Năm 2016, Tiểu Phương, nữ sinh đến từ thành phố Thiết Lĩnh, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, vui mừng khi biết mình trúng tuyển vào một trường đại học y dược học cổ truyền có tiếng trong tỉnh. Cô đăng ký ngành Điều dưỡng và tin rằng tấm giấy báo nhập học được gửi đến tận nhà là thành quả xứng đáng cho 12 năm học tập miệt mài.

Theo gia đình Tiểu Phương, trước khi nhận giấy báo, họ đã được một giáo viên họ Dương, cán bộ tuyển sinh của nhà trường, thông báo qua tài khoản mạng xã hội chính thức rằng điểm số của cô đủ điều kiện nhập học. Thông báo còn hướng dẫn gia đình mang theo hộ khẩu và các giấy tờ liên quan đến trường vào ngày 18/8 để làm thủ tục.

Đến ngày 11/8, giấy báo trúng tuyển đại học được chuyển phát nhanh tới nhà Tiểu Phương. Văn bản ghi đầy đủ thông tin cá nhân của nữ sinh, ngành học trúng tuyển và yêu cầu hoàn tất thủ tục nhập học theo thời gian quy định. Tin vui khiến cả gia đình vô cùng xúc động. Họ bắt đầu chuẩn bị hành lý, hồ sơ và học phí để cô lên đường đến Thẩm Dương, thủ phủ của tỉnh Liêu Ninh.

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, khi mọi việc chuẩn bị gần hoàn tất, một cuộc gọi từ giáo viên Dương vào sát ngày nhập học đã khiến gia đình choáng váng. Trong cuộc trao đổi, giáo viên này thông báo rằng Tiểu Phương thực tế không trúng tuyển, do sau khi rà soát lại danh sách chính thức, cô không còn đủ điều kiện theo quy định mới của trường.

Không thể chấp nhận thông tin này, gia đình Tiểu Phương lập tức liên hệ với nhà trường để yêu cầu làm rõ. Họ khẳng định giấy báo nhập học là văn bản chính thức, có dấu xác nhận của trường, nên không thể coi là giả mạo hay không có giá trị pháp lý.

Ngày 15/8, phóng viên của Shenyang Evening News và Shenyang News đã đến làm việc với ông Vương, Chủ nhiệm văn phòng tuyển sinh của trường đại học liên quan, để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

Theo ông Vương, sự cố xảy ra do sai sót từ phía giáo viên Dương, người đã gửi giấy báo nhập học khi chưa có sự phê duyệt chính thức từ cấp quản lý. Trong thời điểm đó, nhà trường đang điều chỉnh lại phương án tuyển sinh, nhưng giáo viên này vẫn chủ động chuyển phát giấy báo cho thí sinh theo kế hoạch cũ.

Ông Vương giải thích thêm rằng ban đầu, nhà trường dự kiến áp dụng phương án xét tuyển theo nguyên tắc “tự nguyện”. Theo cách thức này, tại một số khu vực, những thí sinh có hồ sơ phù hợp và nộp sớm sẽ được ưu tiên xem xét trước. Sau khi thí sinh xác nhận nguyện vọng nhập học, trường mới hoàn tất thủ tục tuyển sinh.

Tuy nhiên, phương án xét tuyển nói trên sau đó không được cơ quan cấp trên phê duyệt. Nhà trường buộc phải chuyển sang hình thức xét tuyển từ cao xuống thấp trên phạm vi toàn diện, không còn áp dụng tiêu chí “đăng ký sớm”. Việc thay đổi phương án khiến danh sách trúng tuyển chính thức bị điều chỉnh, và Tiểu Phương không còn nằm trong danh sách được nhận vào trường.

(Ảnh minh họa)

Do giáo viên Dương thực hiện công việc dựa trên kế hoạch tuyển sinh cũ, giấy báo nhập học đã được gửi đến Tiểu Phương trước khi danh sách cuối cùng được phê duyệt. Khi nhà trường phát hiện sai sót, giấy báo đã được chuyển phát nhanh đến gia đình nên không thể thu hồi kịp thời.

Khi được hỏi về hướng giải quyết, ông Vương cho biết nhà trường sẵn sàng tiếp nhận Tiểu Phương theo học hệ cao đẳng. Tuy nhiên, gia đình nữ sinh cho rằng phương án này không công bằng, bởi cô đã nhận được giấy báo trúng tuyển đại học chính thức và đã từ bỏ cơ hội nộp hồ sơ vào các trường khác.

Theo gia đình, nếu không nhận được giấy báo nhập học sai này, Tiểu Phương hoàn toàn có thể đăng ký vào một trường đại học khác trong thời gian tuyển sinh. Tuy nhiên, đến thời điểm nhận được thông báo không đủ điều kiện nhập học, nhiều đợt tuyển sinh đã kết thúc, khiến cô không còn cơ hội lựa chọn lại.

(Theo Baijiahao)