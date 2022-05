Thêm một cựu thí sinh Next Top Model thi Hoa hậu, nhan sắc ra sao sau 5 năm?

Cuộc thi Hoa Hậu Các Dân Tộc Việt Nam 2022 đang diễn ra và thu hút được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Trong đó có một thí sinh đặc biệt nhận được sự chú ý của rất nhiều… người mẫu đồng nghiệp. Đó chính là Hồng Anh.

Trước khi trở thành thí sinh của Hoa Hậu Các Dân Tộc Việt Nam 2022, Hồng Anh đã được khán giả truyền hình biết đến với vai trò thí sinh của chương trình Vietnam's Next Top Model All Stars. Năm đó, Hồng Anh là 1 trong 2 thí sinh "lính mới" tham dự cuộc thi và đã gây nên rất nhiều "sóng gió". Thậm chí 1 cựu thí sinh của Vietnam’s Next Top Model là Kikki Lê đã cho rằng 2 thí sinh mới không đủ điều kiện thi mùa All Stars, vì chưa từng thi các mùa trước.

Nét trong trẻo của Hồng Anh vẫn như ngày nào khi bước vào nhà chung Vietnam's Next Top Model

Hồng Anh có chiều cao 1m72 cùng số đo ba vòng 86-62-91

Khác với đa phần các thí sinh đi ra từ Vietnam's Next Top Model đều trọn Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam như H’Hen Nie, Hoàng Thuỳ, Mâu Thuỷ, Hương Ly, Ngọc Châu, Nguyễn Oanh, thì Hồng Anh lại chọn 1 cuộc thi mới trở lại sau 9 năm. Nhiều người cho rằng đây là một quyết định "biết người biết ta", lựa chọn một sân chơi vừa tầm thay vì 1 nơi tụ tập toàn các ngôi sao như Miss Universe Vietnam.

Sau khi chia sẻ thông tin dự thi của mình, Hồng Anh nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của dàn mẫu Next Top Model cùng mùa: TyhD, Cao Thiên Trang, Chà Mi, Cao Ngân, Lại Thanh Hương, Nguyễn Hợp, Hồng Xuân.

Nhan sắc của Hồng Anh 5 năm về trước

Hoa Hậu Các Dân Tộc Việt Nam 2022 đang đi vào giai đoạn nước rút. Các đêm sự kiện Sơ khảo và Chung khảo miền Nam được tổ chức tại TP. HCM trong các đêm 2 và 4 tháng 6. Tại miền Bắc, hai đêm Sơ khảo và Chung khảo sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào các ngày 9 và 11 tháng 6. Đêm Chung kết sẽ được tổ chức ngày 16/7/2022 tại TP. HCM và được THTT trên kênh VTV2, Đài truyền hình Việt Nam.

Ảnh: Internet