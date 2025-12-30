Thích ngắm bình minh, hoàng hôn, cô gái 27 tuổi nhận "kết đắng"

Một phụ nữ 27 tuổi tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, có thói quen ngắm bình minh và hoàng hôn suốt nhiều năm. Gần đây, cô bất ngờ cảm thấy mắt khó chịu, nhìn mọi vật bị song thị, kèm theo cảm giác có đốm đen che khuất tầm nhìn. Kết quả thăm khám cho thấy, đôi mắt của cô đã bị “cháy nắng” do thời gian dài nhìn trực tiếp vào mặt trời mà không có biện pháp bảo vệ.

Theo báo Ji Mu News (Trung Quốc), bệnh nhân là chị Chu, 27 tuổi, sống tại Vũ Hán. Chị cho biết tình trạng nhìn mờ ở cả hai mắt đã xuất hiện khoảng 2 năm nay, nhưng gần đây triệu chứng nặng hơn rõ rệt: hình ảnh bị chồng đôi, rối loạn cảm nhận màu sắc, riêng mắt trái xuất hiện cảm giác như có vật đen chắn trước mắt.

Sau khi đến bệnh viện kiểm tra, chị được chẩn đoán mắc tổn thương ánh sáng mạn tính, thị lực không kính đã giảm xuống còn 0,6. Các bác sĩ xác định nguyên nhân chính là do thường xuyên ngắm bình minh và hoàng hôn bằng mắt trần, không đeo kính bảo vệ, khiến mắt bị tổn thương ánh sáng kéo dài. Đáng tiếc, thị lực hiện tại không thể phục hồi hoàn toàn.

Theo bác sĩ, “tổn thương ánh sáng” trong y học là tình trạng tổn thương không hồi phục do tiếp xúc với ánh sáng quá mạnh hoặc nhìn trực tiếp nguồn sáng trong thời gian dài. Ánh nắng mặt trời chứa tia cực tím và ánh sáng khả kiến năng lượng cao, đặc biệt là ánh sáng xanh. Khi tích lũy trong thời gian dài, các tia này có thể làm tổn thương mô mắt, tương tự như hiện tượng da bị cháy nắng nhưng diễn ra âm thầm và kéo dài, để lại hậu quả mạn tính.

Nhiều người cho rằng ánh nắng lúc bình minh hay hoàng hôn khá dịu, ít gây hại. Tuy nhiên, bác sĩ cảnh báo rằng cường độ tia cực tím vào thời điểm này vẫn đủ mạnh để xuyên qua khí quyển. Nếu thường xuyên nhìn thẳng vào mặt trời mà không đeo kính bảo vệ, mắt có thể bị “cháy nắng” mà người trong cuộc không hề nhận ra.

Việc tiếp xúc quá mức với tia cực tím trong thời gian dài còn làm tăng nguy cơ đục thủy tinh thể. Đặc biệt, võng mạc, nhất là vùng hoàng điểm - nơi đảm nhiệm thị lực trung tâm và khả năng nhìn rõ nhất - rất nhạy cảm với ánh sáng. Tổn thương ánh sáng kéo dài có thể đẩy nhanh quá trình thoái hóa hoàng điểm, gây giảm thị lực trung tâm, nhìn méo hình, rối loạn màu sắc, và đa phần những tổn thương này không thể đảo ngược.

Các bác sĩ nhấn mạnh, những thói quen tưởng chừng “lãng mạn” trong đời sống hằng ngày cũng có thể tiềm ẩn rủi ro cho sức khỏe. Để tránh tình trạng mắt bị “cháy nắng”, đeo kính râm đạt chuẩn là biện pháp bảo vệ hiệu quả nhất khi ra ngoài nắng.

Người dân nên chọn kính râm có ghi rõ 100% chống tia UV hoặc UV400, có khả năng chặn gần như toàn bộ tia cực tím. Trong đó, tròng kính màu xám hoặc nâu trà được đánh giá là lựa chọn phù hợp, giúp giảm chói mà ít làm sai lệch màu sắc khi nhìn.

Nguồn và ảnh: NDTV