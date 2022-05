Vào hôm thứ năm (12/5) vừa qua, thị trường tiền ảo rơi vào hoảng loạn khi Bitcoin thủng mốc 27.000 USD và rơi xuống mức thấp nhất trong hơn 1 năm qua. Các đồng tiền mã hóa khác cũng bị bán tháo mạnh.

Nạn nhân của cuộc "tắm máu" này bao gồm những tỷ phú tiền ảo, kể cả nhân vật tầm cỡ của những sàn giao dịch lớn như Coinbase và Binance cho đến các nhà giao dịch nhỏ lẻ - vốn đã rót hết vốn liếng vào thị trường này.

Trên diễn đàn dành cho đồng Terra LUNA của mạng xã hội Reddit, một người dùng chia sẻ: "Tôi đã mất hơn 450.000 USD (gần 10 tỷ 400 triệu đồng). Tôi không thể trả nợ ngân hàng. Tôi sẽ sớm mất nhà và trở thành vô gia cư". Trước đó, đồng tiền số LUNA đã mất hơn 99% giá trị chỉ trong tuần qua.

Đồng tiền số LUNA đã bốc hơi hơn 99% giá trị.

Chia sẻ thêm, một người dùng cùng diễn đàn trên cho biết đồng nghiệp của họ đã nghĩ quẩn. "Anh ta đã chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm vào thị trường tiền ảo từ 2021, với LUNA là một khoản đầu tư lớn trong danh mục".

Trong khi sự sụp đổ của LUNA là choáng váng nhất, các đồng tiền số khác cũng rơi tự do. Bitcoin giao dịch ở mức 27.000 USD vào hôm qua, giảm 20% so với tuần qua và 60% từ mức đỉnh 69.000 USD hồi tháng 11 năm ngoái. Các đồng tiền số chính khác như Ethereum (ETH) và Solana (SOL) cũng giảm mạnh so với mức đỉnh lịch sử.

Tổng vốn hóa thị trường tiền kỹ thuật số giờ ở mức 1,2 nghìn tỷ USD, giảm hơn 50% so với mốc 2,9 nghìn tỷ USD hồi tháng 11, theo dữ liệu của CoinMarketCap.

Theo Garrick Hileman, trưởng nghiên cứu tại Blockchain.com, đợt giảm này khiến rất nhiều người thiệt hại nặng nề. Trong quá khứ, những đợt giảm mạnh được cho là dấu hiệu mua vào, nhưng với bóng ma suy thoái hiện hữu, chưa rõ liệu các nhà đầu tư có dám tiếp tục "bắt đáy" hay không.

Nhiều nhà đầu tư kỳ cựu đã lên tiếng chỉ trích tiền ảo.

Nhiều nhà đầu tư kỳ cựu đã lên tiếng chỉ trích thị trường tiền ảo nói chung và Bitcoin nói riêng. Tiêu biểu trong số đó là Jamie Dimon, sếp JPMorgan Chase và huyền thoại Warren Buffet. Cổ phiếu của Berkshire Hathaway cũng đã tăng 5,6% trong nửa năm qua, trong khi Bitcoin giảm 56%.

Brian Armstrong, CEO của Coinbase cảnh báo người dùng về rủi ro. Cổ phiếu công ty này đã giảm 84% từ khi phát hành vào tháng 4 năm ngoái.

Sự sụp đổ của tiền ảo rất có thể sẽ hạn chế chi tiêu và GDP. Giá trị của các tài sản không thể thay thế (NFT) đã tăng lên cùng tiền điện tử và rất có thể sẽ bị ảnh hưởng theo. Trong khi đó, Tổng thống Nayib Bukele của El Salvador đã khiến quốc gia này phụ thuộc vào Bitcoin. Vốn nắm giữ của họ đã giảm 28%, đe dọa toàn bộ nền kinh tế.

Trong khi Hileman vẫn lạc quan vào tiềm năng dài hạn của thị trường tiền ảo, ông cảnh báo các nhà đầu tư nên thận trọng trong giai đoạn này.

"Tôi rất thông cảm với những ai bị thiệt hại nặng nề bởi những gì đang diễn ra" - ông nói. "Bạn không nên đầu tư nhiều hơn mức mình có thể chịu được nếu mất".

