Thi tốt nghiệp THPT 2022: Dự liệu các tình huống bất trắc

Ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP Hà Nội, cho biết toàn thành phố có 97.524 thí sinh dự thi, trong đó có 85.883 em học chương trình THPT, 11.641 em học chương trình giáo dục thường xuyên, 4.476 thí sinh tự do. Để chuẩn bị cho kỳ thi, sở đã bố trí 181 điểm thi chính thức và 60 điểm thi dự phòng. Có tổng số 4.594 phòng thi, trong đó 4.070 phòng thi chính thức, 362 phòng thi dự phòng, 162 phòng chờ. Sở cũng đã điều động 14.096 cán bộ, công chức, viên chức tham gia coi thi; 695 cán bộ, công chức, viên chức tham gia ban chấm thi.

Sở GD-ĐT TP Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi, đặc biệt là đối với các điểm thi gần nhà dân. Chính quyền địa phương được giao nhiệm vụ vận động các nhà dân ký cam kết bảo đảm an ninh, an toàn cho điểm thi. Các điểm thi đều có đủ trang thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19. Phòng bảo quản đề thi, bài thi được lắp camera giám sát, ghi hình các hoạt động 24 giờ/ngày. Các điểm thi của Hà Nội cũng đã nỗ lực khắc phục khó khăn, xây dựng phương án bố trí nơi bảo quản vật dụng của thí sinh cách phòng thi tối thiểu 25 m theo đúng quy định mới của Bộ GD-ĐT.

Nhấn mạnh tại buổi khảo sát công tác chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2022 tại TP Hà Nội, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ lưu ý phải tổ chức kỳ thi chặt chẽ, công bằng, bảo đảm quyền lợi cho người học. Thứ trưởng Bộ GD-ĐT khẳng định tác động của kỳ thi tới xã hội rất lớn, cả hệ thống chính trị vào cuộc để tổ chức. Một sơ suất nhỏ có thể gây hậu quả lớn, vì vậy Hà Nội cần tập trung cho công tác chuẩn bị. Theo đó, phải chuẩn bị con người đủ về số lượng, được tập huấn bảo đảm chất lượng; chuẩn bị về cơ sở vật chất, rà soát bố trí đủ phòng thi cho thí sinh F0, thí sinh nghi nhiễm; chủ động phương án phòng chống mưa ngập trong những ngày thi; có phương án hỗ trợ từng thí sinh khó khăn về phương tiện đi lại, điều kiện kinh tế…

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cũng bày tỏ mong muốn TP Hà Nội sẽ hạn chế tối đa, cố gắng không có học sinh, giáo viên (GV) vi phạm quy chế bằng cách nâng cao trách nhiệm của GV coi thi. Trước khi vào phòng thi, GV cần kiểm tra và nhắc nhở thí sinh. Trong quá trình coi thi, GV cần giám sát chặt chẽ để phát hiện những biểu hiện lạ từ thí sinh. GV cần quán triệt để không có sơ suất về mặt chuyên môn.

Tiếp thu các ý kiến tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng cho hay TP là địa phương có số lượng thí sinh dự thi lớn, chiếm gần 1/10 cả nước, địa bàn rộng, Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT thành phố đã sớm ban hành kế hoạch tổ chức kỳ thi, chỉ đạo Sở GD-ĐT tập huấn kỹ cho cán bộ, GV, nhân viên và thí sinh với yêu cầu tuyệt đối không chủ quan.

Ông Chử Xuân Dũng cũng đề nghị các sở, ban, ngành và địa phương tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ; tiếp tục rà soát các điều kiện tổ chức kỳ thi, bảo đảm thuận lợi nhất cho cán bộ, GV, thí sinh; đồng thời dự liệu các tình huống bất trắc có thể xảy ra để chủ động ứng phó.