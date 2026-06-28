Động đất trong đêm khiến nhiều tỉnh rung chuyển

Trận động đất xảy ra vào đêm 26/6 đã gây rung lắc tại các tỉnh Yamanashi, Kanagawa và Shizuoka của Nhật Bản.

Theo tổng hợp của Cơ quan Quản lý Hỏa hoạn và Thiên tai Nhật Bản (FDMA), tính đến 6h sáng ngày 27/6, trận động đất đã khiến 10 người bị thương. Trong đó, tỉnh Yamanashi có 8 người bị thương, còn Kanagawa và Shizuoka mỗi tỉnh ghi nhận 1 người bị thương. Ngoài ra, lực lượng cứu hỏa cũng báo cáo 6 trường hợp bị thương nhẹ tại Tokyo, song cơ quan chức năng vẫn đang xác minh thông tin chi tiết.

Tại thành phố Kofu, nơi ghi nhận rung chấn cấp 5- theo thang cường độ địa chấn của Nhật Bản, Sở Cảnh sát Kofu cho biết chưa ghi nhận trường hợp bị thương tính đến 23h20 ngày 26/6. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã nhận được nhiều báo cáo về việc tường các tòa nhà bị sập và đang tiếp tục xác minh mức độ thiệt hại.

Tại khu Marunouchi (thành phố Kofu), một tòa nhà bị bong tróc, sập phần tường ngoài. Sau khi trời sáng, lực lượng chức năng đã thu dọn các mảnh gạch và bê tông rơi xuống đường, đồng thời đặt biển cảnh báo người đi đường đề phòng vật liệu tiếp tục rơi.

Một người đàn ông ngoài 70 tuổi sống gần đó cho biết: "Tôi đến xem vì ở gần đây và thực sự bất ngờ. May mắn là bức tường không đổ vào thời điểm có nhiều người và xe cộ qua lại." Lực lượng cứu hỏa thành phố Kofu cũng cho biết một người đàn ông ngoài 50 tuổi bị thương sau khi cố nhặt chiếc đồng hồ bị rơi trong lúc động đất. Người này bị kính vỡ cắt vào tay và đã được đưa đến bệnh viện.

Một cửa hàng rượu tại thành phố Kofu cũng ghi nhận nhiều chai rượu vang và nước trái cây rơi khỏi kệ, trong đó khoảng 4 chai bị vỡ.

Chủ cửa hàng Yoshihiro Kono kể lại: "Tôi nghe thấy một tiếng động lớn rồi cả cửa hàng rung lắc dữ dội. Khi vào kiểm tra, tôi thấy những chai rượu đặt trên kệ cao đã rơi xuống. Hôm nay cửa hàng vẫn mở cửa bình thường nhưng tôi lo lắng không biết các ngôi nhà xung quanh có bị thiệt hại hay không."

Tại thành phố Fujiyoshida, động đất cũng đạt cường độ 5-.

Cảnh sát cho biết một số biển quảng cáo ven đường bị đổ, mảnh vỡ văng khắp nơi và nhiều bức tường đá bị sập. Thành phố chưa ghi nhận người bị thương nhưng đã lên kế hoạch mở 5 điểm sơ tán tại các trung tâm cộng đồng ngay sau khi hoàn tất kiểm tra an toàn, trong bối cảnh bão đang tiến gần.

Cảnh sát tỉnh Yamanashi cũng cho biết một bức tường rào bằng bê tông của nhà dân trong khu vực do Sở Cảnh sát Fujiyoshida quản lý đã bị đổ nhưng chưa ghi nhận thương vong.

Sau một đêm, một siêu thị tại Fujiyoshida buộc phải tạm ngừng hoạt động trong ngày 27/6 sau khi nhiều kệ hàng và kính bị đổ vỡ, hàng hóa vương vãi khắp sàn.

Nhân viên cửa hàng đã trải báo để dọn dẹp hiện trường, đồng thời đặt biển thông báo ngừng kinh doanh trước lối vào.

Quản lý siêu thị Naoya Aoshima cho biết: "Đây là cửa hàng được nhiều người dân địa phương sử dụng. Chúng tôi muốn mở cửa trở lại sớm nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối trước."

