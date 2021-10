Thêm thứ này vào món khoai lang chiên, đảm bảo thơm nức cực ngon ăn mãi không muốn dừng!

Khoai lang cung cấp nguồn dinh dưỡng vô cùng đa dạng. Đây cũng là loại thực phẩm rất được ưa chuộng trong đời sống hàng ngày. Khoai lang tím chứa các loại đường như glucose, sucrose, fructoze nhưng lại chứa lượng calo tương đối thấp. Bù lại, lượng chất xơ, vitamin A cùng các vitamin nhóm B, C lại rất dồi dào… nên đây là lựa chọn rất tốt để giảm cân. Ăn khoai lang tím sẽ giúp tạo cảm giác no lâu, làm giảm cảm giác thèm ăn, do đó tốt cho việc giảm cân. Thời điểm ăn khoai lang tốt nhất để giảm cân là vào bữa sáng và bữa trưa.

Cách làm khoai lang chiên bơ giòn thơm

1 Sơ chế khoai Khoai lang gọt vỏ, rửa sạch khoai sau đó thái thành dạng con chì. Làm nóng nồi chiên không dầu đến 180 độ C trong 5 phút.

2 Trộn bơ Làm tan chảy bơ trong lò vi sóng hoặc hấp cách thủy. Đổ bơ đã làm tan chảy vào thố khoai lang rồi trộn đều.

3 Nướng khoai Cho khoai lang đã trộn bơ vào rổ chiên của nồi chiên không dầu. Chiên khoai ở 180 độ C trong 20 phút là được.

Thành phẩm:

Món khoai lang chiên bằng nồi chiên không dầu có vị bùi của khoai lại thơm mùi bơ rất hấp dẫn. Đây là một món ăn nhẹ hoàn hảo tốt sức khỏe. Nếu bạn đang thực hiện chế độ giảm cân, không muốn tiêu thụ quá nhiều lượng bơ dầu? Vậy thì khi chiên, bạn làm tan chảy bơ sau đó cho vào bình xịt phun sương, chỉ xịt một ít bơ lên khoai. Khoai sẽ vẫn rất ngon. Và bạn có thể sử dụng món này như là một món ăn giảm cân lý tưởng.

Lưu ý: Nếu không có nồi chiên không dầu, sau khi thái khoai thành dạng con chì thì bạn hãy chần khoai trong nước sôi khoảng 1 phút rồi vớt khoai ra để ráo nước. Trộn khoai với bơ sau đó cho vào lò nướng đã được làm nóng trước đến 220 độ C. Nướng khoai trong 15 phút là được. Nếu nhà bạn không có sẵn bơ, thì có thể thay bằng dầu ăn với lượng tương đương. Nhưng dầu ăn sẽ không làm cho khoai chiên có mùi thơm như dùng bơ.

Món khoai lang chiên này bạn sẽ mất khoảng 10 phút để thực hiện các thao tác và 15 phút để đợi khoai chín. Chi phí cho món ăn này thì siêu rẻ. Chỉ khoảng 10.000 đồng là bạn đã có một đĩa khoai lang chiên nóng hổi ngon miệng.

Chúc bạn thành công với cách làm khoai lang chiên bơ này nhé!