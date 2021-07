The Master of Living Show gợi ý cách nâng tầm trải nghiệm “homecation” khi chưa thể đi du lịch

Và như trang CN Traveler từng viết, "chuyến đi tuyệt vời nhất đôi khi lại diễn ra ở nơi ít ai ngờ nhất: tại nhà". Từ sự nhanh nhạy trong việc nắm bắt xu hướng và phong cách sống mới, trong tập 3 của chương trình The Master of Living Show – Powered by Masterise Homes, nam ca sĩ Hà Anh Tuấn cùng những vị khách mời đã có những chia sẻ thú vị xoay quanh khái niệm Staycation và Homecation, cũng như làm sao để có thể tận hưởng trải nghiệm du lịch ngay trong ngôi nhà của mình.

Ngoài gương mặt quen thuộc đã đồng hành cùng ca sĩ Hà Anh Tuấn trong những tập trước là chị Thùy Dương (chủ biên của tạp chí ELLE Decoration Việt Nam), Tập 3 của The Master of Living show có sự tham gia của những khách mời hoàn toàn mới: nữ ca sĩ Đoan Trang cùng chồng - anh Johan Wicklund và anh Linton Borthwick (Giám đốc khối chăm sóc khách hàng của Masterise Homes), một người đã có 12 năm sống ở Việt Nam.

The Master of Living Show Tập 3 tập trung vào giải pháp nghỉ dưỡng tại nhà để phù hợp với tình hình hạn chế du lịch hiện tại

Trước bối cảnh giãn cách xã hội khiến những chuyến du lịch dài ngày trở nên bất khả thi, các khách mời đã cùng chia sẻ quan điểm về những giải giải pháp thay thế để mọi người có thể tận hưởng kỳ nghỉ thực thụ mà không cần phải đi xa, đó chính là "staycation" và "homecation".

"Staycation" được hiểu là du lịch tại chỗ - một chuyến du lịch ngắn ngày, đến một nơi tương đối gần như nhà nghỉ, khách sạn địa phương hay tham quan các địa điểm gần nhà. Trong khi đó, "homecation" lại mang đến trải nghiệm du lịch độc đáo ngay trong chính ngôi nhà của mình. So với các loại hình du lịch khác, "staycation" và "homecation" có thể giải quyết đa số vấn đề mà mỗi chúng ta đang gặp phải trong thời gian giãn cách do ảnh hưởng của dịch Covid-19: Không cần đi xa, không cần đến nơi đông người, không phải lên kế hoạch trước, không phải xin nghỉ làm dài ngày và cũng không cần quá lo lắng về tài chính hay sức khỏe.

Tuy vậy làm thế nào để biến ngôi nhà thành một khách sạn 5 sao để tận hưởng một kì nghỉ "homecation" đúng nghĩa lại là một câu hỏi lớn. Là chủ biên của một tạp chí nổi tiếng về xây dựng không gian sống, chị Dương Nguyễn cho rằng chúng ta cần dành thời gian và tiền bạc để đầu tư những tiện nghi "để ngôi nhà của mình được nâng tầm, đẹp hơn, sang trọng hơn, làm sao để tạo ra những góc nhỏ ấm cúng mà mình cảm thấy thoải mái". Còn đối với ca sĩ Đoan Trang, để tạo nên một không gian thảnh thơi đúng chất nghỉ dưỡng, ngôi nhà phải luôn sạch sẽ, thông thoáng cũng như không thể thiếu cây xanh và âm nhạc. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Suy cho cùng, du lịch cũng chỉ là dịp để chúng ta tìm về với sự thư giãn, tìm về với tâm hồn mình".

Chị Dương Nguyễn cho rằng không nên tiếc thời gian và tiền bạc cho tiện nghi ngôi nhà của mình

Bên cạnh việc bài trí nội thất, một trong những yếu tố để nâng tầm một kì nghỉ tại gia chính là tầm nhìn đẹp. Các khách mời đều đồng tình rằng có thể tận dụng tầm nhìn đẹp từ các căn hộ cao cấp, đặc biệt là các khu chung cư hạng sang có tầm nhìn hướng sông, hồ hoặc hệ cảnh quan triệu đô như Masteri West Heights, Masteri Centre Point, Masteri Waterfront để thiết kế những trải nghiệm đặc sắc và thú vị... Đó là lý do cả anh Linton lẫn ca sĩ Hà Anh Tuấn đều chăm chút cho khu vực ban công. Nếu ban công hướng sông Sài Gòn là nơi để anh Linton đọc sách, thư giãn và đón gió trời thì Hà Anh Tuấn lại đầu tư rất nhiều vào ban công vì anh thích tầm nhìn rộng và muốn "đón nguồn năng lượng từ bên ngoài để thấy hạnh phúc hơn".

