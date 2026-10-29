Thị trường cửa hàng tiện lợi Việt Nam đón một thương hiệu mang bản sắc Việt

Góc phố Việt thu nhỏ trong cửa hàng tiện lợi

Mặt tiền một cửa hàng WiN ON tại phố Tràng Thi, Hà Nội với tông cam chủ đạo, cửa kính lớn và băng ghế dài để khách ngồi nghỉ chân.

Từ ngoài phố, WiN ON dễ nhận ra với mặt tiền màu cam nổi bật và thiết kế trẻ trung, năng động. Bước vào trong, khách bắt gặp những mảng tường vẽ nét xanh lam tái hiện ban công, cột điện, mái nhà – hình ảnh quen thuộc của phố phường Việt Nam.

Không gian được phát triển với sự tư vấn của Malherbe, công ty thiết kế đến từ Pháp từng hợp tác với Dior và Louis Vuitton. Ngôn ngữ thiết kế hiện đại kết hợp cùng chất liệu văn hóa bản địa giúp cửa hàng trẻ trung, sôi động nhưng vẫn gần gũi, như một góc phố quen được "đóng khung" lại.

Thiết kế trẻ trung, năng động bên trong cửa hàng

Noodle Bar – tự tay nấu tô mì theo ý mình

Khu Noodle Bar với nhiều loại mì trong và ngoài nước, kèm máy nấu mì để khách tự chế biến.

Dừng chân, nạp năng lượng tại WiN ON

Một trong những góc được các bạn trẻ hưởng ứng nhiều nhất là Noodle Bar. Kệ mì xếp dày, đa dạng từ mì Việt như Omachi đến các dòng mì Hàn Quốc, đi kèm máy nấu mì có sẵn hướng dẫn. Khách chọn gói mì, tự nấu theo kiểu nước hoặc kiểu khô rồi thưởng thức ngay tại cửa hàng. Trải nghiệm vốn quen thuộc ở các cửa hàng tiện lợi châu Á nay được "Việt hóa" bằng những vị mì gần gũi với khẩu vị người Việt.

Bánh mì nóng, cơm tấm và hương vị đường phố

Bánh mì nóng giòn, bánh cam, pizza…, kèm các combo tiết kiệm với nước giải khát.

Điểm nhấn của WiN ON nằm ở danh mục đồ ăn chế biến sẵn (Ready-to-Eat), nơi các món Á – Âu được giới trẻ yêu thích đứng cạnh hương vị đường phố Việt Nam. Bên cạnh croissant, pizza hay gà rán, khách có thể chọn bánh mì chả, bánh cam, cơm tấm, bún mọc hay cơm nắm bò sốt vang.

Với dân văn phòng hay sinh viên, đây là lựa chọn cho bữa sáng vội hay bữa trưa gọn nhẹ: chọn món, hâm nóng và dùng ngay. Mục tiêu của WiN ON là mang đến những bữa ăn nhanh, ngon miệng, an tâm về chất lượng và có mức giá đủ hợp lý để khách quay lại thường xuyên.

Thực đơn đa dạng: cơm trộn xốt gochujang, cơm tấm, cơm chiên trứng cuộn, miến xào cua…

Ly trà sen giữa ngày dài

Quầy Signature Drinks với nhiều loại đồ uống phong phú, cho khách hàng nhiều sự lựa chọn

Quầy Signature Drinks là nơi hương vị Việt hiện diện rõ nét. Thực đơn được chia theo nhu cầu trong ngày: cần tỉnh táo có cà phê sữa đá, bạc xỉu, cà phê muối; cần giải nhiệt có trà tắc, rau má, nước mía. Đặc biệt, WiN ON đưa vào thực đơn những thức uống mang dấu ấn vùng miền như trà sen kem muối ở miền Nam và trà sen cốm non ở miền Bắc.

Đông đảo khách hàng trẻ ghé WiN ON trong dịp mở cửa.

Với tinh thần "Refuel & Work", WiN ON mong muốn trở thành điểm dừng quen thuộc giữa nhịp sống đô thị, một "nơi thứ ba" sau nhà và trường học/công sở: nơi người trẻ có thể ăn uống, hẹn bạn bè hay đơn giản là ngồi lại vài phút để "sạc pin" trước khi tiếp tục ngày dài.

Giữa thị trường có nhiều chuỗi quốc tế, WiN ON được phát triển theo định hướng trở thành thương hiệu cửa hàng tiện lợi của người Việt, phục vụ người Việt. Phía sau mỗi ổ bánh mì hay ly trà là nền tảng của hệ sinh thái Masan: dữ liệu và sự am hiểu người tiêu dùng, năng lực chuỗi cung ứng, kinh nghiệm vận hành mạng lưới hơn 5.400 điểm bán của WinCommerce cùng các thương hiệu tiêu dùng quen thuộc.

Trong giai đoạn thí điểm, WiN ON tập trung lắng nghe phản hồi của khách hàng để tiếp tục cải tiến không gian và trải nghiệm tại cửa hàng.

Một cửa hàng WiN ON tại TP. Hồ Chí Minh.



