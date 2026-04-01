Thiệp mời của Taylor Swift đã được gửi đi, đám cưới sẽ diễn ra vào ngày 3/7

Một nguồn tin tiết lộ với Page Six rằng thiệp mời đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce đã được gửi đi. Tin tức này gây bất ngờ với đa số mọi người vì trước đó đã có nhiều báo cáo cho rằng ngôi sao nhạc pop và nhà vô địch của đội Kansas City Chiefs đang nhắm đến Rhode Island làm nơi tổ chức lễ cưới. Taylor Swift có sở hữu một khu đất rộng lớn nằm cạnh một khách sạn tại Rhode Island.

Tuy nhiên, theo nguồn tin của Page Six hồi tháng 11 năm ngoái, cặp đôi đang cân nhắc việc từ bỏ ý tưởng đó và tổ chức đám cưới tại một địa điểm hoàn toàn khác có thể chứa được nhiều khách mời hơn. Với việc lựa chọn New York City, cặp đôi này sẽ gia nhập danh sách dài những người nổi tiếng đã kết hôn tại đây.

Beyoncé và Jay-Z đã nói lời "Tôi đồng ý" tại căn hộ của họ ở Tribeca vào năm 2008. Những người khác bao gồm Hailey và Justin Bieber, Mariah Carey và Tommy Mottola, Sarah Jessica Parker và Matthew Broderick, Catherine Zeta-Jones và Michael Douglas. Lý do cho địa điểm mới này là vì Taylor Swift được cho là có mối liên hệ mật thiết với thành phố không ngủ này. Taylor chuyển đến hai căn penthouse liền kề ở Tribeca vào năm 2014, cải tạo chúng thành một căn duplex lớn. Từ đó, cô tiếp tục mở rộng, mua thêm căn nhà phố bên cạnh và một căn gác xép rộng trong cùng tòa nhà.

Năm 2014, Taylor viết bài hát "Welcome to New York" như một lời ca ngợi thành phố. Taylor Swift thậm chí còn là Đại sứ Chào mừng Toàn cầu của Thành phố New York trong năm 2014 – 2015, và bài hát này được sử dụng để quảng bá du lịch thành phố New York.

Taylor cũng thuê một địa điểm trên phố Cornelia vào năm 2016 trong khi địa điểm trên phố Franklin đang được cải tạo. Một bài hát cùng tên xuất hiện trong album "Lover" năm 2019 của cô.

Trong khi đó, Kelce dường như cũng là một người hâm mộ thành phố New York. Anh từng nói: "Thật tuyệt khi được hòa mình vào không khí thành phố. Tôi nghĩ đó là một trong những điều tôi thích nhất khi ở New York, chỉ cần hòa mình vào thành phố, đi bộ trên đường phố và cảm nhận nguồn năng lượng, cảm nhận mọi người đang làm việc của riêng họ và gặp gỡ một vài người mới trên đường đi".