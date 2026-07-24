Ngày 23/7, dàn thí sinh Miss Grand Vietnam bước vào phần thi áo tắm. Các thí sinh được diễn cá nhân, diện bikini thử thách catwalk bên cạnh hồ bơi. Đây là phần thi giúp các người đẹp phô diễn khả năng trình diễn, vóc dáng nóng bỏng để tạo ấn tượng trước đêm thi Bán kết, Chung kết sắp tới. Hội đồng giám khảo của phần thi gồm Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Hoa hậu Võ Lê Quế Anh và nhà thiết kế Ivan Trần.

Tuy nhiên, bên cạnh các màn thể hiện được đánh giá "slay" thì sự xuất hiện của thí sinh Emoura Phạm đến từ TP.HCM lại tạo nên cuộc tranh luận dữ dội, khiến nhiều người không thể chấp nhận. Theo đó, như những thí sinh khác, người đẹp này cũng thực hiện phần trình diễn solo. Thế nhưng, thay vì tạo dáng ngồi trên thành hồ bơi như những thí sinh đã làm trước đó thì Emoura Phạm lại nằm, tạo động tác chống người, kết hợp tư thế uốn éo cơ thể khó hiểu. Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ, màn trình diễn nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt bình luận với nhiều ý kiến trái chiều.

Một bộ phận cư dân mạng cho rằng những động tác của Emoura Phạm quá táo bại, chưa phù hợp với bối cảnh của một cuộc thi nhan sắc. Không ít ý kiến nhận xét Miss Grand vốn theo đuổi hình ảnh quyến rũ, năng lượng và cá tính, tuy nhiên màn thể hiện của thí sinh này được cho là đã vượt quá giới hạn, khiến tổng thể phần trình diễn trở nên khó hiểu, nhức mắt.

Phần trình diễn gây tranh cãi của thí sinh Miss Grand Vietnam

Tư thế của thí sinh Miss Grand Vietnam Emoura Phạm khiến netizen tranh cãi dữ dội vì phản cảm

Ban tổ chức Miss Grand Vietnam nói gì?

Trước những hình ảnh, thông tin gây xôn xao trên, chúng tôi đã liên hệ với đại diện ban tổ chức Miss Grand Vietnam để tìm hiểu thông tin. Đại diện ban tổ chức cho hay sự cố này xảy ra do thí sinh đã thay đổi phần trình diễn so với buổi tổng duyệt ban đầu. Sau sự việc, các thành viên ban giảm khảo, ban tổ chức sẽ tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, trao đổi và kiểm soát quá trình tập luyện, tổng duyệt và biểu diễn chính thức để đảm bảo không có bất kỳ phát sinh nào ngoài nội dung đã được tổng duyệt, thống nhất.

Nhiều thí sinh khác cũng tạo dáng ở khu vực này nhưng tiết chế hơn

Cụ thể, ban tổ chức Miss Grand Vietnam cho hay: "Trong phần thi Best in Swimsuit diễn ra chiều 23/7, Ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2026 ghi nhận một thí sinh có phần trình diễn và tạo dáng khác với nội dung thể hiện trong buổi tổng duyệt. Trong các buổi tập và tổng duyệt, Ban tổ chức và Ban chuyên môn luôn yêu cầu thí sinh trình diễn đầy đủ những kỹ năng, động tác và ý tưởng dự kiến thể hiện trên sân khấu.

Đây là quy trình để Ban tổ chức có cơ sở góp ý, tư vấn và điều chỉnh, đồng thời bảo đảm các phần trình diễn phù hợp tiêu chí cuộc thi, hình ảnh chung của chương trình. Tuy nhiên, trong buổi thi chính thức, một thí sinh đã bổ sung hoặc thay đổi một số động tác so với nội dung đã thể hiện tại buổi tổng duyệt. Sự thay đổi có thể xuất phát từ chiến lược trình diễn, tự sáng tạo và khiến phần trình diễn không đúng nội dung đã được thống nhất.

Ban tổ chức tôn trọng cá tính và tinh thần thể hiện của mỗi thí sinh. Tuy nhiên, để bảo đảm tính chuyên nghiệp, sự thống nhất và định hướng của cuộc thi, mọi phần trình diễn bắt buộc phải được BTC duyệt ở phần ý tưởng và tổng duyệt. Trong các vòng thi tiếp theo, Ban tổ chức tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, trao đổi và kiểm soát quá trình tập luyện, tổng duyệt và biểu diễn chính thức để đảm bảo không có bất kỳ phát sinh nào ngoài nội dung đã được tổng duyệt, thống nhất.

Ban tổ chức trân trọng ghi nhận những ý kiến đóng góp từ khán giả và các cơ quan truyền thông, đồng thời tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức để mang đến những phần thi chỉn chu, chuyên nghiệp và phù hợp với các giá trị mà cuộc thi hướng đến".

Ban tổ chức cho biết sẽ tăng cường kiểm soát để tránh những sự cố tương tự trong thời gian tới

Bán kết Miss Grand Vietnam 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 28/7, chung kết ngày 31/7 tại TP.HCM.

Ảnh: Miss Grand Vietnam