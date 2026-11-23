Đêm Chung kết và Trao giải Sao Mai 2026 diễn ra tối 22/11 tại trường quay S1, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), truyền hình trực tiếp trên VTV3 và nền tảng VTVgo. Người bước lên bục cao nhất là Nguyễn Đỗ Khánh An (số báo danh 015), thí sinh nhỏ tuổi nhất Vòng Chung kết, với ca khúc “Đá trông chồng” của nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Tổng cộng 14 giải thưởng được trao cho 11 thí sinh, trong đó 3 gương mặt cùng ôm về 2 giải.

Ba gương mặt giành Giải Nhất và Giải Nhì Sao Mai 2026: Hoàng Thu Hà, Đỗ Hải Đăng và Nguyễn Đỗ Khánh An (từ phải qua). Ảnh: VTV

Ở đêm cuối, Top 6 hát trực tiếp cùng ban nhạc MUCA dưới sự chỉ đạo âm nhạc của nhạc sĩ Đỗ Bảo. Cả 6 đều có tên trong nhóm giải chính, 5 thí sinh đã dừng bước ở các liveshow trước nhận các giải còn lại.

Giải Nhất: Nguyễn Đỗ Khánh An

Giải Nhất do ông Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, trao cho Khánh An. “Đá trông chồng”, ca khúc Khánh An chọn cho đêm quyết định, được nhạc sĩ Lê Minh Sơn viết từ truyền thuyết hòn đá vọng phu.

Hành trình của cô gái trẻ nhất Chung kết đậm chất liệu dân gian và tín ngưỡng. Khánh An hát “Phật quang phổ chiếu” (Sỹ Thắng) ở Liveshow 1, “Đêm ả đào” (Phú Quang) ở Liveshow 2, “Cõng mẹ về trời” (nhạc Phạm Phương Thảo, thơ Khánh Dương) ở Liveshow 3. Liveshow 4 là “Hồng hồng tuyết tuyết” nối với “Chiều Phủ Tây Hồ”, Liveshow 5 là “Phong nữ” nối với làn Chầu văn “Cô Đôi Thượng Ngàn”, Liveshow 6 là “Nhớ quê” với lời Tứ hoa.

Tổng Giám đốc VTV Nguyễn Thanh Lâm trao Giải Nhất cho Nguyễn Đỗ Khánh An. Ảnh: VTV

Khánh An là thí sinh nhỏ tuổi nhất Vòng Chung kết Sao Mai 2026. Ảnh: VTV

Giải Nhì: Đỗ Hải Đăng và Hoàng Thu Hà

Hai Giải Nhì do Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, trao.

Đỗ Hải Đăng (số báo danh 020) hát “Con cò” của nhạc sĩ Lưu Hà An trong đêm Chung kết. Đây là thí sinh đi qua nhiều dòng nhạc nhất mùa giải, từ “Xin đừng lặng im” (nhạc Dương Khắc Linh, lời Shin Hồng Vịnh), “Ngẫu hứng sông Hồng” (Trần Tiến), “Mặt trời của em” (Kai Đinh) đến “Bài ca đất phương Nam” (Lư Nhất Vũ, lời Lê Giang), “Tháng tư là lời nói dối của em” (Phạm Toàn Thắng) và “Bóng mây qua thềm” (Võ Thiện Thanh).

Hoàng Thu Hà (số báo danh 001) khép lại phần thi Chung kết với “Chờ chàng” của nhạc sĩ Trần Khánh Ly. Dân ca Nghệ Tĩnh trở đi trở lại trong lựa chọn của Thu Hà, từ “Buông áo em ra” trên làn điệu Tứ hoa ở Liveshow 4 đến liên khúc “Giận mà thương” ở Liveshow 5. Các đêm khác, cô trình bày “Chàng vinh quy” (NSND Phạm Phương Thảo), “Cũng một con đò” (Phó Đức Phương), “Thương nhớ hậu phương” (Trần Khánh Ly) và “Tình làng quê” (An Thuyên).

Đỗ Hải Đăng và Hoàng Thu Hà nhận Giải Nhì. Ảnh: VTV

Giải Ba: 3 giọng hát, 3 hướng chọn bài

Ba Giải Ba do PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, và PGS.TS Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, trao.

Mai Thu Hương (số báo danh 002) chọn miền núi làm “đất diễn” riêng. Đêm Chung kết, cô hát “Hồ thiêng” (nhạc Hoàng Thành, lời Cao Trần Nguyên), trước đó là “Chiếc khăn piêu” nối với “Inh lả ơi”, “Cô gái vót chông” (Hoàng Hiệp), “Hồ trên núi” (Phó Đức Phương). Thu Hương mở hành trình bằng “Mời trầu” của nhạc sĩ Võ Thái Anh, phổ thơ Hồ Xuân Hương.

Nguyễn Xuân Dũng (số báo danh 018) thì gắn với Hà Nội từ đầu đến cuối: mở màn bằng “Áo mùa đông” nối với “Hướng về Hà Nội” ở Liveshow 1, qua “Hà Nội ngày trở về” (Phú Quang) ở Liveshow 4, và khép lại bằng “Người Hà Nội” của Nguyễn Đình Thi trong đêm Chung kết. Anh còn hát “Đàn chim Việt” (Văn Cao) và “Chào sông Mã anh hùng” (Xuân Giao).

