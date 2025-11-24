Ngày 24-11, ông N.V.N. (SN 1977, trú tại phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An) cho biết gia đình đang chờ đợi kết quả giám định AND thi thể nạn nhân phát hiện trên sông ở địa bàn xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên.

Hình xăm được phát hiện trên thi thể nạn nhân

Tuy nhiên, qua những đặc điểm, hình xăm trên thi thể thì ông N. nhận định đây là con gái mình, em N.T.Y.N. (19 tuổi) mất tích nhiều ngày trước.

Trước đó, ngày 11-11, gia đình ông N. nhận được thông tin về thi thể một phụ nữ trôi trên sông địa bàn xã Đức Hợp, xã Hưng Yên. Nạn nhân bị trói, bỏ trong bao. Do thi thể phân hủy mạnh, việc nhận dạng trực tiếp rất khó khăn. Trên cơ thể nạn nhân có hình xăm số "19-12-2006".

Do không xác định được danh tính, chính quyền địa phương đã tổ chức an táng theo quy định. Sau khi xem hình ảnh, ông N. cho rằng thi thể được phát hiện là con gái mình vì có nhiều đặc điểm trùng khớp, đặc biệt là hình xăm. Công an đã lấy mẫu ADN của mẹ cháu N. để đối chiếu và đang chờ kết quả.

Theo thông tin từ gia đình, chiều tối 3-11, em N. rời Nghệ An ra Hà Nội. Sáng hôm sau, em N. liên lạc với gia đình, thông báo đang ở Hà Nội và dự kiến chiều 4-11 sẽ bắt xe khách về quê.

Cô gái trẻ N.T.YN. trước khi mất tích

Tuy nhiên, sau cuộc gọi này, gia đình mất hoàn toàn liên lạc. Người thân sau đó đã trình báo cơ quan chức năng và phối hợp tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.