhiệm ấy càng trở nên thiêng liêng và mang ý thức kỷ luật của một 'quân lệnh'. Chúng tôi luôn xác định dạy dỗ học trò trưởng thành cũng chính là nhiệm vụ mà mình phải nỗ lực hoàn thành", nữ giảng viên chia sẻ.

Lương Nguyệt Anh xem việc dạy dỗ học trò trưởng thành là nhiệm vụ phải nỗ lực hoàn thành. Ảnh: Hòa Nguyễn

Thăng quân hàm trước niên hạn, sẵn sàng cho chặng đường mới

Với Lương Nguyệt Anh, sự nghiệp âm nhạc và sự nghiệp của người thầy luôn được đặt ngang bằng nhau, chưa bao giờ có sự thiên lệch. Trong âm nhạc, cô tích cực ra mắt sản phẩm, làm liveshow, sáng tác và thường xuyên xuất hiện trên các sân khấu biểu diễn. Trong vai trò giảng viên, cô cũng đạt nhiều thành tích: nhiều năm liền được khen thưởng danh hiệu Giảng viên dạy giỏi của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, và năm 2026 được thăng quân hàm trước niên hạn, lên cấp bậc Thiếu tá. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực của cô trong công tác chuyên môn, cũng như trên cương vị một người chiến sĩ ở mặt trận văn hóa.

Nữ ca sĩ cho biết sự nghiệp âm nhạc và sự nghiệp giảng dạy luôn được cô đặt ngang bằng. Ảnh: Hòa Nguyễn

MV "Bài ca người giáo viên nhân dân" được xem như bước khởi động của Lương Nguyệt Anh cho các dự án âm nhạc sau khi sinh con. Nữ ca sĩ tiết lộ đã sẵn sàng cho nhiều dự án khác và sẽ tiếp tục nỗ lực trên cả con đường nghệ thuật lẫn sự nghiệp giảng dạy.