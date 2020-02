Thêm 2 tỉnh tiếp tục cho học sinh nghỉ hết tháng 2 để phòng dịch Covid-19

Sáng nay 17/2, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Hòa Hiệp đã ký văn bản về việc tiếp tục cho học sinh trong toàn tỉnh được nghỉ học đến hết tháng 2. Trước đó, ngày 14/2, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã thông báo học sinh toàn tỉnh sẽ kéo dài kỳ nghỉ đến 23/2.

Bên cạnh đó, trong thời gian nghỉ, nhằm tạo điều kiện cho học sinh trên địa bàn tỉnh ôn tập, củng cố kiến thức học kỳ I tại nhà, Sở GD&ĐT Đồng Nai và Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai đã phối hợp tổ chức sản xuất, phát sóng chương trình ôn tập kiến thức học kỳ I năm học 2019-2020 dành cho học sinh lớp 9 (các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng anh) và học sinh lớp 12 (các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục công dân).



Học sinh Đồng Nai sẽ được nghỉ học đến hết tháng 2.

Tối ngày 15/2, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng quyết định cho học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh nghỉ học đến hết tháng 2.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu trong thời gian nghỉ học, Sở GD-ĐT hướng dẫn nhà trường, các cơ sở giáo dục duy trì liên lạc giữa nhà trường với gia đình học sinh và giáo viên (nhất là giáo viên chủ nhiệm) với học sinh để giao nhiệm vụ học tập và hướng dẫn học sinh tự học (có thể ứng dụng công nghệ thông tin tùy điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương) để củng cố kiến thức cho học sinh.

Như vậy, tính đến hôm nay 17/2, 63/63 tỉnh, thành phố trên cả nước đã chính thức cho sinh viên, học sinh tiếp tục nghỉ để phòng dịch Covid-19.

Trong đó, 56 tỉnh, thành phố cho học sinh nghỉ đến hết tháng 2 bao gồm: Đồng Nai, Thanh Hóa, Kiên Giang, Long An, Bình Thuận, Cần Thơ, Vĩnh Long, TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây Ninh, Hà Giang, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Sóc Trăng, Hà Nam, Đồng Tháp, Hòa Bình, An Giang, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Lạng Sơn, Gia Lai, Bình Định, Hậu Giang, Cao Bằng, Tiền Giang, Lào Cai, Ninh Thuận, Thái Nguyên, Phú Yên, Sơn La, Bắc Ninh, Huế, Yên Bái, Quảng Trị, Bắc Giang, Lâm Đồng, Bình Phước, Đắk Nông, Bắc Kạn, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau, Điện Biên, Bến Tre, Hải Dương, Lai Châu, Kon Tum, Đắk Lắk, Phú Thọ, Quảng Bình, Nghệ An, Nam Định.

Ngoài ra, có 5 địa phương cho học sinh nghỉ tới 23/2: Hà Nội, Tuyên Quang, Hưng Yên, Hải Phòng, Thái Bình, Ninh Bình. Riêng Vĩnh Phúc cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 22/2.

