Không biết có phải vì mang biệt danh Lọ Lem hay không mà mỗi lần xuất hiện, con gái lớn của MC Quyền Linh lại khiến người ta liên tưởng đến một nhân vật bước ra từ truyện cổ tích. Mới đây, Mai Thảo Linh tiếp tục khiến dân tình phải xuýt xoa khi đăng tải loạt ảnh mới trong chuyến đi Hàn Quốc. Lần này, cô nàng chẳng cần khung cảnh lâu đài nguy nga hay một khu vườn ngập hoa, chỉ đứng giữa đường phố với chiếc váy xanh nhạt cũng đủ tạo nên những khung hình đẹp như tranh.

Nguồn: Mai Thảo Linh

Một chiếc váy xanh nhạt và nhan sắc đúng chuẩn "thiên thần hạ phàm"

Trên trang Facebook cá nhân, Lọ Lem chia sẻ bộ ảnh với dòng chú thích ngắn gọn: "Hàn Quốc phần 2" kèm biểu tượng bông tuyết.

Trong những bức hình được đăng tải, ái nữ nhà Quyền Linh lựa chọn trang phục mang tông xanh pastel dịu mắt. Phần thân áo được thiết kế ôm dáng với những chi tiết ren nữ tính, kết hợp lớp áo khoác mỏng xuyên thấu và chân váy dài mềm mại. Bộ trang phục mang hơi hướng cổ tích nhưng không quá cầu kỳ. Sắc xanh nhạt khiến tổng thể trở nên nhẹ nhàng, trong khi thiết kế ôm dáng giúp Lọ Lem khoe được vóc dáng thanh mảnh.

Để hoàn thiện diện mạo ngọt ngào như công chúa, Lọ Lem còn lựa chọn chiếc túi Lady Dior màu xanh pastel đồng điệu với trang phục. Thiết kế mang họa tiết Cannage biểu tượng cùng những chi tiết kim loại đặc trưng của nhà mốt Pháp, tạo điểm nhấn đắt giá cho tổng thể. Giữa đường phố Hàn Quốc, ái nữ nhà Quyền Linh trông chẳng khác nào một tiểu thư bước ra từ bộ phim lãng mạn.

Nguồn: Mai Thảo Linh

Thế nhưng, thứ thực sự chiếm trọn sự chú ý vẫn là gương mặt của Lọ Lem.

Ở tuổi 20, con gái MC Quyền Linh sở hữu những đường nét thanh tú, đôi mắt to tròn và nụ cười ngọt ngào. Lối trang điểm với đôi má ửng hồng, đôi môi màu nhẹ cùng hàng mi nổi bật càng khiến diện mạo của cô nàng thêm phần trong trẻo. Mái tóc dài được uốn sóng bồng bềnh, buông tự nhiên qua vai, tạo cảm giác như một nàng công chúa bước ra từ những thước phim lãng mạn.

Điều thú vị là bối cảnh chụp ảnh lần này rất đời thường. Phía sau Lọ Lem là những con đường, tòa nhà, hàng cây và người qua lại. Nhưng chính sự đối lập giữa khung cảnh phố xá nhộn nhịp với tạo hình mềm mại của cô lại khiến bộ ảnh trở nên nổi bật.

Nguồn: Mai Thảo Linh

Có những bức hình Lọ Lem nhìn thẳng vào ống kính, có lúc nghiêng đầu mỉm cười, khi lại đưa tay vuốt tóc hoặc ngồi trên chiếc ghế dài bên đường. Những kiểu tạo dáng không quá phức tạp nhưng vẫn đủ để khoe trọn vẻ ngoài nữ tính.

Đặc biệt, ở những bức ảnh cận mặt, làn da sáng cùng mái tóc dày bồng bềnh càng giúp cô nàng ghi điểm. Nhìn những khoảnh khắc ấy, không khó hiểu vì sao hình tượng công chúa vẫn luôn gắn liền với Lọ Lem.

Càng lớn, Lọ Lem càng biết cách khiến người ta phải ngoái nhìn

Lọ Lem tên thật là Mai Thảo Linh, sinh năm 2006, là con gái đầu lòng của MC Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo. Từ khi còn nhỏ, cô đã được công chúng chú ý nhờ ngoại hình xinh xắn. Tuy nhiên, càng trưởng thành, Lọ Lem càng cho thấy khả năng định hình phong cách cá nhân khá rõ nét.

Không cần chạy theo những xu hướng quá táo bạo, cô thường lựa chọn những thiết kế nữ tính, tôn vóc dáng cùng bảng màu nhẹ nhàng. Váy dài, áo ren, chất liệu mềm mại và những món phụ kiện nhỏ xinh dường như đã trở thành công thức quen thuộc của ái nữ nhà Quyền Linh.

Trước đó, cô từng gây chú ý với bộ ảnh diện váy hồng giữa không gian cây xanh, mang vẻ đẹp như một nàng tiên trong khu vườn cổ tích. Còn lần này, khi đổi sang chiếc váy xanh nhạt giữa phố Hàn, Lọ Lem lại mang đến một cảm giác khác: Trưởng thành hơn một chút, có gu hơn một chút nhưng vẫn giữ nguyên nét ngọt ngào vốn có.

Nguồn: Mai Thảo Linh

Điều khiến phong cách của cô dễ tạo thiện cảm là sự nhất quán. Dù chụp ảnh trong khu vườn, quán cà phê hay giữa đường phố đông người, Lọ Lem vẫn giữ được vẻ ngoài nhẹ nhàng đặc trưng mà không tạo cảm giác nhàm chán.

Ở tuổi 20, cô nàng đang có những trải nghiệm riêng, đồng thời ngày càng tự tin hơn trước ống kính. Không nhất thiết phải khoác lên mình những bộ trang phục quá đắt đỏ hay xuất hiện tại sự kiện lớn, đôi khi một chuyến đi chơi cùng những bức ảnh xinh xắn cũng đủ khiến Lọ Lem trở thành tâm điểm chú ý.

Và nhìn bộ ảnh mới này, có lẽ phải công nhận một điều: Tên là Lọ Lem nhưng khí chất lại rất công chúa. Còn nếu thiên thần thật sự có ngày xuống phố, chắc cũng phải xinh cỡ này mới được!