Thêm một nơi hay ho để đi cuối tuần ở Hà Nội cho hội chị em: Vừa xem tranh, vừa chill giữa không gian nghệ thuật mới

Không gian Văn hóa Đông Dương - Thăng Long vừa chính thức ra mắt tại Hà Nội, mở ra một điểm đến mới cho những ai muốn dành cuối tuần để thưởng lãm nghệ thuật. Ngay trong ngày ra mắt là triển lãm "Thông Ngỏ", trưng bày gần 300 tác phẩm hội họa và điêu khắc tiêu biểu của GS.VS, họa sĩ Ngô Xuân Bính, kéo dài từ ngày 19/9 đến hết năm 2026. Đây cũng là dịp để công chúng Thủ đô có thêm một không gian văn hóa để ghé thăm thường xuyên, thay vì chỉ dừng lại ở một sự kiện đơn lẻ.

Không gian Văn hóa Đông Dương - Thăng Long ra đời từ đâu?

Với mục tiêu hình thành một không gian văn hóa, một trung tâm giao lưu, bảo tồn và quảng bá các giá trị mỹ thuật Việt Nam theo chuẩn quốc tế, Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Đông Dương và Công ty TNHH Di sản Thăng Long đã cùng nhau xây dựng nên Không gian Văn hóa Đông Dương - Thăng Long. Nơi đây được kỳ vọng trở thành điểm đến văn hóa tiêu biểu của Thủ đô, dành cho công chúng, các nhà nghiên cứu, giới văn nghệ sĩ, nhà sưu tập, doanh nhân, học sinh, sinh viên và bạn bè quốc tế.

Theo đại diện của Không gian Văn hóa Đông Dương - Thăng Long, ý tưởng hình thành nơi này bắt đầu từ lần đầu tiên được tiếp cận và chứng kiến quá trình lao động sáng tạo của GS.VS, họa sĩ Ngô Xuân Bính. Đứng trước bộ sưu tập hàng nghìn tác phẩm nghệ thuật đồ sộ và ấn tượng của ông, cùng ý tưởng về công nghiệp văn hóa và việc vận dụng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong phát triển văn hóa, đặc biệt là Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, câu hỏi được đặt ra là tại sao không xây dựng một không gian để giới thiệu, quảng bá các tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu của các nghệ sĩ Việt Nam.

Hai đơn vị sáng lập cam kết sẽ nỗ lực hết sức để kết nối nghệ sĩ, với mục tiêu không dừng lại ở việc tổ chức các sự kiện đơn lẻ mà hình thành một trung tâm văn hóa hoạt động thường xuyên, liên tục, có sức lan tỏa trong nước và quốc tế, thông qua các chương trình triển lãm, giáo dục, đối thoại học thuật, hợp tác quốc tế và truyền thông đa nền tảng.

Triển lãm "Thông Ngỏ": Gần 300 tác phẩm, mở cửa đến hết năm 2026

Điểm nhấn của chương trình ra mắt là triển lãm "Thông Ngỏ", trưng bày gần 300 tác phẩm hội họa và điêu khắc tiêu biểu của GS.VS, họa sĩ Ngô Xuân Bính, nghệ sĩ có nhiều đóng góp cho mỹ thuật đương đại Việt Nam trong suốt thời gian qua. Triển lãm chính thức mở cửa từ ngày 19/9/2026 và kéo dài đến hết năm 2026, mang đến một góc nhìn cởi mở, giàu tính biểu cảm về văn hóa và con người Việt Nam, góp phần khẳng định vị thế của mỹ thuật dân tộc trên hành trình hội nhập quốc tế.

Trong phần tự sự về "Thông Ngỏ", họa sĩ Ngô Xuân Bính viết: "Càng vẽ, càng nặn, càng đục, tôi như được tự đối thoại với chính mình: nhận thêm, hiểu mình, trăn trở, khó tính, thương mình đủ đầy, hiền khô, hùng vĩ, khí lực, góc tối, góc sáng, góc chìm, góc nổi, ký ức, nỗi niềm, thương yêu, bi thương, cuồng quay, ứng trào (hoặc dâng trào), xuôi ngược, sinh sôi, bình đồ, ôm nhau, giận nhau, bức xúc, bỏ qua, minh minh, bạch bạch... Hồn hiện đẻ nước, đẻ cái, hôm qua chưa thấy, hôm nay lại thấy; hôm qua còn giấu, hôm nay phơi bày".

Đứng trước những tác phẩm ấy, Thạc sĩ Bùi Phương Lan, Thạc sĩ Thực hành Phát triển tại Đại học Tổng hợp Queensland, Australia, chia sẻ cảm nghĩ: "Tôi thực không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Đứng trước thế giới tranh của Ngô Xuân Bính, lần đầu tiên trong rất lâu tôi có cảm giác ngôn ngữ của mình trở nên hữu hạn và vụng về một cách đơn sơ, như một chiếc cốc đứng trước một mạch nước ngầm vừa tìm được miệng để trào lên. Ta không đo mạch nước ngầm bằng thể tích chiếc cốc. Ta chỉ có thể đứng đó, đón nhận và biết ơn vì mình còn đủ rỗng rang để nhận được".

Ngay cả cái tên "Thông Ngỏ" cũng được lý giải riêng: Thông là thông mạch, thông khí, thông linh, thông tuệ, uyển chuyển và uyên nguyên trong tự vấn và thấu suốt. Còn Ngỏ là hé mở, chưa khép lại, không chiếm hữu trọn vẹn ý nghĩa, không đóng dấu "một lần và mãi mãi", hãy còn nguyên mênh mang hư huyễn không cùng.

Hồn Việt "đang thở, đang đau, đang yêu" trong từng tác phẩm

Theo mô tả từ ban tổ chức, hồn Việt trong tranh họa sĩ Ngô Xuân Bính không đóng khung trong bảo tàng bằng những biểu tượng ước lệ dễ nhận diện, mà trải ra như một cơ thể còn đang thở, đang đau, đang yêu, bừng lên sức nóng của đất sau cơn mưa, của ký ức chưa nguội, của khát vọng tái sinh không chịu bị lịch sử chôn vùi. Đó được ví như một mạch ngầm, một trường năng lượng nguyên sinh bền bỉ cháy từ trong lòng bóng tối dày nhất, không phải sau bóng tối, mà từ chính bóng tối.

Ban tổ chức cho biết công chúng có thể bước vào "Thông Ngỏ" với nhiều tư cách khác nhau: người tìm kiếm điểm giao thoa của dòng chảy truyền thống và hiện đại, người chân thành học hỏi từ một trường năng lượng sáng tạo thuần khiết, hay người hiếu kỳ muốn chạm vào miền di sản độc bản tiếp theo của Ngô Xuân Bính. Với thời gian mở cửa kéo dài đến hết năm 2026, đây hứa hẹn sẽ là một điểm dừng chân quen thuộc cho bất kỳ ai muốn dành một buổi cuối tuần để ghé thăm Không gian Văn hóa Đông Dương - Thăng Long và tự mình cảm nhận.