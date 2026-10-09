Thí sinh đầu tiên chạm mốc 150 điểm phần Khởi động trong lịch sử Đường Lên Đỉnh Olympia

Trong lịch sử Đường Lên Đỉnh Olympia, phần Khởi động từng ghi nhận nhiều mức điểm ấn tượng. Tuy nhiên, phải đến Olympia năm thứ 21, một thí sinh mới chạm mốc 150 điểm - một số điểm nghe thôi đã choáng.

Người xác lập cột mốc này là Nguyễn Thiện Hải An, học sinh lớp 11A1 Hóa, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tại cuộc thi tuần 3 - tháng 3 - quý III của Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 21, phát sóng ngày 6/6/2021, Hải An đã giành trọn 150 điểm ở phần Khởi động.

Khi đó, mỗi thí sinh có một phút để trả lời không giới hạn số câu hỏi, mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm. Trong 60 giây, Hải An được đưa ra 17 câu hỏi và trả lời đúng 15 câu, qua đó giành 150 điểm. VTV khi đó gọi đây là kỷ lục “mọi thời đại” của Đường Lên Đỉnh Olympia sau 21 năm chương trình lên sóng.

Trong 60 giây, Hải An được đưa ra 17 câu hỏi và trả lời đúng 15 câu, qua đó giành 150 điểm (Ảnh: VTV)

Trước Hải An, kỷ lục điểm số ở phần Khởi động là 130 điểm. Vì vậy, thành tích 150 điểm của nam sinh đã thiết lập một cột mốc mới cho phần thi này. Màn thể hiện của Hải An cũng gây chú ý bởi tốc độ xử lý câu hỏi. Có những câu nam sinh đưa ra đáp án khi MC chưa đọc hết câu hỏi. Sau khi kết thúc phần thi, MC Diệp Chi phải thốt lên “Không thể tin được!”, còn Hải An cũng bất ngờ với kết quả mình đạt được.

Sau khi giành 150 điểm ở Khởi động, Hải An tiếp tục duy trì phong độ trong các phần thi còn lại và kết thúc cuộc thi tuần với 410 điểm, giành vòng nguyệt quế. Đây cũng là một trong những thành tích nổi bật của nam sinh tại Olympia năm thứ 21. Hải An sau đó tiếp tục vượt qua các vòng thi và giành quyền vào Chung kết Olympia năm thứ 21. Tại cuộc thi quý III, nam sinh đạt 325 điểm.

Hải An sau đó tiếp tục vượt qua các vòng thi và giành quyền vào Chung kết Olympia năm thứ 21 (Ảnh: VTV) Hải An sau đó tiếp tục vượt qua các vòng thi và giành quyền vào Chung kết Olympia năm thứ 21 (Ảnh: VTV)

Sau đó, kỷ lục 150 điểm của Hải An nhanh chóng có thêm một người sở hữu. Chỉ 21 ngày sau, trong cuộc thi tuần đầu tiên của quý IV Olympia năm thứ 21, Đỗ Hồng Liên, học sinh THPT Mê Linh, Hà Nội, cũng giành 150 điểm ở phần Khởi động. Như vậy, Hồng Liên đã san bằng kỷ lục mà Hải An vừa thiết lập.

Màn Khởi động của Hồng Liên cũng gây chú ý bởi tốc độ trả lời. Có những câu hỏi MC mới đọc đến những từ đầu tiên, nữ sinh đã đưa ra đáp án chính xác. Sau cuộc thi, Hồng Liên giành vòng nguyệt quế với 390 điểm. Như vậy, trong Olympia năm thứ 21, có hai thí sinh cùng chạm mốc 150 điểm ở Khởi động. Hải An là người đầu tiên xác lập kỷ lục, còn Hồng Liên là người đầu tiên san bằng cột mốc này chỉ sau 21 ngày.

Hồng Liên đã san bằng kỷ lục mà Hải An vừa thiết lập. trước đó (Ảnh: VTV) Hồng Liên đã san bằng kỷ lục mà Hải An vừa thiết lập. trước đó (Ảnh: VTV)

Những mùa Olympia sau đó đã thay đổi cách tổ chức phần thi Khởi động. Đến năm thứ 24, chương trình áp dụng luật chơi mới: mỗi thí sinh có một lượt riêng gồm 6 câu hỏi, sau đó cả 4 thí sinh cùng tham gia một lượt chung gồm 12 câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm. Ở lượt chung, thí sinh bấm chuông để giành quyền trả lời; nếu trả lời sai hoặc bấm chuông nhưng không đưa ra được đáp án trong thời gian quy định sẽ bị trừ 5 điểm.

Với cấu trúc này, điểm tối đa của phần Khởi động được nâng lên 180 điểm nếu một thí sinh trả lời đúng toàn bộ câu hỏi. Điều này khác với cơ chế của năm 21, khi thí sinh có một phút và không giới hạn số câu hỏi.

Cách tổ chức mới tiếp tục được sử dụng ở các mùa sau. Tại Olympia năm thứ 25, phần Khởi động vẫn gồm lượt riêng và lượt chung; đến các cuộc thi của năm thứ 26, chương trình tiếp tục sử dụng cơ chế này, với các thí sinh cạnh tranh quyền trả lời ở lượt chung bằng chuông.