Anh Linton chia sẻ góc yêu thích nhất của anh trong căn nhà chính là khu vực ban công

Cuối cùng, điều quan trọng tạo nên cảm giác "ở nhà như ở khách sạn" chính là tận hưởng dịch vụ phục vụ tân nơi. Là người tạo nên giá trị sống đẳng cấp của Masterise Homes, anh Linton cho biết cư dân cần được trải nghiệm các tiện ích sang trọng, tối ưu với đội ngũ nhân viên chăm sóc, đáp ứng nhu cầu của họ mọi lúc mọi nơi. "Cư dân có thể gọi cho nhân viên để nhờ đặt nhà hàng hay yêu cầu đem các món đồ lên tận căn hộ của họ. Tất cả những điều này sẽ tạo nên cảm giác như một kỳ nghỉ tại nhà", anh Linton nhận định.

Tập 3 của The Master of Living Show khép lại với "góc âm nhạc" quen thuộc cùng ca khúc Còn nguyên vết thương sầu đầy sâu lắng do ca sĩ Hà Anh Tuấn thể hiện. Anh cũng chia sẻ rằng góc thưởng thức âm nhạc là một phần không thể thiếu trong không gian của The Master of Living Show vì đó là nơi giữ cho anh sự cân bằng trong cuộc sống. Anh Linton nhận xét anh có cảm giác như đang tận hưởng trải nghiệm "du lịch tại gia" ngay trong chương trình. Gặp gỡ những người thú vị, lắng nghe những câu chuyện hay, chia sẻ những kinh nghiệm bổ ích và đắm chìm trong không gian âm nhạc trữ tình ngọt ngào của Hà Anh Tuấn, đó chính là vẻ đẹp độc đáo chỉ có ở The Master of Living Show.

Góc âm nhạc của The Master of Living Show, nơi mỗi người tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống

The Master of Living Show là chuỗi talkshow có "concept" độc đáo và mới mẻ, được đầu tư bài bản về mặt ý tưởng nhưng lại mang phong cách giải trí, thân mật và dễ tiếp cận. Chương trình do ca sĩ Hà Anh Tuấn chủ trì cùng các khách mời đặc biệt là những nghệ sĩ nổi tiếng và chuyên gia trong ngành - những người không chỉ là "bậc thầy" về xây dựng không gian sống mà còn giàu trải nghiệm và có tư duy cấp tiến. Mỗi tập trong The Master of Living Show lại khai thác những khía cạnh khác nhau, bàn luận về nhiều chủ đề đa dạng từ trang trí nhà cửa, thiết kế nội thất, mang thiên nhiên vào không gian sống cho đến câu chuyện âm nhạc, đời sống, đầu tư tài chính và tích lũy cho tương lai… Chương trình được phát sóng hàng tháng trên trang Facebook Fanpage chính thức và kênh Youtube của Masterise Homes.

Chèn clip: https://www.youtube.com/watch?v=MC9hj0Rj2ZU

Box thông tin

The Master of Living Show – Powered by Masterise Homes là dự án hợp tác mới nhất giữa Masterise Homes và ca sĩ Hà Anh Tuấn với cương vị là Đối tác đồng hành (Celebrity Partner) dành cho các sản phẩm thuộc dòng Premium của Masterise Homes bao gồm: Masteri Waterfront (Hà Nội), Masteri Centre Point (HCMC) và dự án sắp ra mắt tại phía tây Hà Nội - Masteri West Heights.

Masterise Homes sở hữu năng lực quốc tế nhằm kiến tạo nên những công trình kiến trúc đẳng cấp với chất lượng hàng đầu thế giới cùng trải nghiệm xứng tầm. Masterise Homes hiện là nhà phát triển bất động sản hàng hiệu hàng đầu Việt nam với hợp tác lịch sử cùng Marriott International – Tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới nhằm mang các thương hiệu căn hộ hàng hiệu Marriott, JW Marriott và Ritz-Carlton lần đầu tiên đến Việt Nam.