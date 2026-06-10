Kỳ thi năm nay, TP.HCM có 142.899 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 7.978 thí sinh tự do.
Tổng số điểm thi tốt nghiệp THPT thông năm 2026 là 246 điểm thi, với tổng cộng 6.060 phòng thi được phân bố hợp lý trên toàn địa bàn. Mỗi điểm thi đều được bố trí các phòng thi dự phòng để xử lý các tình huống phát sinh.
Trong tổng số các môn đăng ký dự thi, ngoài hai môn bắt buộc là Văn, Toán, môn tự chọn có môn Ngoại ngữ là có nhiều thí sinh đăng ký dự thi nhất (65.475 thí sinh, chiếm 45,82% thí sinh đăng ký dự thi), môn Lý đứng thứ 2 (64.162 thí sinh, chiếm 44,9% thí sinh đăng ký dự thi).
Cũng theo ông Nguyễn Văn Hiếu, cho đến thời điểm hiện tại, thành phố có 93 thí sinh được miễn tất cả các bài thi tốt nghiệp, 1.703 thí sinh được miễn bài thi môn Ngoại ngữ.
Nhóm các môn Khoa học Tự nhiên (113.628 lượt thí sinh đăng ký dự thi) và Ngoại ngữ chiếm tỷ lệ cao trong các môn đăng ký tự chọn, chứng tỏ học sinh TP.HCM ngày càng chú trọng nâng cao năng lực ngoại ngữ phục vụ hội nhập quốc tế.