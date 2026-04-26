Thí sinh dự thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM đợt 2 tăng mạnh

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM đợt 1, tháng 4/2026. Ảnh: UTE.

Ngày 26/6, Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo (Đại học Quốc gia TPHCM) thông tin, tính đến thời hạn cuối đăng ký dự thi V-ACT đợt 2 năm 2026 (25/4), 172.622 thí sinh đăng ký, trong đó 169.935 thí sinh hoàn tất đóng lệ phí.

Trong số này, 109.957 thí sinh tham dự đợt 1 và 59.978 thí sinh chỉ đăng ký dự thi đợt 2.

So với cùng kỳ năm 2025 (97.387 thí sinh), số lượng đăng ký năm nay tăng 77,25%, cho thấy kỳ thi tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn từ thí sinh và các cơ sở giáo dục đại học.

Trước đó, V-ACT đợt 1 có hơn 135.000 thí sinh đăng ký dự thi, tăng gần 6% so với năm trước.

Kỳ thi đánh giá năng lực đã diễn ra tại Trường Đại học Thủ Dầu Một với sự tham gia của hơn 2.200 thí sinh. Ảnh: TDMU.

Năm 2026, Đại học Quốc gia TPHCM tiếp tục tổ chức V-ACT với hai đợt thi, đồng thời mở rộng phạm vi tại nhiều tỉnh, thành phố nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và đáp ứng nhu cầu xét tuyển của các cơ sở giáo dục đại học.

Đợt 2 của kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày 24/5 tại các điểm thi thuộc 9 tỉnh, thành phố gồm: Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TPHCM, Đồng Nai, Đồng Tháp và An Giang.

Trước nhu cầu dự thi tăng cao, Đại học Quốc gia TPHCM đã phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng bổ sung thêm điểm thi tại tất cả các địa phương từng tổ chức thi ở đợt 1, nâng tổng số địa phương tổ chức thi đợt 2 năm 2026 lên 15 tỉnh, thành phố (sau sáp nhập).

Việc mở rộng mạng lưới điểm thi không chỉ tạo thuận lợi cho thí sinh mà còn thể hiện sự chủ động, linh hoạt trong công tác tổ chức kỳ thi quy mô lớn, hướng đến phục vụ người học ngày càng tốt hơn.

Thí sinh được phép điều chỉnh địa điểm dự thi và hoàn tất thanh toán đến hết ngày 27/4/2026.

Đại học Quốc gia TPHCM sẽ gửi email thông báo đến các thí sinh thuộc khu vực được bổ sung điểm thi để chủ động lựa chọn hoặc thay đổi địa điểm phù hợp.

Đồng thời, thí sinh cần kiểm tra, cập nhật chính xác thông tin cá nhân nhằm tránh phát sinh vướng mắc trong quá trình dự thi.