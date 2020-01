Thiếu gia nhà giàu gây sốc khi tổ chức lễ cưới chỉ với 4 bàn tiệc, lời giải thích được đưa ra khiến nhiều người nể phục

Hầu hết mọi người đều hi vọng lễ cưới của mình sẽ thật náo nhiệt và đông vui, sự hoành tráng của hôn lễ một phần nào thể hiện thân phận của họ. Tuy nhiên, mới đây một phú nhị đại (từ dùng để chỉ thế hệ giàu có thứ hai tại Trung Quốc với thành phần chủ yếu là con của các tài phiệt, tỷ phú) sống tại thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã khiến nhiều người bị "sốc" khi nhìn thấy khung cảnh hôn lễ của anh.

Trang ETToday đưa tin ngày 10/1, dù thừa kế tài sản cực khủng nhưng hôn lễ chỉ có 4 bàn tiệc đơn giản, món ăn cũng không hề có bào ngư vi cá hay tôm hùm gì cả. Ngay cả váy cưới của cô dâu cũng không quá 1000 NDT (hơn 3,3 triệu VND).

Hôn lễ "siêu đơn giản" của những người "siêu giàu" khiến mọi người hoang mang. (Ảnh minh họa).

Theo truyền thông Trung Quốc, chú rể là thiếu gia giàu có, bố là chủ một công ty có thu nhập hàng năm hơn 200 triệu NDT (hơn 666,2 tỷ VND). Chiếc xe rước dâu cũng chỉ là một chiếc xe bình thường. Không có thảm đỏ hay bất kỳ tiết mục giải trí nào diễn ra trong lễ cưới. Họ chỉ có 4 bàn tiệc với các món ăn cực kỳ bình thường.

Bố của chú rể cho biết: "Vào ngày cưới của con trai, tôi chỉ muốn nó gặp gỡ các bạn bè thân thiết để nó không quên trách nhiệm kế thừa sự nghiệp gia đình. Hi vọng là cách thức này sẽ khuyên nhủ được nó rằng hãy giữ vững ý chí ban đầu, không phải phát triển quá mức làm gì". Ông mong muốn con trai không cần so bì vị trí với bất kỳ ai hay xe ai mới là xịn nhất, nhưng cũng hi vọng con mình có thể phát triển công ty và thực hiện đầy đủ trách nhiệm xã hội của mình.

Ngoài ra, cô dâu cũng lên tiếng giải thích rằng, chồng mình không phải kẻ hà tiện. Vì một bữa tiệc xa hoa có thể bằng với chi phí ăn uống 1 tháng của các gia đình nghèo khổ. Thà để số tiền đó giúp đỡ những người khó khăn khác thì tốt hơn, có ý nghĩa hơn.

Được biết, hôn lễ của họ đã tiết kiệm khoảng 1,1 triệu NDT, số tiền này đã được cặp vợ chồng son giúp đỡ những gia đình khó khăn thông qua các tổ chức từ thiện.

Nguồn: ETToday