Thêm nghi vấn bất thường điểm thi tiếng Anh ở Tuyên Quang

56,06% đạt điểm 8 trở lên môn tiếng Anh

Theo khảo sát của báo Thanh Niên, kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026 tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang có nhiều dãy điểm "kỳ lạ" không chỉ có ở môn toán.

Tệp dữ liệu từ số báo danh 080163xx đến 080166xx (sau đây gọi là tệp CTQ) có 198/328 thí sinh (TS) chọn tiếng Anh là môn tự chọn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, chiếm 60% số TS của tệp, và chiếm 9,88% tổng số TS dự thi môn này (2.005) của tỉnh Tuyên Quang. Đây là tệp dữ liệu chứa hầu hết kết quả thi của TS Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Thoạt nhìn, điểm tiếng Anh của TS tại tệp CTQ không có hiện tượng hàng loạt 9 - 10 như điểm toán (thậm chí, chỉ 1 TS được 10). Vẫn có những TS điểm dưới trung bình (dẫu chỉ 3 em), và 16 em chỉ đạt từ 6 trở xuống.

Tuy nhiên, 111 TS (56,06%) đạt từ 8 điểm trở lên trong bối cảnh trung bình môn tiếng Anh của cả nước chỉ đạt 5,07 điểm cũng khiến dư luận có cơ sở để nghi ngờ năng lực làm bài thi thực chất của TS ở tệp dữ liệu này.

Xét trên bình diện tỉnh/thành thì Tuyên Quang là nơi có trung bình điểm thi tiếng Anh cao thứ nhì cả nước (5,397), chỉ sau Hà Nội (5,549), hơn cả TP.HCM (5,369). Xét về tỷ lệ TS đạt điểm cao, vị thế nhất Hà Nội - nhì Tuyên Quang duy trì suốt các mốc điểm từ 8 - 9,75.

Cụ thể, Tuyên Quang có 215 em từ 8 điểm trở lên, đạt tỷ lệ 10,72% (Hà Nội là 12,37%), chủ yếu nhờ lực lượng TS trong tệp CTQ. Ví dụ, mốc 9 điểm, cả tỉnh Tuyên Quang có 60 em thì tệp CTQ có 38 em; mốc 9,5 điểm, toàn tỉnh có 26 em, riêng tệp CTQ là 20 em; mốc 9,75 cả tỉnh là 12 em, CTQ 9 em.

Đáng chú ý, năm 2025, điểm thi tiếng Anh của TS Tuyên Quang nằm dưới mặt bằng chung của cả nước (5,17 so với 5,38), xếp thứ 19/34 cả nước. Nhưng năm nay điểm trung bình tiếng Anh cao vượt lên chỉ sau Hà Nội, như trên đã nói.

Đặc biệt, sự bất thường thể hiện rõ ở phân khúc điểm giỏi (từ 8 trở lên). Dù tổng số TS dự thi môn tiếng Anh toàn tỉnh năm 2026 ít hơn năm 2025 hơn 400 em, nhưng số lượng điểm giỏi lại tăng hơn gấp đôi (từ 105 vọt lên 215 em). Tỷ lệ điểm giỏi bị đẩy mạnh từ 4,34% lên tới 10,72%.

Trong khi đó, nhóm điểm dưới 4 vẫn xoay quanh mức 20 - 22% (thậm chí tỷ lệ yếu kém năm nay còn nhỉnh hơn năm ngoái); nhóm điểm khá cũng chốt lại ở mức trên 26% đến dưới 27%. Phản ánh một mặt bằng chất lượng dạy học không có sự đột biến nào về chất lượng đại trà so với năm ngoái.

Đây chính là chìa khóa mở cánh cửa nghi ngờ về tính thực chất của điểm số môn tiếng Anh mà TS ở tệp CTQ đã có. Dù nền tảng học sinh yếu và khá không thay đổi, nhưng số lượng học sinh giỏi lại vọt lên 10,72% (cao gấp 2,5 lần so với mức 4,34% của năm 2025).

Sở GD-ĐT Tuyên Quang nói gì?

Hồi đầu tháng 7, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang, ông Hoàng Minh Cảnh, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Tuyên Quang, cho biết ngay sau khi xảy ra sự việc liên quan đến bất thường môn Toán tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Sở GD-ĐT đã khẩn trương tham mưu, chỉ đạo hội đồng thi tổ chức rà soát, đặc biệt các khâu quy trình và kết quả thi.

Ông Cảnh cho hay, Sở GD-ĐT rà soát, phân tích kết quả thi với tất cả các môn tại tất cả các điểm thi trên địa bàn tỉnh.

Tổng số lượng bài thi/môn thi được phân tích là 71.416. Qua đối chiếu điểm thi với điểm học bạ lớp 12 cho thấy điểm thi trung bình của toàn hội đồng thi ở các môn đều thấp hơn điểm học bạ trung bình.

Kết quả rà soát không phát hiện bất thường về điểm thi đối với các môn thi điểm thi khác, kết quả cơ bản phản ánh đúng năng lực học tập của học sinh, trừ trường hợp môn Toán tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, theo VietNamnet.

Theo ông Cảnh, đối với điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Sở GD-ĐT đã cho rà soát riêng kết quả môn Ngữ văn và Ngoại ngữ. Kết quả cho thấy, môn Ngữ văn có 11/326 thí sinh đạt điểm từ 9 trở lên, không có điểm 10. Mức chênh lệch trung bình của nhóm thí sinh này so với điểm học bạ là 0,1 điểm.

Ở môn Ngoại ngữ, có 40/207 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên, có 1 điểm 10, không phát hiện dấu hiệu bất thường. Mức chênh lệch trung bình của nhóm thí sinh này so với điểm học bạ là 0,31 điểm. Kết quả này phù hợp với kết quả học tập của thí sinh, không phát hiện dấu hiệu bất thường.