Một văn phòng công ty tại thành phố Fujiyoshida cũng bị lật đổ nhiều giá tài liệu, máy tính bị rơi, cà phê đổ ra sàn. Không có ai bị thương.

Đá lở, cây đổ tại nhiều địa phương

Tại thành phố Otsuki, nơi ghi nhận rung chấn 5+, chính quyền nhận được 2 báo cáo về cây đổ và 3 báo cáo về đá lở. Chưa ghi nhận người bị thương và thành phố đã quyết định mở điểm sơ tán tại Trường Tiểu học Otsuki Higashi.

Sở Cứu hỏa Otsuki cho biết cây đổ đã chắn tuyến đường nối thành phố Otsuki với thành phố Tsuru, đồng thời nhiều điểm sạt đá cũng xuất hiện trên các tuyến đường trong khu vực.

Tại làng Oshino, một phụ nữ ngoài 80 tuổi gọi điện báo cho lực lượng cứu hỏa sau khi bị ngã trong nhà do động đất và không thể tự đứng dậy. Lực lượng cứu hộ đã được điều đến hiện trường.

Ở thành phố Uenohara, cảnh sát xác nhận xảy ra đá lở trên một tuyến đường của tỉnh nhưng không có người bị thương.

Thị trấn Fujikawaguchiko, nơi ghi nhận rung chấn 6-, đã mở điểm sơ tán tại trụ sở chính quyền địa phương. Đến 1h sáng 27/6, có 13 người đến sơ tán, trong đó có cả du khách nước ngoài. Phó thị trưởng Masako Watanabe cho biết chính quyền đang khẩn trương thu thập thông tin thiệt hại trên toàn thị trấn.

"Bão đang tiến gần cùng lúc xảy ra động đất nên người dân rất lo lắng. Chúng tôi sẽ bình tĩnh ứng phó với tình hình."

Theo chính quyền tỉnh Yamanashi, đến 3h sáng ngày 27/6, tổng cộng 8 người bị thương nhẹ tại Fujiyoshida, Fujikawaguchiko và một số địa phương khác.

Trong số này, một phụ nữ ngoài 80 tuổi ở làng Oshino bị ngã, còn một phụ nữ ngoài 90 tuổi tại Fujiyoshida bị vật rơi trúng đầu.

Ngoài ra, chính quyền còn ghi nhận nhiều thiệt hại khác như tường rào bê tông bị đổ tại Kofu và Fujiyoshida; cây đổ, đá lở tại Nishikatsura và Kosuge; đá lở ở Otsuki và Tsuru; hàng rào bảo vệ bị đổ cùng các vụ sạt lở đất tại Uenohara.

Tại tỉnh Kanagawa, chính quyền thị trấn Nakai nhận được tin báo xảy ra sạt lở taluy, trong khi thị trấn Yamakita ghi nhận một phần tường đá bị sập.

Cảnh sát tỉnh Kanagawa cho biết đến sau nửa đêm đã có hai người bị thương do bị ngã trong lúc xảy ra động đất, gồm một phụ nữ ngoài 90 tuổi ở thành phố Odawara và một phụ nữ ngoài 60 tuổi tại quận Tsuzuki, thành phố Yokohama. Mức độ chấn thương hiện vẫn đang được xác minh.

Tại tỉnh Shizuoka, một phụ nữ ngoài 90 tuổi bị ngã khi đang xuống cầu thang tại một viện dưỡng lão ở thành phố Gotemba và được đưa đến bệnh viện.

Ở thị trấn Oyama, nhiều viên ngói trên mái nhà rơi xuống, đập trúng chiếc ô tô đỗ trong sân khiến kính xe bị nứt vỡ.

Chủ ngôi nhà, một người đàn ông ngoài 60 tuổi, cho biết: "Đây là lần đầu tiên nhà tôi bị thiệt hại như vậy. Ngày mai bão sẽ đến nên chỉ mong có thể vượt qua."

Chính quyền thị trấn dự kiến cấp bạt che mái cho các hộ dân bị hư hại do bão số 7 và bão số 8 đang tiến gần khu vực.

