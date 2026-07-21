Năm 2008, hình ảnh Lâm Diệu Khả trong chiếc váy đỏ, đứng giữa sân vận động Tổ Chim và cất tiếng hát tại lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh đã in sâu trong ký ức của hàng triệu khán giả trên toàn thế giới. Mới 9 tuổi, cô trở thành gương mặt được truyền thông săn đón, được gọi bằng cái danh mỹ miều "thiên thần Olympic" và được xem là niềm tự hào của Trung Quốc. Nhưng chỉ sau vài ngày, hào quang ấy bất ngờ biến thành áp lực đè nặng lên vai một cô bé mới học tiểu học.

Từ "thiên thần Olympic" đến tuổi thơ bị hào quang cuốn đi

Sau lễ khai mạc, ban tổ chức xác nhận giọng hát mà khán giả nghe thấy thực chất thuộc về một bé gái khác, còn Lâm Diệu Khả chỉ đứng trên sân khấu. Lý do được đưa ra là cô bé có ngoại hình phù hợp hơn với hình ảnh đại diện của nước chủ nhà.

Thông tin này lập tức gây tranh cãi dữ dội. Truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin, thậm chí tạp chí Time còn đưa vụ việc vào danh sách những câu chuyện gây tranh luận lớn của năm 2008. Từ cô bé được cả thế giới yêu mến, Lâm Diệu Khả bỗng trở thành tâm điểm của những lời chỉ trích, dù bản thân không phải người đưa ra quyết định.

Tuy sự cố hát nhép gây ra nhiều tranh cãi nhưng Lâm Diệu Khả vẫn có bước tiến thuận lợi trong showbiz. Mẹ cô quyết định nghỉ công việc giảng viên đại học để trở thành quản lý toàn thời gian cho con gái. Từ việc nhận lời mời đóng phim, tham gia quảng cáo đến cách ăn mặc, phát ngôn trước truyền thông đều do mẹ trực tiếp sắp xếp.

Tuổi thơ của ngôi sao sinh năm 1999 vì thế cũng không còn giống những đứa trẻ bình thường. Trong khi bạn bè cùng trang lứa dành thời gian học tập và vui chơi, cô liên tục di chuyển giữa các trường quay, sân khấu và sự kiện. Có lần, phóng viên đến nhà phỏng vấn khi Lâm Diệu Khả đã ở tuổi thiếu niên và bất ngờ khi biết cô thậm chí chưa từng tự mình sang đường, bởi từ nhỏ luôn có người đưa đón. Mẹ cô sau đó xác nhận con gái gần như chưa bao giờ phải tự đi lại một mình.

Không chỉ vậy, phong cách ăn mặc của Lâm Diệu Khả cũng thường xuyên trở thành đề tài bàn tán. Hình ảnh những chiếc áo hoa, quần ống rộng hay trang phục bị nhận xét già hơn tuổi khiến cô liên tục bị chê bai trên mạng xã hội. Ngay cả cách nói chuyện của cô cũng thành đề tài gây tranh cãi . Giọng nói nũng nịu cùng những cử chỉ được hình thành từ khi còn là sao nhí khiến không ít khán giả phàn nàn.

Năm 2017, khi bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học, Lâm Diệu Khả tiếp tục trở thành tâm điểm dư luận. Cô đăng ký vào hàng loạt trường nghệ thuật danh tiếng như Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Học viện Hý kịch Trung ương nhưng đều không trúng tuyển. Những lời nhận xét như "đánh mất hào quang", "có lá bài tốt nhưng đánh hỏng" xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội. Cuối cùng, cô theo học ngành biểu diễn tại Đại học Nghệ thuật Nam Kinh.

Dù vậy, chính quãng thời gian đại học được xem là giai đoạn bình yên nhất của Lâm Diệu Khả. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô có thể sống như một sinh viên bình thường, đi học, gặp gỡ bạn bè và dần học cách tự lập.

27 tuổi: Tự nhận từng công việc, sống bình dị sau ánh hào quang

Bước sang tuổi 27, Lâm Diệu Khả vẫn theo đuổi nghệ thuật nhưng con đường không hề bằng phẳng. Theo chia sẻ của Baijiahao, khi nhận lời tham gia một dự án mới, câu đầu tiên cô hỏi đoàn làm phim lại là: "Có bao cơm hộp không?" . Một câu nói tưởng như hài hước nhưng cũng khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng khi nhớ lại cô từng là ngôi sao được cả thế giới biết đến.

Hiện tại, Lâm Diệu Khả chủ yếu tham gia kịch nói, lồng tiếng cho các dự án độc lập hoặc góp mặt trong những bộ phim quy mô nhỏ. Có thông tin cho biết mức thù lao diễn kịch của cô chỉ 300 tệ mỗi ngày (khoảng 1,2 triệu đồng), còn công việc lồng tiếng được tính theo từng phút ghi âm. Sau khi trừ tiền thuê nhà và các khoản chi phí sinh hoạt, số tiền còn lại mỗi tháng không nhiều.

Khác với nhiều nghệ sĩ cùng trang lứa, Lâm Diệu Khả hiện không ký hợp đồng với công ty quản lý, cũng không có ê-kíp hay người đại diện. Tất cả công việc đều do cô tự liên hệ và sắp xếp.

Đầu năm 2026, hình ảnh sao nhí một thời xuất hiện tại một lễ hội ở Bắc Kinh cũng thu hút sự chú ý. Trong chiếc áo khoác đỏ và mái tóc buộc gọn, Lâm Diệu Khả khiến nhiều người ngạc nhiên vì gương mặt gần như không thay đổi sau gần 20 năm. Sau đó, khi xuất hiện tin đồn cô trở thành giảng viên một trường nghệ thuật, Lâm Diệu Khả cũng nhanh chóng phủ nhận.

Con đường diễn xuất của Lâm Diệu Khả vẫn còn nhiều thử thách, gương mặt bầu bĩnh từng giúp cô nổi tiếng khi còn nhỏ giờ lại trở thành rào cản. Đạo diễn cho rằng cô quá trẻ để vào vai phụ nữ trưởng thành, nhưng cũng không còn phù hợp với các vai thiếu nữ. Nhiều khán giả vẫn nhớ đến cô như "thiên thần Olympic" năm nào, trong khi thị trường lại chưa tìm được vị trí thích hợp cho một Lâm Diệu Khả ở tuổi 27.

Từ cô bé được cả thế giới tung hô đến một diễn viên phải tự mình tìm từng cơ hội làm nghề, hành trình của Lâm Diệu Khả có thể không còn rực rỡ như quá khứ. Nhưng sau gần 20 năm kể từ sân khấu Olympic Bắc Kinh, cô vẫn lựa chọn ở lại với nghệ thuật và lặng lẽ bước tiếp bằng chính đôi chân của mình.

Cảnh Ly