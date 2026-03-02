Thì ra đây là cảm giác nhìn Park Bo Gum ngoài đời sao?

Park Bo Gum nổi tiếng có gương mặt đẹp trai hoàn hảo, khiến fangirl "đổ rạp". Không những vậy, gần đây nam thần này còn nổi tiếng với tài... thu phục trẻ em. Trên mạng xã hội X hiện đang lan truyền đoạn clip từ chương trình The Village Barber, ghi lại phản ứng không thể chân thực hơn của 1 em bé khi gặp Park Bo Gum.

Ban đầu, cậu bé này rất nhút nhát, quấn lấy mẹ, rưng rưng nước mắt và lo lắng về việc cắt tóc. Nhưng ngay khi Park Bo Gum tiến lại gần, biểu cảm của cậu bé chuyển sang sự ngưỡng mộ tột độ. Em bé nhanh chóng ngoan ngoãn theo nam diễn viên ngồi vào ghế cắt tóc, cười tươi rạng rỡ, không còn sợ hãi nữa. 2 chú cháu cũng có những tương tác cực kỳ đáng yêu và vui vẻ.

Ban đầu, em bé rất nhút nhát, rưng rưng nước mắt, không muốn xa rời vòng tay mẹ. Ảnh: X

Tuy nhiên tất cả đã thay đổi khi Park Bo Gum tiến đến. Ảnh: X

Em bé nhanh chóng theo anh...

... và tươi cười ngồi vào ghế cắt tóc. Ảnh: X

Em bé hào hứng thấy rõ sau khi theo Park Bo Gum. Ảnh: X

Phản ứng thay đổi 180 độ của em bé trong chương trình khiến khán giả hoàn toàn đồng cảm. Nếu thấy trai đẹp đỉnh cao như Park Bo Gum, hẳn ai cũng sẽ hào hứng y như em bé này. Khán giả gọi biểu cảm của em bé là "rất dễ hiểu" và "phản ứng chân thật nhất". Một số người thậm chí còn nói đùa rằng cậu bé trông như vừa nhận ra mình đang đối diện với một "hoàng tử ngoài đời thực".

"Không phải là trẻ con nhút nhát với người lạ đâu. Chúng kén chọn khuôn mặt lắm đấy", "Đẹp trai quả thật là tuyệt nhất", "Không, nhưng em bé cứ tiến lại gần như thể bị mê hoặc hoàn toàn vậy?", "Đúng như dự đoán, ngoại hình thực sự rất quan trọng", "Trước đây mình cũng cảm thấy vậy, nhưng Park Bo Gum thực sự rất giỏi chơi với trẻ con", "Chắc tôi cũng sẽ phản ứng như vậy thôi hahaha"... netizen xứ Hàn rôm rả bình luận.

Video này tiếp tục thu hút sự chú ý trên nhiều nền tảng mạng xã hội, một lần nữa chứng minh rằng sức hút của Park Bo Gum có thể chinh phục khán giả ở mọi lứa tuổi - kể cả những người hâm mộ nhỏ tuổi nhất!

2 chú cháu có những tương tác "ngọt lịm tim". Ảnh: X

Khán giả đồng cảm với phản ứng của em bé khi thấy Park Bo Gum. Ảnh: X

Park Bo Gum sinh năm 1993, có niềm đam mê lớn với âm nhạc từ nhỏ, anh biết chơi piano từ năm 5 tuổi và từng mơ ước trở thành ca sĩ - nhạc sĩ. Anh từng gửi các bản thu âm mình hát và chơi piano đến nhiều công ty giải trí lớn. Tuy nhiên, phần lớn các công ty lại nhận thấy tiềm năng diễn xuất ở anh. Cuối cùng, anh ký hợp đồng với SidusHQ – một công ty chủ yếu quản lý diễn viên, và sau đó được gợi ý chuyển hướng sang diễn xuất.

Anh ra mắt với vai trò diễn viên vào năm 2011 trong phim điện ảnh Blind . Những năm sau đó, Park Bo Gum đột phá tên tuổi với Reply 1988 và Mây Họa Ánh Trăng , giúp Park Bo Gum nhận được vô số giải thưởng và danh hiệu "Bạn trai quốc dân", "Hoàng tử cổ trang".

Park Bo Gum nổi tiếng với vẻ đẹp trai "chuẩn Hàn", nụ cười rạng rỡ, đôi mắt biết nói và phong thái thanh lịch. Anh luôn là gương mặt được săn đón của các tạp chí thời trang và thương hiệu lớ. Bên cạnh đó, Park Bo Gum được biết đến với tính cách khiêm tốn, lễ phép, tốt bụng và thân thiện. Anh thường được các đồng nghiệp và người hâm mộ khen ngợi về đạo đức nghề nghiệp và lối sống sạch. Anh cũng rất đa tài khi có thể chơi piano, guitar, và từng là thành viên đội bơi của trường.

Ảnh: Esquire

Park Bo Gum có sự nghiệp vững chắc cùng lượng người hâm mộ đông đảo. Ảnh: Esquire

