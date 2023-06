Thị trường nhà ở Mỹ “ấm” dần

Nhà ở đang đóng vai trò như một chỉ báo về tình hình kinh tế Mỹ nói chung, bước đi tiếp theo của FED nói riêng.



Theo trang Bloomberg, tỷ lệ xây nhà mới (thuộc sở hữu lần đầu) đã tăng 21,7%, tốc độ tăng cao nhất trong hơn 1 năm qua và vượt qua mọi dự đoán của các chuyên gia. Trong khi đó, số đơn xin xây nhà, một chỉ báo cho tình hình xây dựng tương lai, cũng tăng 5,2%. Nhu cầu xây nhà mới tăng do chi phí vật liệu giảm và áp lực về chuỗi cung ứng đã giảm bớt.



Trang CNN bổ sung thêm lý do tại sao thị trường nhà ở ấm lại, là do lãi suất vay thế chấp đã hạ nhiệt 2 tuần liên tiếp, nhờ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) ngừng tăng lãi suất.

Chuyên gia kinh tế của Freddie Mac, Sam Khater, bình: "Khi lạm phát tiếp tục giảm tốc, tăng trưởng kinh tế đang chậm lại và chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ đang đạt đến đỉnh điểm. Điều đó có nghĩa là lãi suất thế chấp sẽ còn giảm vào cuối năm nay và sang năm tới".



Ở chiều ngược lại của mối quan hệ lạm phát - nhà ở, nhà ở rẻ đi cũng đồng nghĩa với tình hình lạm phát trong thời gian tới sẽ hạ nhiệt. Bởi nhà ở vẫn là khoản chi tiêu rất lớn.



CNBC cho rằng nhà ở có lẽ là hạng mục quan trọng nhất trong chỉ số giá tiêu dùng, thước đo lạm phát, bởi nhà chiếm chi phí lớn nhất với một hộ gia đình trung bình ở Mỹ. Nơi trú ẩn đó cũng chiếm 1/3 giá trị của chỉ số CPI. Vì vậy, giá nhà ở tác động rất mạnh tới hướng đi của lạm phát.

Theo Jason Furman, chuyên gia kinh tế của Đại Harvard, "nhà ở đóng vai trò rất lớn trong chỉ số lạm phát và chỉ số đó sẽ giảm xuống trong nửa cuối năm nay".



Bài báo cho biết, lạm phát giá nhà ở đã ở mức cao liên tục trong nhiều tháng, nhưng đây có thể là thời điểm nó bắt đầu ở bên kia "sườn dốc".

Do đó, tờ The Week trích dự báo của Chủ tịch FED New York rằng lạm phát tại Mỹ sẽ giảm xuống mốc 3,5% tới cuối năm nay. Còn chuyên gia kinh tế của FED St. Louis dự báo rằng cứ đà này, lạm phát trong năm 2023 có thể chỉ trên mức 2% một chút…



Trong tuần này, nhà đầu tư Mỹ sẽ có thêm 2 thông tin để ngóng đợi và các thông tin này cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hướng đi của lạm phát, lộ trình tiếp theo của FED. Đó là công bố doanh số bán nhà đã qua sử dụng, phiên điều trần của Chủ tịch FED trước Quốc hội về tình trạng nền kinh tế và quan điểm chính sách tiếp theo.