Nguyễn Mộc An (số báo danh 008) mở màn đêm Chung kết với “Hà Tĩnh mình thương” của nhạc sĩ An Thuyên, tiếp nối mạch quê hương từ “Một khúc tâm tình người Hà Tĩnh” (Nguyễn Văn Tý) ở Liveshow 4. Các đêm khác, Mộc An trình bày “Lời ru” (Quang Vinh), “Mênh mang một khúc sông Hồng” (Phó Đức Phương), “Lời khèn trong sương núi” (Phan Bá Sang) và “Hồn sông” (nhạc Xuân Thủy, thơ Vân Trung).

Ba Giải Ba thuộc về Mai Thu Hương, Nguyễn Xuân Dũng và Nguyễn Mộc An. Ảnh: VTV

Sol Vàng về tay Đỗ Hải Đăng

Giải của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Giải Sol Vàng, thuộc về Đỗ Hải Đăng, do Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, trực tiếp trao. Cùng với Giải Nhì, Hải Đăng là một trong 3 thí sinh nhận 2 giải của mùa này.

Đoàn Linh thắng bình chọn khán giả, nhận thêm Giải Phong cách

Đoàn Linh (số báo danh 005) nhận Giải Khán giả bình chọn do ông Phạm Anh Chiến, Giám đốc Trung tâm Nền tảng và Dịch vụ số, VTV, trao. Cổng bình chọn trên VTVgo mở từ Liveshow 4 cho Top 10, mỗi tài khoản chọn tối đa 3 thí sinh.

Đoàn Linh ghi dấu với chất liệu tín ngưỡng thờ Mẫu trong “Sen hồng hư không” nối với “Tứ phủ” ở Liveshow 1, “Chiều Phủ Tây Hồ” (Phú Quang) ở Liveshow 2, “Có nợ không duyên” (Hồ Hoài Anh) ở Liveshow 3 và hai làn Quan họ “Còn duyên”, “Hoa thơm bướm lượn” ở Liveshow 4.

Hai Giải Phong cách do PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn và nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Nguyễn Hải Phong trao cho Đoàn Linh và Phạm Hải Anh (số báo danh 017). Hải Anh theo đuổi dòng nhạc nhẹ suốt mùa giải với “Yêu cho đáng” (Lương Ngọc Châu), “Cho em một ngày” nối với “Bên em là biển rộng” (Dương Thụ, Bảo Chấn), “Cánh cửa mùa xuân” (Đỗ Bảo) và “Ngôi sao cô đơn” (Thanh Tùng).

Giải Triển vọng, Ấn tượng và Tặng thưởng

Hai Giải Triển vọng do NSƯT Phạm Thế Vĩ và ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh trao cho Bùi Nguyễn Bảo Anh và Kim Jea Bin. Bảo Anh (số báo danh 016) đi qua “Cuốn mãi trôi xa tan đi” (Phạm Hải Âu), “Bài hát cho em” (Đỗ Bảo), “Nếu điều đó xảy ra” (Ngọc Châu) nối với “Và ngày nào đó” (JB Lê Phương), “Ngày em đến” (Từ Huy) và “Làng quan họ quê tôi” (nhạc Nguyễn Trọng Tạo, thơ Nguyễn Phan Hách). Kim Jea Bin (số báo danh 010) trình bày “Sẽ về với nhau” (Nguyễn Minh Thụy), “Chiếc lá vô tình” (Bảo Chấn) và “Sơn nữ ca” (Trần Hoàn).

H'Vi Ktla (số báo danh 003) là gương mặt thứ ba nhận 2 giải. Giải Ấn tượng do Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy và NSND Tấn Minh trao, còn Tặng thưởng của Trung tâm Truyền thông Dân tộc và Nông thôn (VTV) do Phó Giám đốc Trung tâm Lê Trường Thi trao. Hành trình của H'Vi Ktla gồm “Chốn sa mạc” (Minh Tốc), “Chuyện tình” (nhạc Anh Quân, lời Dương Thụ), “Ngại ngùng” (Lưu Thiên Hương), “Ly cà phê Ban Mê” (Nguyễn Cường) và “Ai cần ai” (Hứa Kim Tuyền).

Hội đồng giám khảo và 16 chứng nhận Chung kết

Bên cạnh Ban Giám khảo xuyên suốt mùa giải gồm NSND Tấn Minh (Trưởng ban), PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn và nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, đêm Chung kết có thêm 4 giám khảo khách mời: Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; NSƯT Phạm Thế Vĩ, Trưởng khoa Thanh nhạc, Nhạc viện TP.HCM; và ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh, Giải Nhì phong cách Nhạc nhẹ Sao Mai 2005.

16 thí sinh Vòng Chung kết cùng trở lại sân khấu. Ảnh: VTV

Trước lễ trao giải, 10 thí sinh đã dừng bước trở lại sân khấu với ca khúc “Khát khao âm nhạc” của nhạc sĩ Nguyễn Linh. Cả 16 thí sinh Vòng Chung kết nhận Chứng nhận tham dự Chung kết toàn quốc Giải Sao Mai 2026 do ông Nguyễn Vọng Ngàn, Trưởng Ban Văn nghệ, và nhạc sĩ Đỗ Bảo trao.

Toàn cảnh sân khấu đêm Chung kết và Trao giải Sao Mai 2026. Ảnh: VTV

Sao Mai 2026 lên sóng từ 4/10 với 6 liveshow. Ngày 15/11, đêm Gala được tổ chức tại Quảng trường biển Sầm Sơn, lần đầu Gala Sao Mai về Thanh Hóa. Các đêm thi có thể xem lại trên VTVgo.