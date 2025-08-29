Thêm một văn phòng Infinity tại Nam Bộ, mở ra cơ hội sự nghiệp bền vững cho đội ngũ tư vấn viên

Sự kiện không chỉ mở rộng dấu ấn của Chubb Life tại khu vực Tây Nam Bộ, mà còn đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình 20 năm đồng hành cùng khách hàng và đội ngũ tư vấn viên – những "người tư vấn tin cậy" đã lan tỏa giá trị bảo hiểm đến hàng triệu gia đình Việt Nam.

Văn phòng Infinity Long An 1 chính thức đi vào hoạt động

Mô hình đối tác kinh doanh Infinity là một trong những chiến lược trọng điểm của Chubb Life Việt Nam trong việc đa dạng hóa kênh phân phối, mang đến cho khách hàng trải nghiệm dịch vụ bảo hiểm liền mạch, chuyên nghiệp và cá nhân hóa hơn. Đồng thời, Infinity mở ra cơ hội sự nghiệp bền vững, môi trường làm việc chuyên nghiệp cho đội ngũ tư vấn viên tại địa phương.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Tổng Giám đốc Chubb Life Việt Nam, cho biết: "Văn phòng Infinity được thiết kế để trở thành điểm đến tin cậy – nơi khách hàng có thể tiếp cận các giải pháp tài chính minh bạch và tư vấn viên có thể phát triển sự nghiệp một cách chủ động, bền vững. Việc liên tục mở rộng mô hình này thể hiện cam kết lâu dài của Chubb Life Việt Nam trong việc đồng hành cùng cộng đồng và xây dựng thế hệ tư vấn viên ngày càng chuyên nghiệp, tận tâm".

Hiện nay, hệ thống Infinity đã có hơn 60 văn phòng trên toàn quốc, phủ khắp các địa phương trọng điểm từ đô thị lớn đến tỉnh thành tiềm năng. Việc Tây Ninh trở thành điểm đến tiếp theo một lần nữa khẳng định mạnh mẽ chiến lược của Chubb Life Việt Nam: lan tỏa dịch vụ bảo hiểm cá nhân hóa đến nhiều nhóm khách hàng và các địa phương khác nhau.

Mô hình Infinity mang đến cho khách hàng trải nghiệm dịch vụ bảo hiểm liền mạch, chuyên nghiệp và cá nhân hóa

Không chỉ chú trọng phát triển kinh doanh, Chubb Life Việt Nam còn kiên định với cam kết trách nhiệm xã hội. Nhân dịp khai trương văn phòng đối tác kinh doanh Infinity Long An 1 và động viên các em học sinh trong mùa tựu trường năm học 2025-2026, công ty đã trao 30 suất học bổng "Chubb Life - Vì Tương Lai Em" (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Những nỗ lực đổi mới của Chubb Life Việt Nam với mô hình Infinity đã được vinh danh tại Giải thưởng Bảo hiểm Châu Á (Insurance Asia Awards) 2025, với danh hiệu "Sáng kiến Kênh phân phối Đại lý của Năm". Đây là minh chứng rõ ràng cho định hướng phát triển bền vững và cam kết không ngừng nâng cao vị thế của đội ngũ tư vấn viên tại Việt Nam.