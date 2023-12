The Street thúc đẩy lối sống ‘nhậu văn minh’ khi đồng hành cùng hãng xe taxi công nghệ

The Street lan tỏa văn hóa lai rai đậm chất phóng khoáng, gần gũi, và thân thiện.

‘Lai rai’ sau giờ tan ca từ lâu đã trở thành nét văn hoá trong tính cách người Việt. Một hai chai thư thái xả stress hậu giờ hành chính dường như là khung cảnh thân quen mà ai cũng có thể bắt gặp khi đi ngang không gian sôi động tại The Street - cứ điểm tụ hội của người trẻ trong nhiều năm liền.

Với sự phát triển sôi nổi của thị trường, danh sách các quán nhậu càng dài thì việc lựa chọn một quán nhậu ruột để tụ hội bạn bè càng khó. Tuy nhiên, The Street vẫn là điểm đến lý tưởng bậc nhất, đáp ứng đủ các tiêu chí trải nghiệm văn hoá, món ăn ngon, rượu đặc sản - 3 yếu tố nổi bật giúp thương hiệu giữ vững độ yêu thích giữa hàng ngàn hàng quán khác.

The Street là điểm đến yêu thích sau giờ tan ca

Đến với The Street, giới trẻ được tận hưởng trọn vẹn không gian ấn tượng với trang trí mang hình ảnh của các góc đường phố quen thuộc từ các vùng miền của Việt Nam. Mỗi chi nhánh đều được thiết kế với phong cách đặc trưng riêng, từ không gian cổ xưa của Hội An, của Hà Nội 36 Phố Phường cho đến văn hóa vỉa hè náo nhiệt, sôi động về đêm tại Sài Gòn.



Chi nhánh với thiết kế đậm chất phố đêm Tạ Hiện

Bên cạnh không gian độc nhất vô nhị, thực đơn đa dạng từ Bắc tới Nam, cùng rượu đặc sản cũng là yếu tố làm nên thương hiệu riêng cho The Street - nơi vô cùng hợp lý để chiều khẩu vị với vô vàn mồi bén, rượu ngon.



Tại The Street, dù khó tính nhất bạn cũng có thể chọn được món ăn phù hợp nhất với khẩu vị. Từ phở cuốn Hà Nội, bánh tráng múc nấm sốt kiểu "Tây", chả mực Hạ Long, heo xiên Tây Bắc, đến đa dạng các loại lẩu xì xụp thơm ngon. Đặc biệt hơn cả là thực đơn có cả các loại canh giải rượu siêu đỉnh, bí quyết để các "bợm nhậu" vẫn có thể tỉnh táo khi trở về nhà.

Thực đơn đa dạng từ Bắc tới Nam giúp thực khách dễ dàng lựa chọn

Khác biệt với các quán nhậu khác trên thị trường, The Street có hẳn một danh sách rượu "ăn khách" dành cho người có tửu lượng cao như rượu mơ, rượu táo mèo, rượu ba kích, rượu ổi và cả các dòng bia pha trái cây, thức uống dành cho người chỉ chịu được nồng độ cồn thấp.



Việc kết hợp không gian đậm chất đường phố cùng menu hấp dẫn với vô vàn chương trình ưu đãi đậm sâu xuyên suốt tuần giúp tạo ra nét độc lạ riêng dành cho The Street và trở thành điểm ‘hội họp’ lý tưởng cho giới trẻ

The Street tuyên truyền ý thức, văn hoá chấp hành giao thông khi đồng hành cùng taxi công nghệ.

Thời điểm càng về cuối năm, nhiều công ty, hội nhóm thường tổ chức lễ tiệc tất niên, sẽ khó tránh khỏi việc quá chén sau những giờ tan ca. Luôn mong muốn mang lại trải nghiệm tốt nhất và sự an toàn cho khách hàng, The Street đã cộng tác cùng các hãng taxi công nghệ, mang đến nhiều chương trình hấp dẫn như tặng code miễn phí (có áp dụng điều kiện), tung mã ưu đãi, voucher độc quyền, tạo ra giải pháp di chuyển an toàn cho khách hàng sau những cuộc vui đêm.

Khách hàng có thể sử dụng đa dạng lựa chọn trên nhiều ứng dụng như Grab, Be, GoJek, Xanh Taxi với nhiều ưu đãi. The Street luôn sẵn sàng đặt hộ xe cho tất cả khách hàng. Hơn cả, quán cũng triển khai hoạt động giữ xe máy qua đêm cho khách nếu đã lỡ đi xe máy tới. Khách hàng có thể đến lấy xe sớm từ 7h30 sáng để chủ động công việc của ngày hôm sau.

Là một tụ điểm ‘lai rai’ được nhiều người yêu thích, The Street không chỉ chú trọng vào việc phát triển không gian ẩm thực, vui chơi đỉnh cao dành cho giới trẻ mà còn nâng cao ý thức chấp hành quy định giao thông thể hiện qua thông điệp vui chơi hết mình nhưng có chừng mực với logo "đèn xanh, đèn đỏ ngược". Thông qua việc cộng tác với Taxi Công Nghệ, thể hiện rõ cam kết của The Street "Đã uống rượu, bia không lái xe".