Thí sinh Olympia gây bão với câu 'muốn học Hóa tốt thì cần nhìn cái gì cũng ra chất'

Trong thi tuần 2, tháng 3, quý 1 của chương trình Đường lên đỉnh Olympia, phần giao lưu mở đầu của các thí sinh để lại ấn tượng đặc biệt với khán giả theo dõi chương trình, nhờ những chia sẻ dí dỏm và thông minh.

Ngay từ những giây phút mở màn của chương trình, phần giao lưu của một thí sinh với hai MC Đức Huy và Khánh Vy nhanh chóng khuấy động không khí trường quay, mang lại sự hào hứng và tiếng cười cho khán giả. Nhân vật nhận được nhiều sự chú ý đó là Đỗ Đức Minh, học sinh của trường THPT Tĩnh Gia 1 (Thanh Hóa), thí sinh ở vị trí thứ 2.

Đức Minh có thế mạnh ở môn Hóa học và từng giành giải Ba học sinh giỏi môn Hóa học cấp thị xã. Khi MC Đức Huy đặt câu hỏi: “Bí quyết để học giỏi môn Hóa học là gì?”, Đức Minh đưa ra câu trả lời ngắn gọn và đầy bất ngờ, khác biệt với những "học bá" khác rằng: “Muốn học Hóa tốt thì cần nhìn cái gì cũng ra chất”.

Thấy cách lý giải thú vị và có phần "chơi chữ", MC Đức Huy tiếp tục hỏi thêm: “Vậy nhìn hai anh chị có chất không? Là chất gì?”. Đức Minh không ngần ngại đáp lại bằng kiến thức chuyên môn pha chút hài hước: “Em thấy anh có một chút Lipit, khá là nhiều Protein. Còn chị Vy thì ít Lipit hơn anh".

Cuộc trò chuyện chưa dừng lại ở đó khi MC Khánh Vy hỏi vui: “Thế em nghĩ em là chất gì?”, Đức Minh nhanh chóng trả lời: “Chất lượng ạ”. Còn với câu hỏi dành cho thí sinh Hoàng Nhật, nam sinh đáp ngắn gọn: “Chất xám ạ”.

Phần giới thiệu gây ấn tượng của Đức Minh.

Sau câu trả lời ngắn gọn và giàu hàm ý, nhiều khán giả nhanh chóng hiểu “chất xám” mà Đức Minh nhắc tới chính là cách nói ẩn dụ cho trí tuệ, sự thông minh. Thông qua cách ví von mang tính chuyên môn nhưng vẫn gần gũi, Đức Minh khéo léo dành lời khen và sự nể trọng cho đối thủ Hoàng Nhật.

Phần giới thiệu của Đức Minh mang đến bầu không khí vui vẻ, sôi nổi cho trường quay. Thông qua những câu trả lời hóm hỉnh, Đức Minh không chỉ khéo léo giới thiệu thế mạnh của bản thân trong môn hóa học mà còn ghi điểm với khán giả bởi cách ứng xử thông minh, tinh tế, được nhìn nhận là bạn trẻ sở hữu chỉ số EQ cao.

Cùng tranh tài với Đức Minh trong cuộc thi là ba thí sinh đến từ các tỉnh, thành khác nhau, gồm Bùi Đức Dũng (Trường THPT Sông Công, Thái Nguyên), Bùi Hoàng Nhật (Trường THPT Ninh Châu, Quảng Trị) và Nguyễn Minh Tiến (Trường THPT Quốc Oai, Hà Nội).

Mỗi thí sinh đều có thế mạnh riêng, Đức Dũng gây ấn tượng với thành tích đạt giải Ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa học, đồng thời là thủ khoa đầu vào lớp 10 của Trường THPT Sông Công. Hoàng Nhật được thầy cô và bạn bè đánh giá cao nhờ thế mạnh ở môn Sinh học. Riêng Minh Tiến sở hữu bảng thành tích nổi bật với giải Nhất cuộc thi học sinh giỏi môn Tin học cụm Thạch Thất - Quốc Oai và là học sinh giỏi toàn diện của huyện Quốc Oai.

Chiến thắng chung cuộc thuộc về Minh Tiến.

Cuộc tranh tài diễn ra gay cấn qua từng phần thi, khi điểm số giữa các "nhà leo núi" liên tục thay đổi và bám đuổi nhau. Khép lại cuộc thi, Minh Tiến là thí sinh giành chiến thắng chung cuộc với 280 điểm, Đức Minh đứng ở vị trí thứ hai với 215 điểm. Hai vị trí còn lại lần lượt thuộc về Bùi Hoàng Nhật với 80 điểm và Bùi Đức Dũng với 60 điểm.