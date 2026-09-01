Thích mê phim Hàn siêu cuốn đang top 1 rating: 2 nam chính chemistry bể bình, thi nhau phũ nữ chính tơi tả

Four Hands, Two Sonatas mới lên sóng nhưng đã nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý từ khán giả. Bộ phim hiện leo lên vị trí top 7 TV Shows của Netflix toàn cầu, đồng thời ghi nhận mức tăng trưởng rating ấn tượng tại Hàn Quốc. Cụ thể, rating phim tăng từ 3,391% ở tập đầu tiên lên 5,936% trong tập 2 khi phát sóng trên đài tvN. Đáng chú ý, cả hai tập đều dẫn đầu khung giờ phát sóng trên toàn quốc, cho thấy những tín hiệu tích cực ngay trong tuần ra mắt.

Four Hands, Two Sonatas mới chiếu và đang có khởi đầu khả quan.

Four Hands, Two Sonatas thuộc thể loại âm nhạc - lãng mạn - thanh xuân, với sự tham gia của Song Kang, Lee Jun Young và Jang Gyu Ri. Bối cảnh phim được đặt tại một trường trung học nghệ thuật dành cho những tài năng âm nhạc hàng đầu, nơi cuộc đời của ba người trẻ dần đan xen bởi âm nhạc, sự cạnh tranh và những rung động tuổi trẻ.

Kang Bi Oh là một thiên tài piano luôn đứng đầu cả về thành tích học tập lẫn biểu diễn. Được kỳ vọng sẽ trở thành ngôi sao tại những cuộc thi âm nhạc quốc tế, con đường tưởng như đã được định sẵn của anh bắt đầu lung lay khi Choi Jeong Yo xuất hiện.

Trái ngược với Bi Oh, Jeong Yo từng từ bỏ tài năng piano sau một tuổi thơ nhiều khó khăn. Việc bước chân vào ngôi trường mới khiến anh một lần nữa đối diện với âm nhạc, cũng như gặp lại người từng khơi dậy niềm đam mê mà anh đã cố chôn giấu suốt thời gian dài.

Mảnh ghép còn lại là Hong Jae In, nữ sinh chuyên ngành viola sở hữu thính giác đặc biệt nhạy bén. Cô luôn tìm kiếm thứ âm nhạc có thể thực sự khiến mình rung động và từ lâu đã bị cuốn hút bởi tiếng đàn của Kang Bi Oh. Giữa môi trường cạnh tranh khắc nghiệt, ba người trẻ dần trở thành những người bạn, đối thủ và cùng nhau trưởng thành bằng niềm đam mê chung dành cho âm nhạc.

Với thiết lập ba nhân vật như vậy, thông thường khán giả có thể nghĩ Four Hands, Two Sonatas sẽ sớm phát triển thành một cuộc tình tay ba nảy lửa, khi cả hai nam chính đều giành tình cảm cho nữ chính. Thế nhưng sau hai tập đầu tiên, điều khiến nhiều người thích thú lại là cách bộ phim xây dựng mối quan hệ giữa cặp đôi nam chính.

Nhiều khán giả nói đùa rằng họ phải tự nhủ 2 nam chính không yêu nhau khi xem phim.

Tất nhiên, đây không phải một bộ phim đam mỹ, nhưng cách Kang Bi Oh và Choi Jeong Yo quan tâm, giúp đỡ nhau cùng phản ứng hóa học giữa Song Kang và Lee Jun Young lại trở thành điểm nhấn. Đặc biệt, tình tiết cả hai thi nhau "phũ" nữ chính khi cô nhờ họ chơi đàn cùng càng khiến tình huống trở nên thú vị hơn. Trên mạng xã hội, không ít khán giả vì thế nói đùa rằng Four Hands, Two Sonatas là bộ phim mà họ phải vừa xem vừa liên tục tự nhắc bản thân "Hai nam chính không yêu nhau".

Chỉ mới hai tập đầu, Four Hands, Two Sonatas đã có khởi đầu khá thuận lợi cả về rating lẫn độ thảo luận. Với câu chuyện thanh xuân kết hợp âm nhạc cùng mối quan hệ thú vị giữa bộ ba nhân vật chính, diễn biến của bộ phim trong những tập tiếp theo đang nhận được nhiều sự chờ đợi.