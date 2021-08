Thêm bài văn tả mẹ “bất hủ” của học sinh tiểu học: Mẹ đọc xong phải đặt lịch đi thẩm mỹ gấp

Nhiều người nhắc đến những bài văn tiểu học thì thấy buồn cười, thú vị, sáng tạo... khiến ai đọc được cũng thấy mình như trẻ lại. Nhưng đó là khi bạn không phải là... "nạn nhân" được miêu tả trong bài. Thử nghĩ nhé, giả sử lên lớp con tả: "Bố rất cao lớn. Mỗi lần bố ôm em, em chìm trong bóng tối", "Bố hơi lười chỉ đi kiếm tiền rồi về nhà nằm ườn ra đấy" hay "Mẹ em dữ như sư tử"; "Mẹ em không đẹp nhưng bác bán thịt lợn đầu ngõ phải ngước nhìn"... thì có phải huyết áp tăng vùn vụt hay không?

Thế nhưng chủ đích của tụi nhỏ không phải là bóc phốt hay kể xấu các ông bố bà mẹ của mình. Vì ngây thơ và quá thật thà cùng với trí tưởng tượng vượt quá mức mong đợi nên mới có những "tác phẩm" văn chương gây choáng váng vậy thôi.

Cũng có khi muốn tả mẹ xinh đẹp mĩ miều nhưng ngôn từ... có hạn, thành ra kết quả khiến dân tình cười lăn lộn như cậu bé dưới đây:

Cậu bé viết: "Trong gia đình em người em yêu quý là mẹ, em rất yêu quý mẹ. Mẹ em năm nay 42 tuổi, dáng khuôn mặt rất to tròn xòe như hai hòn bi xòe. Hai đôi mắt to tròn, mẹ ở trong nhà luôn chuẩn bị quét nhà, nấu cơm, giặt quần áo. Em luôn giúp mẹ trông em để quét nhà. Em rất yêu mẹ em".

Sự so sánh ngộ nghĩnh của con trẻ và cách dùng từ khiến bài văn trở nên thú vị hơn bao giờ hết: "Dáng khuôn mặt rất to tròn xèo như hai hòn bi xòe". Nhiều người đọc xong cho rằng, họ vận dụng hết trí tưởng tượng nhưng không thể nghĩ ra "dáng khuôn mặt" mà như "hai hòn bi xòe" cộng thêm hai mắt cũng to tròn thì trong người mẹ sẽ như thế nào: "Đọc mà cười đau cả ruột, mẹ xem xong chắc soi gương rồi có khi book lịch thẩm mỹ ngay đấy chứ. Nhưng mà đọc mấy bài văn thế này thấy dễ thương ghê", một cư dân mạng bình luận.