Thiên Gia Phú: Khẳng định vị thế thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực vách ngăn vệ sinh tại Việt Nam

Giữa thị trường ngày càng cạnh tranh, Công Ty TNHH Nội Thất Vách Ngăn Thiên Gia Phú nổi lên như một thương hiệu tiên phong, tạo dựng uy tín bằng chất lượng vật tư, năng lực thi công và sự minh bạch trong từng hợp đồng.

Thiên Gia Phú cung cấp vách ngăn vệ sinh Compact HPL cho Dự án Eco Retreat

Vật liệu là nền tảng chất lượng – Thiên Gia Phú chỉ chọn loại tốt nhất

Khác với nhiều đơn vị sử dụng hàng giả, hàng trộn hoặc vật liệu Compact không rõ nguồn gốc, Thiên Gia Phú kiên định với nguyên tắc:

"Chỉ dùng Compact HPL loại 1 – nói không với hàng trôi nổi trên thị trường, hàng kém chất lượng"

Doanh nghiệp chỉ nhập khẩu các dòng Compact có thương hiệu quốc tế như HPL, Formica, Aica, Maica, đầy đủ CO – CQ, cam kết xuất xứ. Phụ kiện đi kèm như bản lề, khóa, chân đế đều là inox 304 nguyên chất, tạo nên độ bền vượt trội cho hệ vách ngăn – thậm chí trong môi trường ẩm ướt liên tục.

Sự nghiêm ngặt trong tiêu chuẩn vật tư giúp Thiên Gia Phú tự tin đưa ra cam kết mạnh mẽ:

"Phát hiện vật liệu kém chất lượng – đền bù 10 lần giá trị hợp đồng."

Một tuyên bố hiếm có trên thị trường, cho thấy sự chắc chắn về sản phẩm doanh nghiệp cung cấp.

Thương hiệu lâu năm với năng lực thi công vượt trội

Ra đời từ năm 2014, Thiên Gia Phú sở hữu đội ngũ thi công hơn 10 năm kinh nghiệm trong lắp đặt vách ngăn vệ sinh , đặc biệt là các hệ Compact, MFC và hệ phụ kiện inox.

Điểm mạnh nổi bật:

- Thi công đúng kỹ thuật, đúng tiêu chuẩn từng loại vật liệu

- Xử lý nhanh các mặt bằng phức tạp

- Đáp ứng các dự án gấp, tiến độ cao

- Phục vụ toàn quốc: TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ…

Không chỉ thi công, Thiên Gia Phú còn hỗ trợ bóc tách bản vẽ CAD, khảo sát thực tế, tư vấn giải pháp tối ưu chi phí — những dịch vụ mà nhiều đơn vị không cung cấp hoặc làm qua loa.

Uy tín được chứng minh qua hàng nghìn công trình thực tế

Trong hành trình hơn 11 năm, Thiên Gia Phú đã đồng hành cùng hàng trăm chủ đầu tư lớn, thi công hàng nghìn công trình trên cả nước, tiêu biểu.

Danh sách các dự án đa ngành từ giáo dục, y tế, thương mại đến khu công nghiệp đã tạo nên nền tảng uy tín vững chắc cho thương hiệu. Trên các công trình này, chất lượng hệ vách ngăn không chỉ đảm bảo chất lượng sử dụng, mà còn góp phần đồng bộ hóa thẩm mỹ – yếu tố ngày càng được chủ đầu tư quan tâm.

Màu sắc tấm Compact HPL đa dạng cho vách ngăn vệ sinh

Minh bạch – cạnh tranh – đồng hành lâu dài cùng nhà thầu

Là đơn vị phân phối trực tiếp vật tư và tự thi công, Thiên Gia Phú sở hữu lợi thế lớn về giá, đồng thời kiểm soát chất lượng từ đầu vào tới lắp đặt hoàn thiện.

Doanh nghiệp áp dụng:

- Báo giá rõ ràng, không phát sinh

- Chế độ bảo hành 2 – 3 năm, bảo trì trọn đời

- Ưu đãi lớn cho nhà thầu – dự án khối lượng cao

Triết lý hoạt động của Thiên Gia Phú là "Làm đúng – làm thật – đồng hành cùng công trình", giúp thương hiệu trở thành lựa chọn hàng đầu của các nhà thầu xây dựng tại khu vực phía Nam và dần mở rộng ra toàn quốc.

Khẳng định tầm nhìn thương hiệu

Trong giai đoạn ngành xây dựng bước vào chu kỳ phục hồi mạnh mẽ, Thiên Gia Phú tiếp tục đặt mục tiêu mở rộng hệ thống, tăng cường năng lực kho bãi, nâng cao chất lượng thi công và ứng dụng công nghệ vào quản lý dự án.

Thương hiệu hướng đến vị trí doanh nghiệp hàng đầu thị trường vách ngăn vệ sinh Compact HPL tại Việt Nam, đồng thời mở rộng sang các giải pháp nội thất mang tính công nghiệp và tối ưu tiến độ cho công trình.

Thông tin doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VÁCH NGĂN THIÊN GIA PHÚ

- Hotline: 0968.80.38.38

- Website: https :// vachngannhapkhau.vn

- Email: vachngannhapkhau@gmail.com