Thêm 2 tỉnh thành cho học sinh cấp Mầm non đến THCS nghỉ học đến giữa tháng 3

Chiều ngày 5/3, tỉnh Hà Giang đã có công văn mới thông báo về việc tiếp tục cho học sinh các cấp Mầm non đến THCS nghỉ để phòng dịch Covid-19. Theo đó văn bản do Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang - ông Nguyễn Văn Sơn ký nêu rõ việc cho học sinh Mầm non đến THCS tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 15/3.

Sở GD&ĐT Hà Giang chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiếp tục tăng cường công tác thông tin, hướng dẫn phụ huynh học sinh chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Chủ động phương án sẵn sàng giải quyết kịp thời tình huống bất thường xảy ra.

UBND tỉnh giao cho Sở Y tế chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở y tế tiếp tục hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và phun hóa chất khử trùng cho tất cả các cơ sở giáo dục, đào tạo trước khi HS trở lại trường.

Học sinh các cấp Mầm non đến THCS ở Hà Giang sẽ nghỉ học đến hết ngày 15/3 - Ảnh minh họa.

Cũng trong ngày 5/3, UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có thông báo về việc học tập của học sinh từ cấp THCS trở xuống. Theo đó, căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo tiếp tục cho trẻ Mầm non, học sinh Tiểu học và học sinh THCS trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 14/3.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu giao Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Hiệu trưởng các trường rà soát, tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định và chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh khi đi học trở lại.

Trước đó tỉnh Bạc Liêu có thông báo cho học sinh Mầm non đến THCS nghỉ hết ngày 8/3, học sinh THPT nghỉ hết ngày 1/3. Tỉnh Hà Giang cũng có thông báo tương tự. Tuy nhiên đến chiều nay, cả 2 tỉnh đều đã thay đổi quyết định so với trước đó.

Theo thông tin mới nhất, vào 5/3 sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai đã có công văn đề xuất kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh trình lên UBND tỉnh. Theo đó, sở đề nghị cho học sinh bậc mầm non, tiểu học. THCS nghỉ học đến hết 15/3, tức là thêm 1 tuần so với thông báo cũ. Riêng học sinh THPT đã đến lớp từ 2/3 để đảm bảo chương trình học.