Theo dõi 1200 trẻ em, ĐH Harvard phát hiện: 2 dạng bài tập vận động có thể giúp con bạn cải thiện trí thông minh rõ rệt!

Thấy con mất tập trung, lề mề, ngồi không yên, phản xạ đầu tiên của nhiều phụ huynh là đăng ký học thêm, luyện đề hoặc tìm lớp rèn luyện khả năng tập trung. Kết quả là tiền mất tật mang, con lại càng thêm áp lực, cáu kỉnh.

Nhóm nghiên cứu của Giáo sư John Ratey thuộc Trường Y Harvard đã dành 10 năm theo dõi 1.200 trẻ em trong độ tuổi từ 4 đến 12. Họ liên tục ghi nhận dữ liệu dựa trên 4 tiêu chí: chụp cộng hưởng từ (MRI) não bộ, quan sát trên lớp học, đánh giá khả năng tập trung và kết quả học tập.

Các bạn nhỏ được chia thành ba nhóm:

Nhóm 1: Mỗi ngày chỉ làm bài tập, tham gia các hoạt động tĩnh và rất ít vận động ngoài trời. Sau ba tháng, thời gian tập trung hiệu quả mỗi lần chỉ đạt 10 phút, tỉ lệ đọc sai và sót đề bài tăng 22%.

Nhóm 2: Đi bộ và giãn cơ nhẹ nhàng mỗi ngày. Khả năng tập trung chỉ cải thiện chưa tới 8%.

Nhóm 3: Duy trì đều đặn 2 dạng vận động cố định mỗi ngày. Thời gian tập trung hiệu quả trung bình tăng vọt tới 40%.

Kết quả quét não bộ cho thấy sự khác biệt rõ rệt hơn: Nhóm 3 có mức độ hoạt động của vỏ não trước trán tăng gần 40%, thể tích hồi hải mã tăng 12%. Trong đó, vỏ não trước trán chịu trách nhiệm cho sự tập trung và khả năng tự chủ, còn hồi hải mã quản lý trí nhớ.

Nhóm nghiên cứu đã phát hiện một điểm mấu chốt: Không phải môn thể thao nào cũng giúp phát triển trí não. Chỉ khi kết hợp đúng 2 dạng vận động này và duy trì đều đặn thì mới có thể thay đổi trạng thái não bộ của trẻ từ góc độ sinh lý.

Ảnh minh họa

Dạng 1: Vận động aerobic có nhịp điệu

Bao gồm nhảy dây, chạy bộ chậm, nhảy bật tách chân (jumping jacks), đạp xe hoặc bơi lội. Điểm cốt lõi của dạng này là duy trì nhịp độ ổn định, nhịp tim tăng vừa phải và cơ thể chỉ cần hơi rịn mồ hôi.

Bài tập này giúp đẩy nhanh quá trình lưu thông máu lên não, cung cấp đầy đủ oxy và dưỡng chất, đào thải chất cặn bã sinh học. Đồng thời, nó kích thích não tiết dopamine đều đặn, giúp trẻ tỉnh táo, giữ trạng thái bình tĩnh mà không bị hưng phấn quá mức.

Nhảy dây là lựa chọn tối ưu và tiết kiệm nhất: chỉ cần một sợi dây và một khoảng đất trống. Số liệu từ nghiên cứu của Harvard chỉ ra rằng, duy trì nhảy dây 3 lần/tuần, mỗi lần 15 phút, khả năng tập trung của trẻ sẽ tăng 40% chỉ sau hai tháng, số lần phân tâm giảm đi một nửa.

Phương pháp tập theo độ tuổi:

- Trẻ từ 4 - 6 tuổi: Không cần chạy theo tốc độ. Nhảy chụm hai chân tại chỗ từ 8 - 10 phút mỗi lần, tập trung rèn cảm nhận nhịp điệu.

- Trẻ từ 7 - 12 tuổi: Nhảy đều tay với nhịp độ ổn định, không gấp gáp; mỗi hiệp 100 cái, nghỉ 1 phút giữa các hiệp, lặp lại từ 3 - 4 hiệp (tổng thời gian khoảng 15 phút).

