Thiếu gia nhà Shark Bình sáng lập CLB Kinh doanh ở tuổi 16: Con của 2 chủ tịch giờ lại là... chủ tịch!

Có cả bố và mẹ là doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ và giáo dục thì có thể đỉnh cỡ nào? Đó chính là trường hợp của Nguyễn Ngọc Minh Quân (thường gọi là Jin, sinh năm 2009) - con trai Chủ tịch Tập đoàn NextTech Shark Bình và doanh nhân Đào Lan Hương - Chủ tịch HĐQT TEKY.

Sau khi 2 doanh nhân ly hôn, Minh Quân và em gái sống với mẹ. Mới đây, doanh nhân Lan Hương đã đăng tải những kết quả mới của con trai trong học tập và hoạt động ở trường thu hút sự chú ý của mọi người. Trong chia sẻ, nữ doanh nhân cho biết Minh Quân đã trở thành Chủ tịch - Thành viên sáng lập CLB Business (CLB Kinh doanh) của trường.

Doanh nhân Lan Hương và 2 con (Ảnh: FBNV)

"Chúc mừng Minh Quân chính thức trở thành Chủ tịch - Thành viên sáng lập CLB Business tại trường.

Để được nhà trường chấp thuận, chàng trai đã phải nghiêm túc chuẩn bị kỹ lưỡng, xây dựng Proposal, trải qua các vòng phỏng vấn và cam kết KPIs.

Chúc mừng con cũng đạt thành tích rất tốt trong học tập, mặc dù đầu năm ngoái 2 mẹ con khá lo lắng. Đúng là phần thưởng quá đẹp cho những nỗ lực của bản thân.

Mong con tiếp tục phấn đấu và làm rạng danh ngôi trường con luôn yêu quý” - Chủ tịch TEKY cho biết.

Trên tài khoản Facebook của trường, kết quả học tập của Minh Quân cũng được chúc mừng công khai. Theo đó, tại kỳ thi IGCSE 2025 (International General Certificate of Secondary Education - Chứng chỉ Giáo dục Trung học Phổ thông Quốc tế), Minh Quân là một trong những học sinh đạt kết quả xuất sắc nhất của trường.

Con trai cả của Shark Bình đã đạt 1 điểm A* cho môn Toán và 6 điểm A cho các môn còn lại.

Kết quả tại kỳ thi IGCSE 2025 của Minh Quân (Ảnh: The International School at ParkCity Hanoi)

Phía dưới chia sẻ của doanh nhân Lan Hương, bạn bè, người thân và cư dân mạng để lại nhiều bình luận chúc mừng: “Jin quá là giỏi lại đẹp trai nữa. Năm nay cao lớn lắm rồi”, “Tuyệt vời quá. Chúc mừng Minh Quân đẹp trai nha”, “Bạn ấy giỏi quá! Chúc con thành công!”, “Chúc cháu nhiều thành công nối tiếp!”, “Chúc mừng con thành công trên con đường lập nghiệp”, “Chuẩn gen kinh doanh của bố mẹ rồi”,...

Đây không phải là lần đầu tiên kết quả học tập và phát triển kỹ năng của Minh Quân gây ấn tượng.

Hồi tháng 7 vừa qua, khi tham dự chương trình AI Leadership của Wharton Global Youth, Minh Quân đã tự code và kết hợp với AI để lập website giúp các bạn trẻ phát triển hiểu biết và khả năng quản lý tài chính cá nhân.

Được biết trại hè này được tổ chức bởi Wharton School - một trong những trường kinh doanh hàng đầu thế giới, thuộc Đại học Pennsylvania, thành viên của Ivy League (Mỹ).

Năm 2023, nhân dịp sinh nhật con trai, doanh nhân Lan Hương cũng flex nhẹ về con với nhiều điểm ấn tượng như thạo 3 ngoại ngữ, mới 14 tuổi nhưng đã có 9 năm kinh nghiệm lập trình, biết đầu tư chứng khoán, biết làm website bán thẻ game ship COD cho các bạn cùng trang lứa,…

Ngoài ra Minh Quân cũng biết chơi piano, được rèn luyện các môn thể thao như bơi lội, piano, bóng bàn, tennis, golf, bóng rổ, bóng đá.

Năm 2022, con trai Shark Bình từng lên sóng trong chương trình Cất Cánh trên VTV1 tiết lộ mình biết lập trình từ năm 5 tuổi, đến năm 11 tuổi đã có hàng chục phát minh trong lĩnh vực công nghệ.

Minh Quân lên sóng truyền hình năm 11 tuổi (Ảnh chụp màn hình)

"Mọi người có thể gọi con là một học sinh bình thường hay một lập trình viên, vì con cũng sở hữu vài chục sản phẩm, một trong số đó đã được giải quốc tế. Bắt đầu bước vào thế giới lập trình từ 5 tuổi. Lúc đó, mẹ con mở lớp dạy lập trình cho trẻ con, con thấy môn này khá vui, vừa được lập trình, vừa được chơi trò do chính mình làm ra", Minh Quân giới thiệu trong chương trình.