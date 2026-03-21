Thêm một bệnh viện tạo hình thẩm mỹ được Bộ Y tế cấp phép hoạt động

Sáng 21/3/2026, tại khách sạn 5 sao InterContinental Hanoi Landmark72 (Hà Nội), lễ công bố Quyết định cấp phép hoạt động Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê đã được tổ chức trang trọng với sự tham dự của đại diện Bộ Y tế, lãnh đạo UBND thành phố, lãnh đạo ngành y tế, đại diện Hội Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Việt Nam, các cơ quan thông tấn báo chí, cùng nhiều chuyên gia và khách mời.

Tại sự kiện, đại diện Bộ Y tế ông TS. Hà Anh Đức – Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đã trực tiếp trao quyết định cấp phép hoạt động cho Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê theo mô hình bệnh viện chuyên khoa tạo hình thẩm mỹ. Sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng trong hành trình chuẩn hóa hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ theo tiêu chuẩn y khoa cao nhất, đồng thời khẳng định định hướng phát triển bền vững của Bệnh viện trong lĩnh vực Tạo hình thẩm mỹ.

Tổ chức hệ thống chuyên môn theo hướng kiểm soát toàn diện

Trước khi được cấp phép hoạt động theo mô hình bệnh viện, Dr.Hải Lê đã trải qua 18 năm hình thành và phát triển. Trong giai đoạn này, đơn vị từng bước mở rộng quy mô, chuẩn hóa quy trình chuyên môn và chú trọng đào tạo, nâng cao tay nghề cho đội ngũ y bác sĩ nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn y khoa nghiêm ngặt.

Hệ thống phòng khám, phòng phẫu thuật, khu hậu phẫu, khu điều trị, khu trị liệu và khu tiếp đón bệnh nhân được đầu tư và thiết kế theo tiêu chuẩn y khoa. Toàn bộ hạ tầng chuyên môn đã trải qua quá trình thẩm định và kiểm định theo quy định trước khi được Bộ Y tế cấp phép hoạt động theo mô hình bệnh viện chuyên khoa tạo hình thẩm mỹ.

Việc chuyển đổi từ mô hình phòng khám chuyên khoa sang bệnh viện không chỉ là thay đổi về quy mô, mà còn là quá trình nâng cấp toàn diện về hệ thống quản lý, kiểm soát chất lượng và năng lực chuyên môn. Đây được xem là nền tảng quan trọng để đảm bảo hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ được thực hiện trong môi trường kiểm soát chặt chẽ.

Bệnh viện tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê tọa lạc tại số 219-229 Khuất Duy Tiến, Đại Mỗ, TP.Hà Nội

Hiện nay, Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê được tổ chức với 8 khoa, phòng chuyên môn nhằm đảm bảo quy trình khám chữa bệnh và phẫu thuật thẩm mỹ theo chuẩn y khoa. Trong đó bao gồm: Khoa Cận lâm sàng, Khoa Khám bệnh; Khoa Tạo hình - Thẩm mỹ; Khoa Da liễu; Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức. Bên cạnh đó, bệnh viện còn có Khoa Dược; Phòng Kế hoạch tổng hợp và Quản lý chất cùng Phòng Điều dưỡng và Kiểm soát nhiễm khuẩn đã hoàn thành quá trình kiện toàn nhân sự và đi vào hoạt động.

Hệ thống khoa phòng được xây dựng nhằm kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quy trình từ thăm khám, kiểm tra sức khỏe, tư vấn, xét nghiệm trước phẫu thuật đến phẫu thuật và chăm sóc hậu phẫu, đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ.

Bên cạnh đó, đội ngũ bác sĩ có kinh nghiệm trong lĩnh vực phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, kết hợp với hệ thống thiết bị hiện đại, hỗ trợ đánh giá chính xác tình trạng và xây dựng phương án can thiệp phù hợp với từng cá nhân, hướng đến hiệu quả thẩm mỹ hài hòa và đảm bảo an toàn.

Đội ngũ Bác sĩ tại Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê có nhiều năm kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao

Hướng đến chuẩn hóa và nâng cao tiêu chuẩn an toàn trong thẩm mỹ

Không chỉ chú trọng chuyên môn, Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê còn hướng đến xây dựng hành trình trải nghiệm làm đẹp chuẩn y khoa cho Bệnh nhân. Toàn bộ quy trình dịch vụ được thiết kế đồng bộ theo tiêu chuẩn 5 sao, đảm bảo sự riêng tư, tiện nghi và theo dõi y khoa chặt chẽ sau can thiệp thẩm mỹ.

Theo ThS.BS Hải Lê (Chủ tịch - Tổng Giám đốc Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê): "Trong thời gian tới bệnh viện định hướng phát triển trở thành cơ sở tạo hình thẩm mỹ uy tín trong khu vực, từng bước tiếp cận và hội nhập với các tiêu chuẩn y khoa quốc tế. Bệnh viện sẽ tiếp tục đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và mở rộng hợp tác chuyên môn với các chuyên gia, tổ chức y khoa nước ngoài. Mục tiêu không chỉ cung cấp dịch vụ thẩm mỹ chất lượng cho khách hàng trong nước mà còn từng bước thu hút khách quốc tế, qua đó góp phần nâng cao vị thế của lĩnh vực thẩm mỹ y khoa Việt Nam."

Bệnh viện tạo hình thẩm mỹ Dr.Hải Lê chính thức đi vào hoạt động đánh dấu tên mình trên bản đồ thẩm mỹ Việt Nam.

Lễ công bố khép lại với nghi thức ký kết chuyển giao các công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới và cắt băng đánh dấu Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê chính thức đi vào hoạt động, mở ra bước phát triển vượt bậc trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ thẩm mỹ chuẩn y khoa tại Việt Nam.