Bí quyết ở đây là: đều nhịp, chia hiệp, tốc độ vừa phải, không phải để thi xem ai nhảy nhanh hơn. Nhảy quá nhanh khiến nhịp tim tăng vọt, trẻ dễ bị kích động quá mức và không thể tĩnh tâm lại.

Dạng 2: Vận động kết hợp phối hợp tay - mắt

Bao gồm bóng bàn, cầu lông, đập bóng rổ/bóng cao su hoặc các trò tung - bắt bóng. Dạng vận động này yêu cầu mắt trẻ phải dõi theo mục tiêu nhanh chóng, não bộ lập tức phán đoán quỹ đạo, tay chân phối hợp chuẩn xác để thực hiện động tác.

Quá trình này kích hoạt liên tục thể chai (corpus callosum) - cây cầu thần kinh kết nối bán cầu não trái và não phải. Khi hai bán cầu não hoạt động đồng bộ, tốc độ xử lý thông tin của não bộ có thể tăng lên tới 30%.

Bóng bàn được xem là đỉnh cao của dạng vận động này. Bóng bay nhanh, điểm rơi biến hóa liên tục buộc trẻ phải quan sát, phán đoán và phản xạ trong từng giây. Không cần tập luyện chuyên nghiệp, chỉ cần chơi đối kháng đơn giản 10 phút mỗi ngày là đủ.

- Trẻ nhỏ tuổi: Bắt đầu bằng việc đập bóng luân phiên bằng hai tay: tay trái đập 30 lần, tay phải đập 30 lần, đổi tay liên tục 50 lần, duy trì 5 phút mỗi ngày.

- Trẻ từ 3 tuổi trở lên: Chơi trò tung hứng, bắt bóng. Bố mẹ đứng đối diện tung bóng cho con bắt, mỗi ngày từ 5 - 8 phút; bài tập này cải thiện rất tốt tật đọc nhảy dòng, sót chữ hoặc đọc đề ẩu.

Cách phối hợp để đạt hiệu quả tối đa

Hai dạng vận động này cần được kết hợp song song. Nếu chỉ tập aerobic, tâm lý trẻ sẽ vững vàng nhưng tư duy lại thiếu độ linh hoạt; ngược lại, nếu chỉ tập phối hợp tay mắt thì độ bền của sự tập trung lại không đủ sâu. Một bên làm vững nền tảng, một bên nâng cao năng lực não bộ.

Công thức cụ thể do nghiên cứu đề xuất: 15 phút vận động nhịp điệu + 15 phút vận động phối hợp tay - mắt mỗi ngày.

Nhiều phụ huynh chia sẻ rằng sắp xếp khung giờ vận động ngay trước khi ngồi vào bàn học mang lại kết quả tốt nhất. Sau khi đi học về, hãy cho con vận động khoảng 20 phút, nghỉ ngơi cho nhịp thở đều lại rồi mới bắt đầu làm bài. Trạng thái hoạt động hiệu quả cao của não bộ sau vận động có thể duy trì trong khoảng 2 tiếng, vừa vặn bao quát toàn bộ khung giờ làm bài tập và học thuộc lòng.

Sau 3 tháng, sự thay đổi sẽ thấy rõ: Trẻ ít lơ đễnh trong giờ học hơn, không cần bố mẹ phải giục giã liên tục khi làm bài, tình trạng đọc sót dữ kiện đề bài cũng giảm hẳn. Đó không phải vì đứa trẻ bỗng nhiên thông minh đột xuất, mà là do hiệu suất vận hành của não bộ đã được nâng cấp.

Lưu ý quan trọng: Thấy vận động có lợi, nhiều cha mẹ vội vàng xếp kín lịch cho con: hôm nay cầu lông, mai trượt patin, ngày kia nhảy hiện đại. Sai lầm lớn nhất không phải là vận động ít, mà là biến vận động thành một gánh nặng mới. Chỉ cần chọn từ 1 đến 2 môn con thấy thoải mái và có thể duy trì lâu dài là đủ.

Bé nhà bạn thường tham gia môn thể thao nào? Bạn đã thử cho con vận động trước giờ làm bài tập chưa? Hiệu quả ra sao? Hãy cùng chia sẻ với mọi người nhé!