Thêm cặp sao Vbiz chuẩn bị "chốt đơn"?

Mối quan hệ giữa Gil Lê và Xoài Non luôn là đề tài được cư dân mạng theo dõi sát sao, từ loạt khoảnh khắc đồng hành trong đời thường đến sự kiện, cả hai không ngại thể hiện tình cảm với nhau. Và đến dịp Tết năm nay, sự chú ý ấy một lần nữa tăng nhiệt khi hình ảnh cả hai cùng xuất hiện tại nhà riêng.

Trong clip lan truyền, Gil Lê mặc áo dài đỏ họa tiết, phối cùng quần tối màu và boots cao cổ. Xoài Non cũng chọn trang phục màu sắc đồng điệu. Cả hai đứng cạnh nhau trước bàn thờ, chắp tay thành kính. Sau đó, cả hai ngồi sát bên, trò chuyện tự nhiên trong không gian gia đình.

Gil Lê đưa Xoài Non về nhà chúc Tết

Đáng nói, đây không phải lần đầu Gil Lê và Xoài Non về nhà nhau. Trước đó, cặp đôi từng nhiều lần xuất hiện trong các dịp đặc biệt của gia đình hai bên. Tuy nhiên, việc cùng nhau thắp hương gia tiên dịp Tết, thời điểm mang ý nghĩa sum vầy và ra mắt chính thức khiến dân mạng đặc biệt quan tâm.

Với nhiều người, Tết không chỉ là dịp gặp gỡ mà còn là cột mốc thể hiện sự nghiêm túc trong một mối quan hệ. Hình ảnh cả hai xuất hiện trong không gian gia đình, tham gia nghi thức truyền thống như một thành viên thực thụ, được xem là bước tiến rõ ràng hơn so với những lần tụ họp thông thường.

Cả hai về ra mắt gia đình, cho thấy sự nghiêm túc trong mối quan hệ này

Gil Lê và Xoài Non ngày càng thoải mái xuất hiện bên nhau kể từ khi bị bắt gặp khóa môi trên sân pickleball vào tháng 8/2024. Nếu trước đây cả hai khá kín tiếng, thì hiện tại họ không ngại thể hiện tình cảm, đồng hành trong nhiều sự kiện.

Tại buổi ra mắt Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 2, Xoài Non gây chú ý khi có mặt để ủng hộ Gil Lê. Đáng nói hơn, Gil Lê không ngần ngại giới thiệu Xoài Non với đồng nghiệp là "người yêu". Trước đó, trong quá trình ghi hình chương trình, Xoài Non cũng xuất hiện nhiều lần để tiếp sức cho Gil Lê, thậm chí còn mang cả food truck đến phim trường. Cả hai còn từng bị bắt gặp ôm nhau tình tứ ở hậu trường.

Kể từ khi công khai, Gil Lê thể hiện sự nghiêm túc với hot girl sinh năm 2002 bằng cách thường xuyên xuất hiện trong các hoạt động riêng tư của gia đình Xoài Non như sinh nhật người thân, các dịp giỗ chạp ở quê nhà, giới thiệu cô với bạn bè, đồng nghiệp. Đáp lại, Xoài Non cho biết cô mong muốn sớm được cầu hôn và tiến tới hôn nhân với người yêu.

Kể từ khi công khai, Gil Lê và Xoài Non không ngại thể hiện tình cảm trước công chúng

Thời gian gần đây, Xoài Non duy trì hoạt động trên mạng xã hội với hình ảnh nhẹ nhàng, tập trung vào công việc cá nhân và cuộc sống riêng. Cô vẫn thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc đời thường, du lịch hay tham dự sự kiện cùng Gil Lê. Xoài Non còn vướng tin đồn bị bắt gặp lên kế hoạch thực hiện IVF nhưng cô chưa lên tiếng chia sẻ.

Trước đó, Xoài Non cũng liên tục bị soi những thay đổi về ngoại hình như trông tròn trịa hơn, thường xuyên lựa chọn trang phục rộng, che dáng mỗi khi xuất hiện, khiến netizen càng thêm bán tín bán nghi về việc cặp đôi đang có những kế hoạch lớn cho tương lai.