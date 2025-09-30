Tối 29/9, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, ngoài hai camera AI đang hoạt động trên phố Phạm Văn Bạch (phường Cầu Giấy), tại Hà Nội có thêm tuyến đường khác vừa được thí điểm lắp đặt là Lê Văn Lương.

Cụ thể, một camera AI vừa được lắp đặt trước số nhà 35 đường Lê Văn Lương (phường Thanh Xuân).

Hình ảnh ô tô đi vào làn BRT được camera AI ghi nhận. Ảnh: C08

Sau một ngày lắp đặt (từ 12h ngày 28/9 đến 12h ngày 29/9), camera này đã phát hiện 29 phương tiện đi vào làn đường của xe buýt nhanh (BRT).

Cũng trong khoảng thời gian này, hai camera AI tại phố Phạm Văn Bạch (phường Cầu Giấy) đã phát hiện 239 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm; 169 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ) và 2 trường hợp điều khiển xe đi ngược chiều.

Theo Cục CSGT, những trường hợp vi phạm đã được đối chiếu với hệ thống cơ sở dữ liệu về đăng ký xe để xác định chủ phương tiện, đồng thời cũng được chuyển cho Công an Tp. Hà Nội để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.

Còn tại tại km20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, camera ghi nhận có 2.299 phương tiện đi qua với tốc độ trung bình là 76km/h. Đồng thời phát hiện 05 trường hợp không thắt dây đai an toàn. Số lượng vi phạm tại vị trí này giảm rất nhiều so với trước, thậm chí, từ 12h00 ngày 27/9 đến 12h00 ngày 28/9 không phát hiện vi phạm nào.

Cục CSGT đề nghị mỗi người dân chấp hành nghiêm pháp luật khi tham gia giao thông.

(T/h theo VietNamNet, Lao Động)