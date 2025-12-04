Thêm 1 vụ fake ảnh yêu đương để quấy rối, còn "rap diss" khi bị phát hiện: Cô gái kêu cứu

Mới đây, cộng đồng mạng dành nhiều sự quan tâm đến bài đăng của một cô gái (tạm gọi là M.) với nội dung “cầu cứu”. Theo đó, M. bày tỏ sự hoang mang, không biết phải giải quyết thế nào khi thời gian gần đây, cô liên tục bị một thanh niên lạ (tạm gọi H.) mặt sử dụng hình ảnh, cắt ghép, nhờ công nghệ AI tạo ảnh như cả hai đang yêu nhau. Sau đó, H. đăng tải những hình này lên trang cá nhân, như khoe về mối quan hệ thật với bạn gái.

Trên trang cá nhân của mình, M. cũng cho biết trước khi có hành vi ghép ảnh, H. cũng đã từng tuỳ tiện lấy hình của cô để sử dụng làm ảnh đại diện Facebook vào tháng 4 năm nay. Ngoài ra, nam thanh niên này còn lập tài khoản ảo, fake danh tính của M. sau đó cài đặt hiển thị đang trong mối quan hệ yêu đương với M.

Cô gái gần như rơi vào trạng thái bất lực, "cầu cứu" vì bị sử dụng hình ảnh không xin phép

M. bị người đàn ông lạ mặt dùng hình, cắt ghép thành như một đôi đang yêu nhau

Trước loạt hành động khó hiểu, gây ảnh hưởng đến cuộc sống, M. đã trực tiếp nhắn tin, trao đổi với H.. Song cô chia sẻ trên trang cá nhân H. không có thiện chí gỡ hình ảni, thậm chí còn chặn và “rap diss” ngược lại.

Điều này khiến M. vô cùng lo sợ, hoang mang vì cảm thấy bị quấy rối. M. cũng cho hay đang tham khảo ý kiến, nhờ sự hỗ trợ của cơ quan chức năng với hành vi của nam thanh niên lạ mặt này.

Dù đã trực tiếp nhắn tin để trao đổi nhưng hành động này vẫn tiếp diễn

Phía dưới phần bình luận, nhiều người cũng bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng đây là hành vi xâm phạm quyền hình ảnh nghiêm trọng. Ngoài ra, không ít người cũng nhận định, đây là dấu hiệu của quấy rối, gây ảnh hưởng đến quyền riêng tư của mỗi người.

Cộng đồng mạng cho rằng việc sử dụng công nghệ tạo ảnh AI để đi xúc phạm, xuyên tạc hình ảnh sai sự thật là hành vi cần bị lên án. Netizen cũng khuyên M. nên lên tiếng mạnh mẽ hơn hoặc nhờ tới pháp luật để bảo vệ bản thân.

Bởi trên MXH hiện nay, những vụ việc tương tự như trên đang xảy ra ngày càng nhiều.

Trước M., một cô gái - tạm gọi là A. cũng là “nạn nhân” của việc ghép ảnh AI giống như đang yêu đương với một người đàn ông lạ mặt. A. chia sẻ trên Threads rằng cô và người này hoàn toàn không quen biết nhau. Điều đáng nói, câu chuyện kéo dài từ năm 2023 đến nay - tức gần 2 năm nhưng vẫn chưa dừng lại, dù A. đã block và nhiều lần nhắn tin yêu cầu nam thanh niên chấm dứt. Điều này khiến cô vô cùng lo sợ.

"Mình không quen người này nhưng bạn ấy liên tục lấy ảnh mình cắt ghép, chỉnh sửa, thậm chí tạo AI để làm giống như 2 người đang yêu nhau và up công khai lên mạng... Mình không còn kết bạn với người này từ lâu và đã chặn tài khoản. Tuy nhiên, đến sáng hôm nay hành vi này vẫn tiếp diễn", A. nói.

Trước đó, cộng đồng mạng cũng xôn xao với 1 vụ việc tương tự

Tuy nhiên may mắn hơn M., A. đã trao đổi được với người sử dụng hình ảnh của bản thân và nhận được lời xin lỗi. Các hình ảnh sai sự thật cũng đã được gỡ bỏ trên MXH.

Dẫu vậy, nhiều người cho rằng những sự việc như này đang gióng lên hồi chuông cảnh bảo về mức độ nguy hiểm trong việc lạm dụng công nghệ AI, sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác trên nền tảng số. Cộng đồng mạng cho biết, dù xuất phát từ mục đích gì thì những hành động vượt quá giới hạn quyền riêng tư này đều khiến cuộc sống của các nạn nhân bị ảnh hưởng và gây ra nhiều hậu quả không mong muốn.