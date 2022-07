Nhiều địa phương hỗ trợ tiền, nhà ở cho thí sinh ở xa đi thi tốt nghiệp THPT

Hỗ trợ tiền, nhà ở cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn

Bà Nguyễn Thị Thuý, Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ninh, Phó Trưởng ban thường trực kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh Quảng Ninh cho biết, năm nay, toàn tỉnh có 15.717 thí sinh đăng ký dự thi, giảm 740 thí sinh so với năm trước. Toàn tỉnh sẽ có 37 điểm thi, trong đó có 2 điểm thi ở đảo xa đất liền. Phương tiện duy nhất để đưa đón cán bộ làm thi, vận chuyển đề thi, bài thi ra 2 điểm thi này là tàu thủy, thông tin liên lạc khi thời tiết xấu cũng đặt ra những khó khăn nhất định. Tuy nhiên ngành giáo dục Quảng Ninh tin tưởng địa phương có thể đảm bảo đủ điều kiện để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 hiệu quả, an toàn. Việc bố trí điểm thi được thực hiện theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh và an toàn cao nhất cho công tác tổ chức thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 sẽ diễn ra từ ngày 6/7-9/7. (Ảnh minh họa)

Cũng theo bà Nguyễn Thị Thúy, để đảm bảo công tác phòng chống dịch, tại mỗi điểm thi sẽ có 2 phòng thi dự phòng cho thí sinh F0 hoặc nghi ngờ F0. Thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã cơ bản hoàn tất cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị và bố trí nhân lực theo đúng quy định.

Còn tại tỉnh Phú Thọ, ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh này cho biết, năm nay, toàn tỉnh có 15.883 học sinh đăng ký dự thi tại 39 điểm thi với 708 phòng thi. Tỉnh Phú Thọ đã chuẩn bị đầy đủ lực lượng, thành phần tham gia tổ chức kỳ thi với 2.651 người bao gồm cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, công an, y tế, điện lực, viễn thông,… cùng lực lượng dự phòng khoảng 300 cán bộ quản lý, giáo viên.

Để hỗ trợ thí sinh, Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục có thí sinh dự thi rà soát, nắm bắt các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thí sinh vùng sâu, vùng xa để có phương án hỗ trợ việc đi lại, ăn ở cho thí sinh và người nhà trong những ngày thi.

Theo đó, đối với những thí sinh ở xa, đi lại khó khăn, các điểm thi đã bố trí chỗ ở trọ tại nhà dân và nhà công vụ đơn vị. Hiện tỉnh đã chuẩn bị trên 300 chỗ ở cho thí sinh, chủ yếu tại khu vực các huyện miền núi. Một số trường đã bố trí suất ăn miễn phí cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ 100.000 đồng/ngày cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xây dựng phương án đưa đón những thí sinh trong điều kiện thời tiết bất thường xảy ra như mua to, bão, lũ,… và phương án phòng, chống dịch bệnh. Các điểm thi đã bố trí đội ngũ sinh viên, học sinh tình nguyện hỗ trợ cho thí sinh và người nhà thí sinh trong những ngày thi.

Tại tỉnh Nghệ An, ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh cho biết, năm nay, tỉnh có 36.743 thí sinh đăng ký dự thi tại 69 điểm thi. Toàn tỉnh có 79 phòng chờ để tổ chức thi cho đối tượng thí sinh diện F0 có nguyện vọng tham dự kỳ thi.

Là địa bàn có đặc thù thời tiết nắng nóng gay gắt, do đó, lực lượng y tế cũng có những phương án phòng bị, chuẩn bị cho học sinh về những tình huống xảy ra bất ngờ.

Bên cạnh đó, tỉnh Đoàn Nghệ An cũng đã xây dựng kế hoạch và huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên tình nguyện thành lập các đội tiếp sức mùa thi để hỗ trợ các thí sinh trong việc đi lại, ăn ở… tại tất cả các điểm thi và đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Thái Văn Thành cho biết thêm, tại các huyện miền núi như Quỳnh Châu, điều kiện kinh tế, xã hội gặp nhiều khó khăn, thậm chí có điểm thi tại trung tâm huyện và học sinh xa nhất cách điểm thi 45km. Để đảm bảo an ninh, an toàn, Ban Chỉ đạo thi cấp huyện đã chỉ đạo, bố trí, tạo điều kiện cho các thí sinh về ăn, ở để hạn chế đi lại. Địa phương cũng đã chuẩn bị các phương án phòng bị, xử lý kịp thời các diễn biến về thời tiết như nắng nóng, bão lũ... có thể xảy ra trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Phối hợp cùng ngành giáo dục, Công an tỉnh Nghệ An đã chủ trì, xây dựng phương án bảo vệ, triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho kỳ thi, đặc biệt là công tác bảo mật đề thi, vận chuyển bài thi, coi thi, chấm thi. Đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Siết chặt an ninh, thanh tra, nhưng không tạo áp lực cho giáo viên, học sinh

Đặc biệt chú trọng đến công tác đảm bảo an toàn cho kỳ thi, ông Cao Xuân Hùng, Giám đốc Sở GD-ĐT, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh Nam Định cho biết, hiện nay, các điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phòng bảo quản đề, bài thi, phòng y tế, phòng cho thí sinh diện F0, nơi để đồ của thí sinh cách biệt phòng thi tối thiểu 25m, phòng làm việc chung của điểm thi theo đúng quy định. Tỉnh cũng đã xây dựng phương án phòng chống dịch cho kỳ thi. Tất cả điểm thi đều có phòng thi dự phòng, phối hợp với y tế địa phương để xử lý tình huống phát sinh.

Công tác in sao và vận chuyển đề thi được địa phương đặc biệt chú trọng, đảm bảo an toàn theo quy định. Các điểm thi được trang bị các thiết bị như camera, tủ an toàn, bố trí lực lượng an ninh giám sát. Công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai cụ thể đảm bảo nghiêm túc, không gây áp lực cho thí sinh và giám thị.

Tỉnh Nam Định xác định công tác an ninh, an toàn phải được làm ngay từ khâu in sao đề, vận chuyển đề, tới tổ chức thi. Lực lượng công an và chính quyền địa phương cấp huyện có trách nhiệm phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn cho điểm thi. Các huyện/thành phố có sự phối hợp, chỉ đạo để hỗ trợ thí sinh tại các điểm thi đến dự thi an toàn, với quan điểm của tỉnh, không để thí sinh nào không thể đến được trường thi.

Dự kiến, trong những ngày diễn ra kỳ thi, Công an tỉnh Nam Định sẽ huy động lực lượng lớn cán bộ chiến sĩ, phối hợp với các địa phương làm nhiệm vụ tại các điểm coi thi.

Nói về việc đảm bảo an toàn cho kỳ thi, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thủy, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (A06), Bộ Công an lưu ý, tại các điểm thi hoặc các vị trí trọng yếu gần nhà dân cần tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, tuyên truyền, cảnh báo đối với các hộ dân xung quanh. Có thể cho các hộ dân xung quanh điểm thi làm bản cam kết không vi phạm quy chế thi, an ninh trật tự của kỳ thi.

Các địa điểm cần giữ bí mật như sao in đề thi, điểm chấm thi và có biện pháp đảm bảo an toàn. Địa phương cần kiểm tra kỹ lưỡng các điều kiện đảm bảo an ninh, an toàn tại các địa điểm trên. Bộ Công an sẽ sử dụng nhiều biện pháp để phòng chống gian lận thi cử, nhất là các vi phạm về sử dụng thiết bị công nghệ cao.