Tại thành phố Mishima, một bức tường rào bằng bê tông bị sập, chắn lối vào một con đường nội bộ nhưng chưa ghi nhận người bị thương.

Trước diễn biến của trận động đất, Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản đã thành lập Ban chỉ huy cảnh sát ứng phó thiên tai do Cục trưởng Cục An ninh đứng đầu, đồng thời chỉ đạo các sở cảnh sát trên toàn quốc khẩn trương thu thập, cập nhật tình hình thiệt hại và triển khai các biện pháp ứng phó.

Hai cơn bão cùng lúc áp sát

Trong khi đó, mưa lớn tiếp tục trút xuống khu vực miền Nam Nhật Bản trong ngày 27/6 khi hai cơn bão nhiệt đới Mekkhala và Higos đang tiến gần. Theo dự báo, lượng mưa tại miền Tây và miền Đông Nhật Bản sẽ tiếp tục gia tăng đến hết ngày 29/6. Hai cơn bão được cho là có khả năng đổ bộ vào đất liền trong ngày 27/6.

Theo The Japan Times, thời tiết cực đoan được dự báo sẽ ảnh hưởng đến hoạt động giao thông trên cả nước trong dịp cuối tuần.

Công ty Đường sắt Trung Nhật Bản (JR Central) cho biết tuyến tàu cao tốc Tokaido Shinkansen có thể bị chậm hoặc tạm ngừng khai thác trong ngày 27/6. Trong khi đó, Công ty Đường sắt Đông Nhật Bản (JR East) cũng cảnh báo các tuyến tàu thông thường có thể bị chậm chuyến trong hai ngày 27 và 28/6.

Các hãng hàng không All Nippon Airways (ANA) và Japan Airlines (JAL) đã hủy nhiều chuyến bay khởi hành hoặc đến các sân bay từ Okinawa, khu vực Kyushu đến vùng Tohoku.

Cùng với đó, dải mưa theo mùa gần như đứng yên trên phần lớn lãnh thổ Nhật Bản trong ngày 26/6. Thành phố Aso (tỉnh Kumamoto) ghi nhận lượng mưa 167,5 mm trong vòng 12 giờ tính đến khoảng 11h sáng, trở thành khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất.

Tại thành phố Maibara (tỉnh Shiga), lượng mưa đạt 144 mm trong khoảng thời gian tương tự, mức cao nhất từng được ghi nhận trong tháng 6 kể từ khi địa phương bắt đầu lưu trữ số liệu khí tượng.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã ban hành cảnh báo cấp 4, mức cảnh báo cao thứ hai trong hệ thống của nước này, đối với nguy cơ sạt lở đất tại các tỉnh Yamaguchi, Fukuoka và Oita. Nhà chức trách kêu gọi người dân tại các khu vực có nguy cơ cao theo dõi sát diễn biến thời tiết và sẵn sàng sơ tán khi cần thiết.

Mưa lớn cũng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất công nghiệp khi hai hãng ô tô Toyota và Nissan đã tạm thời dừng một số dây chuyền sản xuất tại các nhà máy ở tỉnh Fukuoka từ chiều 25/6 đến ngày 26/6.

Tính đến chiều 26/6, bão nhiệt đới Mekkhala đang ở cách quần đảo Amami khoảng 200 km về phía tây tây nam, di chuyển với tốc độ khoảng 15 km/h. Trong khi đó, bão Higos đang di chuyển theo hướng bắc từ vùng biển phía nam Nhật Bản.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo khi hai cơn bão tiến lại gần nhau và cùng áp sát đất liền Nhật Bản, chúng có thể tạo ra hiệu ứng Fujiwhara, hiện tượng hai xoáy thuận nhiệt đới tương tác với nhau.

Hiệu ứng này có thể khiến đường đi của bão trở nên khó dự báo hơn, bao gồm khả năng hai cơn bão tách xa nhau, di chuyển nối tiếp hoặc thậm chí hợp nhất thành một hệ thống bão duy nhất trong những ngày tới.

Nguồn: NHK, The Japan Times